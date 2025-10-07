Ukraine tiết lộ vũ khí “át chủ bài” trong xung đột với Nga

Máy bay không người lái ngày càng quan trọng trong xung đột Ukraine (Ảnh minh họa: CEPA).

Phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế lần thứ ba ngày 6/10, Cố vấn về các vấn đề chiến lược của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Oleksandr Kamyshin, cho biết hơn 85% mục tiêu dọc theo chiến tuyến hiện nay đang bị tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

“Ukraine đã sản xuất hơn 2,2 triệu UAV trong năm ngoái. Tính đến nay, UAV đang tấn công hơn 85% các mục tiêu trên chiến tuyến”, ông nói.

Ông Kamyshin cho biết thêm, “cho đến nay, ở châu Âu, chỉ có Nga và Ukraine biết cách vận hành hiệu quả máy bay không người lái”. Ông cũng cảnh báo, trong tương lai, Nga có thể phát động một cuộc tập kích quy mô lớn bằng UAV vào châu Âu.

Gần đây, một số nước châu Âu ghi nhận sự xuất hiện đáng ngờ của các UAV gần các căn cứ quân sự và các hạ tầng dân sự quan trọng như sân bay.

UAV đóng vai trò quan trọng trong xung đột Nga - Ukraine suốt hơn 3 năm qua do tính hiệu quả và giá thành rẻ hơn nhiều so với tên lửa.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua tiết lộ, gần đây, Ukraine không chỉ sử dụng UAV mà còn dùng các loại vũ khí khác do nước này tự sản xuất để tập kích Nga, trong đó có tên lửa nội địa Neptune.

“Chúng tôi đã nhiều lần sử dụng thành công hệ thống hành trình Neptune của mình. Sẽ đến lúc chúng ta có thể bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo do chính mình sản xuất một cách thường xuyên”, ông nói. Ông nhấn mạnh, phát triển năng lực tên lửa đạn đạo là một trong những nhiệm vụ then chốt của an ninh quốc gia.