Chiến lược mới săn lùng UAV Nga của Ukraine

Ukraine đang sử dụng trực thăng để phòng thủ chống lại UAV của Nga (Ảnh: AFP).

Ukraine đang sử dụng trực thăng làm vũ khí diệt UAV và chúng đang chứng tỏ hiệu quả đến mức Kiev có kế hoạch tăng cường chiến lược này để chống lại các cuộc tấn công liên tục của Nga.

Tổng tư lệnh Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi, gần đây đã phát biểu với các phóng viên rằng, trực thăng đang trở thành một phần không thể thiếu trong nhiệm vụ phòng không của quân đội, chia sẻ rằng khi thời tiết cho phép, trực thăng đôi khi có thể bắn hạ tới 40% số UAV trong một khu vực.

Ông cho biết, quân đội Ukraine kế hoạch là sẽ tập trung hơn nữa vào phòng không.

Điều đó có thể đồng nghĩa với việc Kiev sẽ trang bị cho trực thăng các cảm biến tiên tiến - như hệ thống nhiệt và hồng ngoại - để chúng có thể phát hiện UAV tốt hơn ngay cả vào ban đêm và trong thời tiết xấu.

Vào tháng 8, vị tướng này cho biết Ukraine đã sử dụng trực thăng để bắn hạ hơn 3.200 UAV loại Shahed của Nga trong năm qua. Đây là những UAV tấn công một chiều do Iran thiết kế mà Nga đang sử dụng trên quy mô lớn.

Quân đội Ukraine đã chia sẻ nhiều video trong vài tháng qua cho thấy trực thăng của họ bắn hạ UAV của Nga. Một bức ảnh cho thấy trực thăng tấn công Mi-24 của Ukraine đang bắn hạ một chiếc Shahed bằng súng.

Các cảnh quay khác được quay từ bên trong buồng lái cho thấy một binh sĩ Ukraine sử dụng súng máy gắn trên cửa để tiêu diệt một UAV của Nga.

Trực thăng, giống như các máy bay chiến đấu có người lái khác, rất dễ bị tổn thương trong cuộc chiến này, đặc biệt là ở gần tiền tuyến, nơi tên lửa vác vai và các hệ thống phòng không khác đe dọa bất cứ thứ gì đang bay. Thực tế này đòi hỏi chúng phải thận trọng hoặc hạn chế hoạt động ở các vị trí xa tiền tuyến.

Tài sản trên không là những mục tiêu có giá trị cao, và mặc dù chưa có số liệu thống kê chính thức, các cảnh quay chiến đấu từ cuộc chiến cho thấy nhiều máy bay đã bị mất ở cả hai bên.

Ukraine cho biết họ đã bắn hạ một loạt trực thăng Nga bằng nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa phóng từ UAV hải quân và UAV giá rẻ.

Trực thăng thường được sử dụng cho hậu cần hoặc các nhiệm vụ đặc biệt. Phòng không chống lại các loại đạn dược lơ lửng dường như là một lĩnh vực mà chúng ngày càng hữu ích.

Ukraine rất cần bất kỳ sự hỗ trợ nào có thể về phòng không khi phải đối mặt với các đợt tấn công liên tục bằng tên lửa và UAV của Nga. Moscow có thể phóng hàng trăm quả tên lửa chỉ trong một đêm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine, cả quân sự và dân sự.

Kiev đã nhiều lần phải chịu đựng tình trạng thiếu hụt hệ thống phòng không và tên lửa đánh chặn, khiến họ không thể lãng phí tên lửa đắt tiền vào các UAV tấn công giá rẻ.

Trong tình huống này, họ đã chuyển sang các giải pháp khác, từ súng máy gắn trên xe bán tải đến UAV đánh chặn mới. Họ thậm chí còn xem xét các tháp pháo tự động hỗ trợ AI để tiêu diệt UAV đang bay đến.

Lực lượng Phòng không không người lái

UAV đánh chặn rất hứa hẹn, và tướng Syrskyi cho biết Ukraine đang thành lập một nhánh Lực lượng Phòng không không người lái, trong đó các đơn vị được trang bị máy bay đánh chặn để tiêu diệt các UAV Shahed của Nga.

Vị tướng này cũng cho biết Ukraine đang cân nhắc mua máy bay hạng nhẹ chuyên dụng có gắn súng máy để tiêu diệt UAV. Trước đây đã có những báo cáo về việc phi công Ukraine trên máy bay cánh quạt đã giao chiến với UAV bằng súng.

Nhưng Kiev nhận ra rằng họ cần các hệ thống rẻ hơn bên cạnh những hệ thống tiên tiến như Patriot do Mỹ sản xuất. Mỗi tên lửa đánh chặn Patriot có thể có giá 4 triệu USD.

Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho phương Tây khi quân đội và NATO nhận ra sự thiếu hụt các biện pháp phòng thủ trên bộ so với những gì cần thiết trong một cuộc xung đột ở quy mô cấp cao hơn.