Nga cảnh báo châu Âu về mối nguy chiến tranh sau loạt sự cố UAV

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Tass).

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 6/10 đã bác bỏ giả thuyết cho rằng Nga hoặc các lực lượng thân Nga đứng sau hàng loạt sự cố gần đây, bao gồm việc các sân bay ở Đức và Đan Mạch bị gián đoạn.

"Những người ủng hộ đất nước chúng tôi (ở châu Âu) sẽ không lãng phí nguồn lực của họ bằng cách ra mặt như vậy. “Điệp viên và nội gián” của chúng tôi đang chờ đợi mệnh lệnh riêng", ông Medvedev viết trên kênh Telegram chính thức.

Theo cựu Tổng thống Nga, ai là người đứng sau các vụ việc liên quan đến máy bay không người lái (UAV) ở châu Âu vẫn còn là bí ẩn, nhưng những sự cố này là lời cảnh tỉnh cho châu Âu về mối nguy hiểm của chiến tranh.

Quan chức Nga nói rằng, dù ai đứng sau những vụ việc này, điều quan trọng nhất là người châu Âu đã cảm nhận được ảnh hưởng từ chiến tranh đến lục địa của họ.

“Điều quan trọng nhất là người châu Âu đã cảm nhận được mối nguy hiểm của chiến tranh", ông Medvedev nhận định.

Một số nước châu Âu thông báo phát hiện một loạt máy bay không người lái gần các sân bay, cơ sở quân sự và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác trong tháng qua. Các quan chức phương Tây nói rằng đây là các máy bay không người lái của Nga, nhưng không đưa ra bằng chứng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định "hoàn toàn không có căn cứ nào để đổ lỗi cho Nga về việc này". Ông cũng chỉ ra một báo cáo gần đây về việc một "người đam mê hàng không", nhưng "không có liên quan đến Nga", bị bắt giữ tại một thành phố châu Âu, khi đang thử nghiệm máy bay không người lái của mình.

"Đây là một ví dụ cụ thể, nhỏ và riêng lẻ, nhưng có lẽ châu Âu cần mở rộng tầm nhìn của họ", ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin không nêu rõ ông đang đề cập đến vụ việc cụ thể nào.

Báo Bild (Đức) hôm 4/10 đưa tin một công dân Croatia 41 tuổi đã bị bắt giữ gần sân bay Frankfurt am Main vì phóng máy bay không người lái.

Tuần trước, Bild đưa tin một số công dân Đức đã bị bắt giữ vì điều khiển máy bay không người lái gần một sân bay ở Na Uy. Một công dân Trung Quốc được cho là cũng bị chính quyền Na Uy trục xuất vì điều khiển một máy bay không người lái gần sân bay Svolvaer ở phía bắc.

"Câu chuyện về các máy bay không người lái này rất bất thường, nhưng không có lý do gì để đổ lỗi cho Nga. Nhiều chính trị gia ở châu Âu đang có xu hướng đổ lỗi cho Nga về mọi thứ mà không có bất kỳ căn cứ nào", ông Peskov nói thêm.

Moscow nhiều lần bác bỏ mọi mối liên hệ với các vụ xuất hiện máy bay không người lái tại các sân bay châu Âu. Các quan chức Nga mô tả những cáo buộc này là chiêu trò gieo rắc nỗi sợ hãi của phương Tây nhằm kích động tâm lý chống Nga, biện minh cho việc tăng ngân sách quân sự và làm leo thang căng thẳng.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại (SVR) của Nga cáo buộc Kiev có thể cố gắng dàn dựng các vụ khiêu khích bằng máy bay không người lái như những chiến dịch đánh lạc hướng, nhằm đổ lỗi cho Moscow và lôi kéo NATO vào cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.