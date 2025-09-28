Nga tập kích quy mô lớn rung chuyển Ukraine

Cảnh đổ nát ở Kiev sau cuộc không kích sáng 28/9 của Nga (Ảnh: Reuters).

Theo Không quân Ukraine, 5 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga cất cánh từ căn cứ Olenya ở tỉnh Murmansk vào khoảng 1h45 sáng nay 28/9 theo giờ địa phương. Đến 2h25, cơ quan quân quản Kiev cảnh báo Nga đã triển khai tiêm kích MiG-31K, buộc Ukraine kích hoạt còi báo động không kích toàn lãnh thổ.

Không quân Ukraine sau đó tiếp tục ra cảnh báo lúc 3h52, cho rằng nhiều khả năng Nga đã xuất kích máy bay ném bom Tu-95 từ căn cứ không quân Engels.

Trong suốt đêm, hàng loạt máy bay không người lái cảm tử kiểu Shahed cũng nhắm vào nhiều khu vực trên lãnh thổ Ukraine. Tiếng nổ lớn được ghi nhận ở Kiev, Zaporizhia, Khmelnytskyi và Sumy.

Theo thông tin ban đầu, thủ đô Kiev và thành phố Zaporizhia là những nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất từ loạt tấn công này.

Hiện chưa rõ quy mô cụ thể của đợt tập kích, song giới quan sát đánh giá đây là một trong những cuộc tập kích lớn nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha xác nhận, rạng sáng nay, Nga tiến hành “một cuộc tập kích đường không quy mô lớn” với hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các thành phố của Ukraine.

Tại Kiev, nhân chứng ghi nhận những tiếng nổ lớn do hệ thống phòng không được kích hoạt để đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái. Tới 9h15 hôm nay, các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn.

Người dân thủ đô lại một lần nữa phải xuống các ga tàu điện ngầm sâu dưới lòng đất để trú ẩn, nhiều người trải chăn nằm ngủ hoặc ngồi trên ghế xếp, vừa theo dõi diễn biến trên điện thoại.

Kyiv Independent dẫn lời ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu cơ quan quân quản Kiev, cho biết trên Telegram rằng ít nhất 3 người đã thiệt mạng và khoảng 10 người khác bị thương.

Ngoài Kiev, nhiều khu vực khác cũng bị tập kích. Tại thành phố Zaporizhia ở miền Nam Ukraiane, ít nhất 16 người, trong đó có 3 trẻ em, bị thương. Chính quyền địa phương cho biết nhiều tòa nhà bốc cháy và hư hại.

Đáng chú ý, Ba Lan, quốc gia láng giềng và là thành viên NATO, đã đóng cửa không phận gần hai thành phố Lublin và Rzeszów do “hoạt động quân sự ngoài kế hoạch liên quan đến việc bảo đảm an ninh quốc gia”.

Nga đã gia tăng quy mô các cuộc tấn công đường không nhằm vào Ukraine trong suốt mùa xuân và mùa hè. Khi mùa đông đang đến gần, giới chức cảnh báo người dân Ukraine cần chuẩn bị cho một làn sóng tập kích ồ ạt mới của Moscow nhắm thẳng vào hệ thống hạ tầng năng lượng của đất nước.

Đầu tháng 9, Nga đã triển khai hơn 810 máy bay không người lái cảm tử Shahed cùng 13 tên lửa trong một đợt tấn công kỷ lục, đánh trúng tòa nhà chính phủ ở trung tâm Kiev.

Chỉ 2 đêm sau đó, Nga tiếp tục tập kích, gây thiệt hại trên lãnh thổ Ukraine. Thời điểm đó, Ba Lan cáo buộc ít nhất 19 máy bay không người lái của Nga đã xâm phạm không phận buộc quân đội nước này phải bắn hạ. Đây là lần đầu tiên một thành viên NATO bắn hạ máy bay không người lái được cho là của Nga kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ.