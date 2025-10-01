Nga phóng 50.000 UAV Shahed vào Ukraine từ đầu xung đột

Nga ngày càng sử dụng nhiều UAV trong xung đột Ukraine (Ảnh minh họa: Pravda).

Theo một cuộc điều tra của trang tin Slidstvo.Info, Cơ quan An ninh Ukraine đã ghi nhận gần 50.000 vụ phóng máy bay không người lái (UAV) Shahed của Nga kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022 đến tháng 8 năm nay.

Giới chức Ukraine cho biết các cuộc tấn công bằng UAV của Nga đã khiến 253 người dân thiệt mạng và hơn 1.500 người khác bị thương. Các điều tra viên đã khởi tố hơn 1.600 vụ án hình sự liên quan đến những đợt tấn công có liên quan đến các cơ sở hạ tầng dân sự.

Ngày 30/9, một cuộc tấn công bằng UAV của Nga vào thành phố Dnipro ở miền Trung Ukraine đã khiến 1 người thiệt mạng và ít nhất 28 người bị thương.

Kể từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn 3 năm, Nga sử dụng ngày càng phổ biến các UAV giá rẻ để tập kích các mục tiêu trên khắp Ukraine.

Các quan chức Ukraine lưu ý, học thuyết quân sự của Nga ban đầu không bao gồm loại máy bay không người lái này, khiến lực lượng vũ trang nước này thiếu một cơ cấu rõ ràng về việc ai chỉ huy các chiến dịch như vậy.

“Dần dần, họ đang hình thành những đơn vị chuyên biệt, tương tự như Lực lượng Phòng thủ Hệ thống Không người lái của chúng tôi. Chúng tôi đang bắt đầu hiểu rõ hơn ai là người đưa ra quyết định tiến hành các cuộc tấn công này”, Yuriy Bielousov, người đứng đầu Cục Chống tội phạm trong xung đột vũ trang thuộc Văn phòng Tổng công tố Ukraine, cho biết.

“Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với các đối tác tình báo để thu thập thông tin”, ông Bielousov nói thêm.

Từ cuối năm 2022, Nga đã tăng cường sử dụng UAV kiểu Shahed để tập kích tầm xa thay cho tên lửa hành trình. Kể từ đó, Nga tiếp tục cải tiến UAV Shahed. Tháng 1/2024, Ukraine lần đầu thông báo bắn hạ một UAV Shahed của Nga được trang bị động cơ phản lực.

“Những UAV mới này cực kỳ nguy hiểm. Chúng bay xa như chiếc Geran thông thường nhưng nhanh hơn đáng kể. Nga dường như đang tăng kích cỡ đầu đạn, bổ sung thuốc nổ và cải thiện tính năng bay”, chuyên gia Samuel Bendett thuộc Trung tâm An ninh Mỹ mới (CNAS) nhận định.