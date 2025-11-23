Ukraine tiết lộ cách đánh lừa tên lửa Kinzhal "không thể cản phá" của Nga

Hình ảnh mà Ukraine mô tả là mảnh vỡ tên lửa Kinzhal của Nga (Ảnh: Night Watch).

Kinzhal là một trong những vũ khí hiện đại nhất của Nga, một tên lửa siêu vượt âm mà Moscow mô tả là làm khó mọi hệ thống phòng thủ hiện tại.

Ukraine tuyên bố đã bắn hạ được một số quả Kinzhal bằng tổ hợp Patriot do Mỹ sản xuất nhưng Nga hoài nghi tuyên bố này, nói rằng. Nga cho rằng, tên lửa đánh chặn của Patriot bay quá chậm so với Kinzhal nên không thể ngăn hiệu quả được vũ khí siêu vượt âm của Moscow.

Ngoài ra, Ukraine thừa nhận, Nga cũng đã có một số chỉnh sửa giúp Kinzhal ngày càng khó đánh chặn hơn.

Về lý thuyết, điều này mở đường cho tên lửa siêu vượt âm đánh trúng mục tiêu. Nhưng Ukraine tiết lộ, họ đang đánh lừa các quả Kinzhal để chúng lao xuống các cánh đồng trống.

Đơn vị Night Watch của Ukraine cho biết hệ thống tác chiến điện tử Lima của họ đang khiến các quả Kinzhal đi lạc bằng kỹ thuật giả mạo tín hiệu.

“Mọi thứ cho đến giờ: đã có 21 quả Kinzhal bị áp chế”, một nguồn tin từ Night Watch nói, cho biết họ đang chờ xác nhận thêm 2 quả nữa.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa thường dựa vào hệ thống dẫn đường quán tính (INS), một bộ cảm biến gia tốc theo dõi vị trí bằng cách tính quãng đường, hướng và tốc độ đã đi.

INS ban đầu rất chính xác nhưng càng bay lâu càng có nguy cơ sai lệch. Ví dụ như tên lửa Minuteman III, sau 30 phút bay có thể lệch đến 120m so với ngắm bắn, nhưng điều này không quan trọng với đầu đạn hạt nhân 170 kiloton, vốn tạo ra hố nổ rộng 300m.

Trong khi đó, Kinzhal chỉ mang đầu đạn 450kg thuốc nổ thông thường. Nó cũng dùng INS, nhưng vì thời gian bay ngắn hơn nên cần thêm dẫn đường vệ tinh để tăng độ chính xác, cụ thể là hệ thống GLONASS của Nga. Và khác với INS, dẫn đường vệ tinh có thể bị gây nhiễu từ bên ngoài.

Ảnh do Night Watch cung cấp về một quả Kinzhal rơi xuống ruộng cho thấy điều này. “Tên lửa rơi mà không nổ, điều này chỉ có thể do tác chiến điện tử gây ra”, nguồn tin của Night Watch nói.

Trong tác chiến điện tử, thường sẽ có 2 kỹ thuật để ngăn vũ khí đối phương là gây nhiễu toàn diện và gửi tín hiệu giả. Kỹ thuật thứ 2 tinh vi hơn, nhằm phát đi những tín hiệu sai lệch để tên lửa lao nhầm xuống khu vực cách xa mục tiêu ban đầu.

Ukraine tuyên bố đã dùng hệ thống Pokrova để đánh lừa UAV Shahed từ năm 2024, nhưng hệ thống Lima của Night Watch còn tiên tiến hơn.

Nếu tên lửa không nhận ra nó bị gây nhiễu tín hiệu giả, nó có thể bay rất xa khỏi mục tiêu ban đầu. Nếu nhận ra tín hiệu giả, nó có thể tắt hệ thống định vị vệ tinh và quay về chế độ INS, có thể không đủ chính xác để trúng mục tiêu cỡ nhỏ.

Chuyên gia tác chiến điện tử Thomas Withington (viện RUSI của Anh) nói: “Điều này có vẻ hoàn toàn hợp lý".

Nga chưa bình luận về các tuyên bố của Ukraine liên quan tới Kinzhal. Nga thường dùng tên lửa này nhằm vào mục tiêu có giá trị cao của đối thủ, nhấn mạnh hiện khó có hệ thống phòng thủ nào ngăn chặn hiệu quả vũ khí bay rất nhanh này.

Mặt khác, Night Watch thừa nhận Lima không phải là giải pháp lâu dài để ngăn tên lửa Nga. Tác chiến điện tử là cuộc đua không hồi kết khi các bên sẽ liên tục thay đổi để qua mặt lẫn nhau và công nghệ ở thời điểm hiện tại có thể nhanh chóng lỗi thời trong thời gian ngắn.