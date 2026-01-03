Ukraine lần đầu phát hiện điểm đặc biệt trên "sát thủ không chiến" của Nga

Đèn chiếu hồng ngoại trên UAV Nga (Ảnh: Defense Express).

Chuyên gia Ukraine Serhii Flash cho biết Kiev đã ghi nhận lần đầu tiên việc Nga sử dụng bộ chiếu hồng ngoại trên máy bay không người lái Shahed. Đây được xem là biện pháp nhằm đối phó với các UAV đánh chặn và phương tiện đường không của Ukraine.

Theo đánh giá của ông Flash, đây là lần đầu tiên Ukraine quan sát thấy giải pháp như vậy trên UAV Shahed trong điều kiện tác chiến thực tế.

Thiết bị này là một đèn rọi hồng ngoại, được thiết kế để làm mù hoặc gây nhiễu các cảm biến của UAV đánh chặn và máy bay hoạt động trong phổ hồng ngoại của phía Kiev.

Nếu được xác nhận, điều này cho thấy Nga đang chủ động điều chỉnh các UAV tấn công tầm xa nhằm đối phó với hiệu quả ngày càng tăng của các hệ thống phòng không dựa trên UAV của Ukraine, đặc biệt là những hệ thống sử dụng dẫn đường nhiệt và hồng ngoại.

Diễn biến này phù hợp với xu hướng rộng hơn các biện pháp đối phó của Nga nhằm tăng khả năng sống sót cho UAV Shahed. Theo thời gian, các UAV này đã trải qua nhiều thay đổi, nhưng việc đưa vào một biện pháp đối phó hồng ngoại chuyên dụng sẽ là một bước tiến đáng chú ý hướng tới các hệ thống phòng vệ chuyên biệt hơn.

Nỗ lực cải tiến Shahed của Nga đến trong bối cảnh Ukraine đang không ngừng tăng tốc phát triển UAV đánh chặn để đối phó "mưa hỏa lực" của Moscow.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết rằng kể từ đầu tháng 12/2025, nước này đã cung cấp cho lực lượng phòng thủ khoảng 950 UAV đánh chặn mỗi ngày. Trong thông cáo, bộ này nói rõ các UAV đó được dùng cụ thể để “đối phó các UAV kiểu Shahed của đối phương”.

Việc đạt gần 1.000 UAV đánh chặn được bàn giao mỗi ngày là một cột mốc quan trọng đối với năng lực sản xuất loại UAV này, vốn vào đầu năm vẫn chủ yếu ở giai đoạn thử nghiệm nguyên mẫu.

Các UAV đánh chặn này là UAV góc nhìn thứ nhất (FPV), được thiết kế để lao vào và tiêu diệt các hệ thống bay của đối phương, thường bằng thuốc nổ hoặc va chạm trực tiếp.

Ban đầu các UAV được chế tạo để hạ các phương tiện trinh sát bay ở độ cao lớn, sau đó chúng đã được Ukraine phát triển để bắn hạ các UAV tấn công tầm xa với chi phí thấp. Đây là nỗ lực đối phó việc Nga trong năm nay phóng quy mô lớn UAV Shahed một cách ồ ạt.

Đối với Ukraine, UAV đánh chặn phải đủ nhanh để truy đuổi các UAV như Shahed-136, vốn có tốc độ bay điển hình khoảng 185km/h, đồng thời vẫn phải đủ rẻ để lực lượng Ukraine có thể sử dụng bền vững hàng trăm chiếc mỗi ngày. Gần đây, Nga phóng khoảng 5.500 UAV kiểu Shahed vào Ukraine mỗi tháng.

Mặt khác, Nga không ngừng "lột xác" UAV Shahed khi bắt đầu sử dụng động cơ phản lực, được tin là có thể đạt tốc độ khoảng 370km/h. Điều này làm dấy lên lo ngại tại Ukraine rằng chúng sẽ quá nhanh để các UAV đánh chặn có thể bắt kịp.

Nga thậm chí đã phát triển UAV Geran-3 (phiên bản cải tiến của Shahed) có tốc độ bay đạt tới 550-600 km/h và tầm hoạt động lên tới 2.500km, so với con số 185km/h của Shahed-136.

Điều đó cho thấy sự đáng gờm của Shahed trong không chiến. Tầm xa, bay cao và giá rẻ, các bầy đàn Shahed đã trở thành lựa chọn mặc định cho những cuộc tấn công tầm xa của Moscow.