Chiến sự khiến hàng triệu người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa, trong đó có nhiều người di tản ra nước ngoài (Ảnh minh họa: Skynews).

Phần Lan bắt giữ tàu liên hệ với Nga bị nghi ngờ phá hoại

Kyiv Independent đưa tin, chính quyền Phần Lan ngày 31/12 đã bắt giữ một tàu đang di chuyển từ Nga vì nghi ngờ cố ý phá hoại đường cáp viễn thông dưới biển.

Sáng sớm 31/12, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Phần Lan Elisa báo cáo rằng một đường cáp ngầm nối Phần Lan - Estonia đã bị hư hại, dẫn đến cuộc điều tra của Lực lượng Biên phòng Phần Lan.

Lực lượng Biên phòng đã xác định một phương tiện - tàu chở hàng Fitburg - mà họ tin là thủ phạm gây ra thiệt hại cho đường cáp. Tàu Fitburg đã rời St. Petersburg, di chuyển qua vùng đặc quyền kinh tế của Phần Lan, nơi cũng có vị trí đường cáp bị hư hại.

Theo Lực lượng Biên phòng, dây neo của tàu đã được hạ xuống biển.

Trong một chiến dịch phối hợp giữa Lực lượng Biên phòng và Cảnh sát Helsinki, tàu Fitburg đã bị bắt giữ, sau đó di chuyển đến một "nơi an toàn" không được tiết lộ để chờ điều tra thêm. Cảnh sát đang điều tra vụ việc với tội danh cố ý gây thiệt hại tài sản nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động viễn thông.

Các nhà điều tra đang hợp tác với chính quyền Estonia cũng như các cơ quan chức năng quốc tế khác.

Ukraine nhận trách nhiệm vụ tập kích nhà máy lọc dầu Nga

Ukraine đã tiến hành các cuộc tập kích vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ bên trong lãnh thổ Nga vào cuối ngày 30/12, các nguồn tin từ Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) nói với Kyiv Independent.

Chiến dịch nhắm mục tiêu vào Nhà máy lọc dầu Tuapse ở vùng Krasnodar Krai trên bờ Biển Đen của Nga, tập kích những đường ống vận chuyển, một cảng biển và nhiều thiết bị khác, các nguồn tin cho biết.

Chính quyền địa phương báo cáo rằng một bến tàu đã bị hư hại cùng với các thiết bị tại nhà máy lọc dầu, đồng thời cho biết thêm 2 người bị thương trong vụ tấn công.

"Một đám cháy tại một trong các bến tàu đã được dập tắt kịp thời. Một đám cháy cũng đã được dập tắt tại khu vực nhà máy lọc dầu trên diện tích 300m²", Bộ Chỉ huy Tác chiến Krasnodar Krai cho biết trong một thông báo.

Mặc dù chưa rõ ngay lập tức loại vũ khí nào được sử dụng trong những cuộc tấn công được báo cáo, nhưng Ukraine thường xuyên tiến hành đánh sâu vào các cơ sở quân sự - công nghiệp ở Nga cũng như vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát, chủ yếu dựa vào UAV nội địa.

Kiev tiếp tục leo thang chiến dịch chống lại cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga, một nguồn thu quan trọng của Moscow, góp phần thúc đẩy chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine sau đó xác nhận rằng một cuộc tập kích bằng UAV của họ đã nhắm vào Nhà máy lọc dầu Tuapse, gây ra hỏa hoạn, làm hư hại bộ phận xử lý trung tâm của nhà máy.

Nga bắt đầu phản đột kích ở Kupyansk

Kênh Military Summary đưa tin, rạng sáng 31/12, quân đội Ukraine (AFU) phát động một cuộc tập kích bằng UAV quy mô lớn nhằm vào Nga. Kết quả là một phần khu vực Moscow bị mất điện. Nga, ngược lại, phát động một đòn trả đũa khốc liệt vào khu vực Odessa, kết quả là vùng này cũng bị mất điện.

Vào ngày cuối cùng của năm 2025, giao tranh tiếp tục diễn ra dọc theo toàn bộ mặt trận. Trinh sát - đặc nhiệm của quân đội Nga (RFAF) tiếp tục đột phá trên cánh đông Zaporizhia ở khu vực phía bắc Prymorske và các vùng xung quanh Stepnogorsk nói chung.

Trong khi đó, các hoạt động của lực lượng Moscow xung quanh Dobropillia và Konstantinovka được cho là đã tăng cường. Một số thị trấn khác án ngữ ngay trước thành phố Dobropillia có vị trí chiến lược quan trọng cũng bị tập kích.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Donetsk ngày 31/12. Sau khi hoàn toàn chiếm giữ Pokrovsk - Mirnograd, lực lượng Moscow chuẩn bị cho chiến dịch tấn công Dobropillia (Ảnh: Military Summary).

Hình ảnh về các cuộc di chuyển của binh sĩ Nga ở phía tây bắc thành phố Kupyansk đã xuất hiện trên mạng. Có thông tin cho rằng RFAF bắt đầu một cuộc phản đột kích mới với mục tiêu hạ gục hoàn toàn nhóm binh sĩ Ukraine đang tập trung theo hướng này. Họ phát động các cuộc phản công mới, có mặt ở phía bắc Myrove, theo video được định vị địa lý.

Kênh Whisper of the Front lý giải chuyện gì đang xảy ra ở Kupyansk. Theo đó, hóa ra, quân đội Ukraine vẫn chưa thể hoàn toàn chọc thủng phòng tuyến ở phía tây bắc thành phố thuộc vùng Kharkov. RFAF đang giữ vững vị trí tại khu định cư Moskovka.

Điều này cho thấy AFU không kiểm soát được ngay cả khu vực phía bắc Kupyansk, nơi họ đã phát động cuộc phản công. Nếu lực lượng Moscow giữ được những vị trí còn lại ở phía bắc - tây bắc thành phố thì chính lực lượng Kiev có thể bị bao vây trong các khu rừng gần khu định cư Radkovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 31/12. Lực lượng Moscow bắt đầu chiến dịch phản đột kích nhằm ngăn đà tiến công của Kiev (Ảnh: Military Summary).

Trong khi đó, kênh Readovka dẫn báo cáo tác chiến của Bộ Quốc phòng Nga, cho biết, lực lượng Moscow đẩy lùi 3 cuộc tấn công của đối phương theo hướng Kupyansk đồng thời tiếp tục tiến công trên các khu vực khác.

Theo báo cáo, Tập đoàn quân số 6 thuộc Cụm tác chiến phương Tây RFAF ngăn chặn thành công 3 nỗ lực đột phá của AFU hướng tới thành phố Kupyansk gần các khu định cư Nechvolodovka và Blagodatovka.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, Lữ đoàn xung kích 92 AFU, Lữ đoàn 15 của Vệ binh Quốc gia Ukraine đã tham chiến. Có tới 30 binh sĩ AFU cùng 2 xe bán tải bị phá hủy trong các cuộc đụng độ.

Ngoài ra, lực lượng Moscow đã tập kích các cơ sở hạ tầng năng lượng được sử dụng bởi tổ hợp công nghiệp quân sự của chính quyền Kiev. Bộ Quốc phòng Nga ước tính tổng thiệt hại của Ukraine trong 24 giờ qua trên tất cả các mặt trận là 1.350 binh sĩ.

Báo cáo cũng lưu ý rằng 3 Cụm tác chiến phương Bắc, phương Nam, Trung tâm RFAF đã cải thiện vị trí chiến thuật. Bên cạnh đó, Cụm tác chiến phương Đông tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của Ukraine.

Trước đó, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov thông báo về những thành công của RFAF tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo ông, riêng Cụm phương Bắc đã giành được 32 khu dân cư ở Ukraine.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 31/12. Lực lượng Moscow tiếp tục phản đột kích theo các mũi tên đỏ nhằm củng cố chiến quả (Ảnh: ZOV Military).

Mặt trận Zaporizhia rung chuyển

Báo cáo tác chiến ngày 31/12 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, khu định cư Lukyanovskoye ở vùng Zaporizhia đã được kiểm soát. Lính dù Nga giành được chỗ đứng tại đây vài tuần trước, kênh Archangel Spetsnaz trích dẫn.

Lực lượng Kiev cố gắng đẩy lùi các cuộc tấn công, điều thêm quân tiếp viện từ các đơn vị tình báo quốc phòng (GUR) và lính đánh thuê Mỹ Latinh, đồng thời sử dụng rộng rãi UAV FPV, nhưng cuối cùng, khu định cư vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.

Sau Lukyanovskoye, nhiệm vụ quan trọng của RFAF là chiếm giữ vùng đất cao xung quanh. Từ đó, họ có thể phát triển về phía Pavlovka - Novoyakovlevka.

Về phía tây, lực lượng Moscow tiến lên một chút từ Stepnogorsk, khu vực đã được giải tỏa, di chuyển về phía bắc qua các vành đai rừng hướng tới Veselyanka.

Ngoài ra, tại Primorskoye, RFAF tiếp tục giành thêm các khu vực phía bắc khu định cư, dần dần tiến đến Rechnoye và sông Konka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh tây Zaporizhia ngày 31/12. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực bao quanh bởi đường màu vàng (Ảnh: Archangel Specnaz).

Trong khi đó, trên hướng Novopavlovskoe, thuộc vùng Dnipropetrovsk giáp ranh với Zaporizhia, lực lượng Moscow xâm nhập vào thị trấn từ phía đông - nam. Tổng diện tích khu vực tác chiến của họ là 22,7km², theo kênh ZOV Military.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Novopavlovskoe ngày 31/12. Trong đó, Nga tấn công theo các mũi tên đỏ, có khả năng sớm giành được các khu vực màu tím bên cạnh những vùng màu nâu đã kiểm soát (Ảnh: ZOV Military).

Ukraine phát lệnh sơ tán bắt buộc ở nhiều nơi

Kênh AMK Mapping đưa tin, Cơ quan phòng thủ tỉnh Chernihiv (OVA) của Ukraine đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc đối với dân thường tại 14 khu định cư.

Hôm 30/12, do những bước tiến gần đây của quân đội Nga, chính quyền khu vực Pokrovske (thuộc vùng Dnipropettrovsk) đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc đối với 42 khu định cư, bao gồm cả thị trấn Pokrovske.

Điều đáng chú ý là, một phần đáng kể các khu định cư nêu tên đã nằm dưới sự kiểm soát của Moscow hoặc đang tranh chấp. Điều này có thể là do sự kết hợp giữa các báo cáo sai lệch và việc trì hoãn thông báo để hỗ trợ các báo cáo chính thức về việc phòng thủ khu vực.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropetrovsk ngày 31/12. Chính quyền Kiev ra lệnh sơ tán bắt buộc với nhiều khu định cư (Ảnh: AMK Mapping).

Kênh Suriyakmaps cũng xác nhận việc Ukraine ra lệnh sơ tán 40 khu dân cư ở các tỉnh Dnipropetrovsk, Zaporizhia, liên quan đến các huyện Pokrovske, Huliaipole, Novomykolaivka, do giao tranh nổ ra gần đó.

Cần lưu ý rằng 14 trong số 40 khu dân cư này đã nằm dưới sự kiểm soát của Moscow. Điều này cho thấy hoặc Bộ chỉ huy Kiev thiếu thông tin về tình hình hiện tại của mặt trận, hoặc đây là một phần trong chiến dịch tuyên truyền chính thức của Kiev nhằm giảm nhẹ những thành công của quân đội Nga trên mặt trận này trong những tuần gần đây.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropetrovsk ngày 31/12. Chính quyền Kiev ra lệnh sơ tán bắt buộc với nhiều khu định cư (Ảnh: Suriyakmaps).

Giao tranh ở khu vực biên giới sẽ tiếp diễn vào năm 2026

Theo kênh Rybar, trên mặt trận Sumy, Cụm tác chiến phương Bắc RFAF đang tiến công, mặc dù với quy mô nhỏ hơn. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở các khu vực xung quanh Kondratovka và Oleksiivka.

Các đơn vị Moscow đã giành lại quyền kiểm soát phần lớn Andriivka. Tuy nhiên, thông tin về việc kiểm soát ngôi làng này là quá sớm. Quân đội Ukraine vẫn hiện diện trong làng, mặc dù họ đang chịu tổn thất do các cuộc tập kích bằng UAV cũng như pháo binh.

Giao tranh tiếp tục diễn ra gần Yunakovka. Lực lượng Kiev thỉnh thoảng cố gắng xâm nhập qua các cánh đồng, nhưng đều chịu tổn thất, thậm chí đôi khi có binh sĩ bị bắt giữ.

Như trước đây, quân đội Nga vẫn cách thủ phủ Sumy khoảng 20km. Cả pháo phản lực và/hoặc UAV FPV đều có thể được sử dụng để bắn vào thành phố.

Tuy nhiên, việc tiếp cận thành phố bằng đường bộ không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Lực lượng Kiev đã thiết lập một số lượng đáng kể cứ điểm mạnh trên các tuyến đường tiếp cận Sumy, cũng như một số khu vực phòng thủ lớn, được trang bị tốt. Và tất cả những vị trí này đều nằm trên địa hình rất hiểm trở.

Nhưng, xét đến việc Bộ chỉ huy Moscow ngày càng quan tâm đến việc thiết lập một khu vực an ninh, điều mà Tổng thống Nga Vladimir Putin thường xuyên đề cập, nhiều khả năng sẽ có ​​những cuộc giao tranh quy mô lớn hơn ở khu vực biên giới vào năm 2026.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy ngày 31/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ, mở rộng vùng đệm an ninh biên giới (Ảnh: Rybar).

Trên thực địa, quân đội Nga tiếp tục gặt hái thành công gần Volchansk (Vovchansk) thuộc vùng Kharkov. Vào đêm giao thừa, họ vẫn đột phá theo hướng Burluk, đạt một số thành công cục bộ ở 2 phía đông, tây Volchansk.

Vậy họ đã đạt được tiến bộ ở đâu?

Gần làng Staritsa, vốn từ lâu nằm trong "vùng xám", gần một nửa làng đã nằm dưới sự kiểm soát của các đơn vị Moscow.

Gần đó, các khu rừng giữa Bugruvatka - Prilipka, vừa được giải tỏa gần đây, đã được RFAF dọn sạch. Gần Liman (Lyman), AFU bị đánh bật khỏi một phần đáng kể khu rừng Tatarskoye, giao tranh tiếp tục chuyển sang phía làng Grafskoye.

Phía đông Volchansk, giao tranh đang diễn ra ở các trang trại Volchanskiye. Tại đó, lực lượng Moscow chiếm được thêm một phần của làng, đánh bật đối phương ra khỏi một số nhà dân.

Xét theo hướng đột phá của quân đội Nga kể từ khi kiểm soát Volchansk, một trận chiến giành Pokalyanoye, Zybino cũng như xa hơn dọc theo sông Volchya sắp diễn ra.

Các khu vực khác của mặt trận vẫn ổn định. Những cuộc đụng độ cục bộ giữa các nhóm nhỏ vẫn tiếp diễn ở khu vực Degtyarnoye, Ambarnoye và Dvurechanskoye, vùng kiểm soát vẫn chưa thay đổi.

Như Tổng thống Nga Putin lưu ý, cần phải tiếp tục thiết lập vùng an ninh ở khu vực biên giới Nga vì kinh nghiệm cho thấy Kiev chưa từ bỏ kế hoạch nã pháo, khu vực biên giới hai nước có khả năng vẫn là điểm nóng.