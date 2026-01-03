Chiến sự Ukraine tiếp tục diễn biến căng thẳng (Ảnh minh họa: Sky News).

Tình huống kỳ lạ xảy ra ở Kharkov

Kênh Military Summary đưa tin, trong vài ngày qua, Ukraine đã phóng hàng trăm UAV vào lãnh thổ Nga, đánh dấu một trong những đợt đánh phá mạnh nhất kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Có báo cáo về thương vong cho dân thường do cuộc tập kích vào một thị trấn nghỉ dưỡng ở phía nam tỉnh Kherson.

Phía Nga hiện chưa vội đáp trả. Ở giai đoạn này, Moscow chỉ mới giao cho Washington một thiết bị điều khiển thu được từ vũ khí của Ukraine, xác nhận rằng cuộc tấn công vào đêm ngày 29/12 thực sự nhắm vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Có vẻ như một khi Mỹ xác nhận rằng Ukraine đã cố gắng tấn công nơi ở của ông Putin, cuộc tấn công trả đũa ngay lập tức và không thể tránh khỏi sẽ diễn ra.

Một tình huống rất kỳ lạ đã xảy ra trong ngày 2/1 ở Kharkov, với vụ nổ lớn ở gần trung tâm thành phố. Ban đầu, các nguồn tin Ukraine báo cáo về một vụ tấn công bằng tên lửa Iskander, tuy nhiên, dường như một vũ khí khác đã gây ra vụ nổ kho đạn thứ cấp.

Mặt trận Sumy: Sau 2 tháng giao tranh phòng thủ, quân đội Nga (RFAF) đang tiến hành các chiến dịch tấn công theo 3-4 hướng cùng lúc.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy ngày 2/1. Lực lượng Moscow đẩy mạnh tấn công trên 3-4 mũi cùng lúc, dường như quyết tâm mở rộng vùng đệm an ninh dọc biên giới (Ảnh: Military Summary).

Mặt trận Kupyansk: Tình hình chiến sự hoàn toàn bế tắc.

Mặt trận Sloviansk: RFAF tiến công lớn về phía tây Seversk (Siversk), và các trận chiến đang diễn ra ác liệt ở Riznikivka.

Mặt trận Konstantinovka: Lực lượng Moscow đột phá ở phía đông, nam và tây nam thành phố.

Mặt trận Pokrovsk: Rất im lặng, không có nhiều cập nhật.

Mặt trận phía Nam là nơi giao tranh ác liệt nhất những ngày qua. Cánh tây Zaporizhia của quân đội Ukraine (AFU) đang trong tình trạng nguy kịch, đồng thời, cánh đông đã sụp đổ với sự thất thủ của Huliaipole, và Orekhov sắp bị bao vây.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 2/1. Moscow đẩy mạnh tấn công từ nhiều hướng. Lực lượng Kiev ra sức cản phá (Ảnh: Military Summary).

Ukraine nhằm hàng loạt mục tiêu trên lãnh thổ Nga

Theo kênh Euromaidan Press ủng hộ Kiev, Ukraine đang tăng cường các cuộc đánh phá vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng nhiên liệu của Nga. Chuỗi mục tiêu gần đây bao gồm các cơ sở ở Saratov, Syzran, Novoshakhtinsk và Volgograd, cùng với các nhà ga cảng ở Novorossiysk và Temryuk.

Tên lửa Storm Shadow của Anh hiện cũng tham gia vào nỗ lực này, dường như được giữ làm lực lượng dự bị để tấn công tập trung vào các mục tiêu có giá trị cao như các nhà máy lọc dầu, cảng và nhà máy chế biến khí đốt cung cấp hậu cần cho quân đội Nga.

Nhà máy lọc dầu Saratov bốc cháy trong tuần này mà không có bất kỳ cuộc tấn công mới nào. Cơ sở này, bị tấn công nhiều lần trong năm qua, đã bị hư hỏng. Phụ tùng thay thế đã cạn kiệt, thời gian bảo trì bị thu hẹp, và các biện pháp khắc phục tạm thời đang nhường chỗ cho các vụ cháy không kiểm soát và việc ngừng hoạt động hoàn toàn.

Novorossiysk, một trong những trung tâm xuất khẩu quan trọng nhất của Nga, đang hoạt động với chỉ một điểm bốc dỡ duy nhất sau các cuộc tấn công vào nhà ga. Thiệt hại đang tích lũy nhanh hơn tốc độ sửa chữa có thể theo kịp.

Ukraine đã và đang tiến hành chiến dịch tập kích đường không dữ dội nhất vào lãnh thổ Nga kể từ đầu xung đột (Ảnh: Euromaidan Press).

Cảnh báo không kích dồn dập ở Kiev

Không quân Ukraine cho biết, cảnh báo không kích đã được ban hành tại Kiev và một số vùng vào rạng sáng 3/1 do mối đe dọa của tên lửa đạn đạo.

Chính quyền vùng Kiev phát thông điệp: "Cảnh báo không kích tại Kiev do mối đe dọa sử dụng tên lửa đạn đạo. Hãy lập tức đến nơi trú ẩn gần nhất và ở đó cho đến khi nguy hiểm qua đi".

Ngoài ra, theo Không quân, mối đe dọa tên lửa đã được tuyên bố tại các vùng Kiev, Chernihiv và Poltava.

Tính đến 3h15, cảnh báo lan rộng đến vùng Dnipropetrovsk. Sau đó, vào lúc 3h23 cảnh báo không kích được dỡ bỏ tại Kiev. Tiếp đến, cảnh báo an toàn cũng được ban hành tại các vùng khác.

Ukraine tuyên bố bẻ gãy hơn 100 đợt tiến công của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 2/1 của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết, quân đội Nga đang cố gắng xâm nhập vào khu vực Huliaipole và theo hướng Dobropillya và Zelenoye.

Báo cáo có đoạn: "Đã ghi nhận 20 cuộc giao tranh ở hướng Huliaipole; đối phương đang cố gắng tiến công vào khu vực Huliaipole và theo hướng Dobropillya và Zelenoye".

Từ đầu ngày, tổng cộng 104 cuộc giao tranh đã xảy ra. Nga phóng 2 tên lửa, tiến hành 42 cuộc không kích, sử dụng 113 quả bom dẫn đường. Họ cũng triển khai 2.919 UAV cảm tử và thực hiện 2.588 cuộc pháo kích, báo cáo xác nhận.

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản chặn đứng các nỗ lực đột phá của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrivske, Orekhov và Dnieper.

Nga công bố thương vong của Ukraine trong năm 2025

Theo kênh DIVGEN, Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố tổng số thương vong của quân đội Ukraine trong năm 2025, phân bổ theo từng tháng như sau: Tháng 1 - 55.590 (người) Tháng 2 - 38.690; Tháng 3 - 47.040; Tháng 4 - 42.190; Tháng 5 - 41.280; Tháng 6 - 40.530; Tháng 7 - 38.710; Tháng 8 - 40.575; Tháng 9 - 43.455; Tháng 10 - 46.025; Tháng 11 - 39.580; Tháng 12 - 42.120.

Theo báo cáo, tổng thiệt hại của AFU năm 2025 lên tới 515.785 người, bao gồm cả bị thương và thiệt mạng.

Cần lưu ý rằng Bộ Quốc phòng Nga chỉ phản ánh trong báo cáo của mình những tổn thất ước tính của đối phương trên tuyến tiếp xúc, không bao gồm các binh sĩ thiệt mạng do việc sử dụng vũ khí tầm xa chính xác cao và không quân Nga sâu trong lãnh thổ Ukraine.

Kiev không bình luận về các con số thống kê do Moscow đưa ra.

Bộ Quốc phòng Nga công bố thương vong của phía Ukraine trong năm 2025 theo từng tháng (Ảnh: DIVGEN).

Nga tiếp tục tiến về Sloviansk

Tập đoàn quân số 3 RFAF, tiếp tục tiến về phía tây Seversk hướng tới Sloviansk, kênh VoenkorKotenok cho hay.

Lực lượng Kiev bị đẩy lùi khỏi một số vị trí trên các cao điểm phía bắc Reznikovka. Quân đội Nga tiến về phía đông nam Zakotnoye, nơi giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở đông bắc và phía đông khu định cư.

Các trận đọ sức ác liệt vẫn đang diễn ra tại khu định cư Ilyichevka (Ozernoye), ở phía bắc và tây bắc, cũng như ở phía nam Dibrova.

Lực lượng Moscow tiến về phía tây bắc Dibrova xuyên qua khu vực rừng rậm theo hướng Staroye Karavane.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 2/1. Moscow nắm giữ những khu vực màu nâu và vàng nhạt, tiếp tục đột phá theo các mũi tên đỏ, tiến về thành phố Sloviansk (Ảnh: VoenkorKotenok).

Konstantinovka đang nóng lên từng ngày

Kênh VoenkorKotenok đưa tin, quân đội Nga tiếp tục giao tranh trên các cao điểm phía bắc hồ chứa Kleban-Byk và tại Stepanovka, phía tây nam Konstantinovka.

Lực lượng Moscow đã giải tỏa một số vị trí của đối phương giữa Ivanopolye và Berestok và tiến đến gần Berestok. Giao tranh ác liệt đang diễn ra tại ngã ba đường hình chữ T được phòng thủ kiên cố của các quốc lộ H-32 và H-20.

Tại trung tâm thành phố, giao tranh đang diễn ra ở các khu vực ga xe lửa, trường cao đẳng kỹ thuật và phía đông bắc Bệnh viện Thành phố số 2.

Phía tây bắc Chasov Yar, các đơn vị Moscow đã giành lại quyền kiểm soát Mayskoye và phía đông Verolyubovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 2/1. Moscow giữ khu vực màu nâu và vàng nhạt, tiếp tục đột phá theo các mũi tên đỏ (Ảnh: VoenkorKotenok).

Kênh Rybar cũng cập nhật tình hình ở Konstantinovka, cho biết, phía bắc thành phố cuối cùng đã bắt đầu chuyển động. Quân đội Nga chiếm được hầu hết làng Mayskoye, nhưng các nhóm bộ binh Ukraine rải rác vẫn còn ở vùng ngoại ô phía bắc.

Trên thực tế, phần lớn ngôi làng chỉ mới nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow, mặc dù việc chiếm được làng đã được RFAF chính thức tuyên bố từ 3 tháng trước. Điều này càng chứng minh rằng khu vực phía bắc Konstantinovka tiếp tục là báo cáo quá sớm, không thực tế.

Trong khi đó, tại chính Konstantinovka, các đơn vị xung kích Nga đang tiến sâu hơn vào nội thành. Các chiến binh đã tiếp cận cây cầu trên đường T-05-04, và giao tranh đang diễn ra trên các tuyến đường dẫn đến nhà ga xe lửa.

Phía đông khu dân cư, RFAF chiếm được một phân khu khác của các cứ điểm giữa Predtechino và Konstantinovka, nơi cho đến gần đây vẫn còn sự hiện diện của các nhóm xung kích AFU.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 2/1. Các khu vực gạch chéo là nơi lực lượng Moscow mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Kênh Suriyakmaps dự báo, đến đầu mùa hè 2026, quân đội Nga sẽ tiếp tục tiến về phía bắc với việc chiếm Bilozerske và tiếp cận đường cao tốc Kramatorsk - Aleksandrovka (khu vực số 7).

Sau khi chiếm được Andriivka, trận chiến giành Serhiivka sẽ diễn ra, cùng với việc chiếm các ngọn đồi phía tây Druzhkivka, điều này rất quan trọng cho một cuộc tấn công vào thành phố trong tương lai (khu vực số 6) và sẽ phụ thuộc vào diễn biến cũng như thời gian hoàn thành trận chiến giành Konstantinovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 2/1 và dự báo hướng tấn công chính của lực lượng Moscow đến mùa hè 2026 trên hướng Kramatorsk (Ảnh: Suriyakmaps).

Diễn biến chiến sự tại một số mặt trận khác

Theo hướng Khotin, lực lượng Moscow tiếp tục các hoạt động tấn công tăng cường và đã đạt được những tiến bộ mới theo hướng Mala Korchakivka với tổng diện tích 4,16km², kênh AMK Mapping xác nhận.

Ở phía đông, sau khi tăng cường khả năng tiếp tế đường bộ cho Oleksiivka, quân đội Nga tiến về phía nam từ làng này dọc theo đường C-191504, chiếm giữ các vị trí mới trong các khu rừng ở hai bên đường. Các nhóm xung kích khác tiến từ các khu rừng về phía tây bắc, chiếm thêm những vị trí xa hơn về phía nam dọc theo con đường. Từ đó, họ bắt đầu tiến về phía đông nam dọc theo một khu rừng hướng về phía các khu rừng phía bắc Korchakivka.

Ở phía tây, dưới lớp sương mù, RFAF tiếp tục đột phá ở Andriivka và đã đánh bật được quân đội Ukraine khỏi các vị trí cuối cùng của họ trong các ngôi nhà phía tây nam, qua đó thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với khu định cư này.

Theo hướng Krasnopillya, trong 10 ngày qua, lực lượng Moscow tiếp tục tiến công và đã chiếm thêm các vị trí ở phía tây biên giới.

Ở phía nam, RFAF chiếm được những khu vực cuối cùng của các cánh rừng rộng lớn và kiểm soát được các cứ điểm của Ukraine dọc theo tuyến đường sắt, nằm ở độ cao nhất toàn tỉnh Sumy.

Những vị trí này được phi công điều khiển UAV Ukraine sử dụng và bố trí nhiều trạm tiếp sóng cho UAV FPV dùng để tấn công khu vực biên giới của tỉnh Belgorod, bao gồm cả thị trấn Krasnaya Yaruga. Việc chiếm được điểm này có lẽ là mục tiêu chính của các cuộc tấn công của Nga (ở cấp độ chiến thuật).

Ở phía bắc, RFAF tiến từ làng Vysoke vào khe núi gần đó và thiết lập quyền kiểm soát các vị trí trong các khu rừng trồng ở đó. Có thêm 1,26km² nghiêng về phía Nga.

Về phía Bilyi Kolodyaz (Kharkov), lực lượng Moscow tiếp tục các hoạt động và đã đạt được những tiến bộ mới tại 2 khu vực khác nhau với tổng diện tích 4,60km². Ở phía tây nam, họ đã chọc thủng các vị trí đối phương trong các khu rừng phía tây làng Liman (khác với thành phố Liman) và tiến đến ngoại ô Hrafske, củng cố vị trí ở phần lớn các khu rừng.

Điều này cho phép họ cuối cùng đã củng cố được vị trí ở khoảng một nửa Prylipka sau nhiều tuần đột kích không thành công, và chiếm được các vị trí trong rừng phía nam. Thêm vào đó, quân đội Nga đã tăng cường vị trí của họ trong các khu rừng phía tây nam Liman theo hướng đường Hrafske - Symynivka.

Trong khi đó, quân tiếp viện Ukraine đã được điều động thêm đến khu vực này, đang tiến hành các cuộc phản công dữ dội vào các vị trí của Nga ở phía nam Vilcha và phía nam Liman. Cho đến nay, các cuộc tấn công vào Vilcha vẫn chưa thành công và chưa có bước tiến nào được xác nhận ở Liman.

Ở phía đông bắc, RFAF tiếp tục tiến từng bước qua Vovchanski-Khutory và chiếm được phần lớn khu vực trung tâm ngôi làng. Giao tranh vẫn đang tiếp diễn để giành thêm các tuyến phố dân cư ở đó.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Bilyi Kolodyaz ngày 2/1. Lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát. Kiev điều quân tiếp viện, nỗ lực ngăn chặn (Ảnh: AMK Mapping).

Theo hướng Velykyi Burluk, quân đội Nga tiếp tục tiến chậm và đã chiếm được các vị trí mới theo hướng Kolodyazne. Sau khi tiến vào khu rừng nhỏ phía đông nam Dvorichanske, họ chiếm được phần còn lại, thiết lập công sự dọc theo cả hai bên khe núi. Các nhóm xung kích khác đã vượt qua con đường phía tây bắc Kamyanka và thiết lập quyền kiểm soát một khu rừng khác với diện tích 1,09km².