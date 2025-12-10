Ukraine thừa nhận khó vào NATO, muốn được đảm bảo an ninh như Điều 5

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

“Chúng tôi là những người thực tế. Chúng tôi thực sự muốn gia nhập NATO, điều đó là công bằng. Nhưng chúng tôi biết chắc rằng cả Mỹ lẫn một số quốc gia khác đều chưa nhìn thấy Ukraine trong liên minh. Và Nga, đương nhiên, sẽ không bao giờ chấp nhận thấy chúng tôi ở đó”, trang tin Strana dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết.

Ông Zelensky đồng thời cho hay Kiev đang làm việc với Washington về các bảo đảm an ninh song phương mang tính ràng buộc, có cơ chế hoạt động tương tự Điều 5 NATO.

Theo ông, “liên minh các nước sẵn sàng” ở châu Âu đang xây dựng khuôn khổ an ninh của họ, nhưng Ukraine cho rằng các thỏa thuận song phương với Washington là thiết yếu.

“Đối với chúng tôi, các bảo đảm an ninh song phương giữa Ukraine và Mỹ là rất quan trọng. Chúng được xây dựng thành một kế hoạch 20 điểm. Nó giống như Điều 5, cùng một nguyên tắc như trong NATO", ông nói, đồng thời cho biết các quan chức Ukraine kỳ vọng sẽ làm rõ những chi tiết then chốt trong những ngày và tuần tới.

Điều 5 của NATO quy định rằng tất cả các quốc gia thành viên phải coi một cuộc tấn công vũ trang vào một đồng minh là cuộc tấn công vào toàn bộ Liên minh và phải đáp trả tập thể, bao gồm cả bằng sức mạnh quân sự.

Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine sẽ không thể đồng ý với bất kỳ kịch bản nào nhằm kết thúc chiến sự nếu không có các bảo đảm an ninh rõ ràng và có thể thực thi.

Ông cho biết các vấn đề liên quan đến Donbass và các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát luôn được Moscow nêu ra, và Ukraine cũng luôn nhất quán đưa ra phản hồi của mình.

Trước đó, trong bài trả lời phỏng vấn Politico, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng luôn tồn tại một sự hiểu ngầm rằng Ukraine sẽ “không gia nhập NATO”.

Theo ông Trump, sự hiểu ngầm rằng Ukraine sẽ không thể trở thành thành viên của NATO đã tồn tại “từ rất lâu trước” khi Tổng thống Nga Vladimir Putin lên nắm quyền.

Trích dẫn: “Từ lâu trước thời ông Putin, đã có một sự hiểu ngầm rằng Ukraine sẽ không gia nhập NATO. Điều này diễn ra từ lâu trước thời kỳ cầm quyền của ông Putin. Và bây giờ họ thúc ép điều đó. Khi ông Zelensky lần đầu gặp ông Putin, ông ấy nói tôi muốn 2 thứ là lấy lại Crimea và trở thành thành viên NATO".

Theo Ukrainska Pravda, không rõ ông Trump đang đề cập tới cuộc gặp nào giữa ông Zelensky và ông Putin. Lần duy nhất Tổng thống Ukraine gặp trực tiếp người đứng đầu Điện Kremlin là tại Paris, Pháp năm 2019. Ông Trump không có mặt tại cuộc gặp đó, và khả năng Ukraine gia nhập NATO cũng không được đưa ra thảo luận.

Sau đó trong cuộc phỏng vấn, ông Trump nhắc lại mô tả trước đó rằng Tổng thống Ukraine là “một người bán hàng xuất sắc”, ám chỉ khả năng thuyết phục của ông Zelensky để cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định chi 350 tỷ USD hỗ trợ cho phía Kiev.

Vào tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth bác bỏ khả năng Ukraine gia nhập NATO, lập trường sau đó được ông Trump ủng hộ. Tuy nhiên, các nguồn tin trong NATO nói với European Pravda rằng con đường gia nhập Liên minh của Ukraine vẫn là không thể đảo ngược.