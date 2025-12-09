Ukraine cần phương Tây hỗ trợ 15 tỷ USD mỗi năm để mua vũ khí Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Ukraine cần 15 tỷ USD để mua vũ khí vào năm 2026 theo chương trình PURL, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói.

“Riêng năm nay, chúng tôi vẫn thiếu 1,5 tỷ USD nhưng Hà Lan đã cấp 700 triệu USD. Giờ chúng tôi còn thiếu 800 triệu USD”, ông cho biết.

Chương trình PURL được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte khởi động ngày 14/7. Theo sáng kiến này, các đồng minh NATO sẽ mua vũ khí cho Ukraine từ kho dự trữ của Mỹ. Việc cung cấp vũ khí theo chương trình sẽ được tiến hành mỗi 2-3 tuần.

Ông Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của PURL, chương trình giúp Ukraine nhận được các hệ thống phòng không thiết yếu cùng nhiều trang bị khác.

“Nhân tiện, tôi muốn cảm ơn Tổng Thư ký NATO Mark Rutte vì đã nhắc tất cả các lãnh đạo trong liên minh: Hãy cung cấp thêm ngân sách, bởi vì chúng ta cần 15 tỷ USD cho chương trình PURL trong một năm”, nhà lãnh đạo Ukraine cho hay.

Ngoài ra, ông Zelensky tin rằng điều then chốt đối với Ukraine là phải có được các bảo đảm an ninh bên cạnh việc tiếp tục tiếp cận nguồn vũ khí của Mỹ.

Ông đã được hỏi liệu Ukraine và châu Âu có thể chấp nhận việc Mỹ rút khỏi quá trình đàm phán về cuộc chiến Nga - Ukraine nhưng vẫn tiếp tục bán vũ khí sản xuất thông qua sáng kiến PURL hay không.

Ông đáp: “Tôi tin rằng như thế là không đủ. Chúng ta phải đấu tranh để Mỹ tiếp tục giúp đỡ, tiếp tục hỗ trợ. Và các bảo đảm an ninh là tối quan trọng đối với chúng tôi, hôm nay tôi đã nói về điều này".

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng các bảo đảm an ninh mạnh mẽ nhất mà Ukraine có thể nhận được là các bảo đảm ràng buộc pháp lý từ Mỹ.

Ông Zelensky cho biết các bảo đảm an ninh của châu Âu dành cho Ukraine gần như đã được thống nhất. Ông cũng nói rằng các cố vấn an ninh quốc gia của Ukraine và các nước châu Âu dự kiến sẽ hoàn tất phiên bản mới nhất của “kế hoạch hòa bình” trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, ông Zelensky nhấn mạnh rằng quyết định của EU về việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để bù đắp thâm hụt ngân sách của Ukraine là vô cùng quan trọng đối với Kiev, dù hình thức của quyết định này vẫn chưa được xác định.

Trao đổi với các nhà báo trên máy bay khi đang trên đường đến Bỉ, ông Zelensky cho biết việc sử dụng tiền Nga là một trong những chủ đề ông sẽ thảo luận với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa.

“Tôi không thể chịu trách nhiệm cho các quyết định của họ. Nhưng mọi người đều hiểu và chia sẻ quan điểm của chúng tôi rằng cuối cùng phải có một quyết định, để tài sản bị đóng băng của Nga phải được trao cho Ukraine", ông nói.

“Chúng tôi trông chờ vào số tiền này. Tôi không biết liệu đó sẽ là khoản vay bồi thường hay một phương án khác, điều đó phụ thuộc vào sự đoàn kết của châu Âu. Nhưng tôi tin chắc vấn đề này sẽ được giải quyết… Các lãnh đạo hiểu rằng Ukraine không thể xoay xở nếu không có số tiền này. Còn về việc nguồn tiền sẽ được phân bổ như thế nào đó là câu hỏi dành cho châu Âu", ông khẳng định.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng các khoản tiền này phải được dùng cho tái thiết “hoặc cho vũ khí nếu chiến sự chưa kết thúc”.

Hiện tại, nội bộ châu Âu vẫn chưa thể thống nhất được quan điểm về phương án sử dụng tài sản Nga để cấp cho Ukraine một khoản vay bồi thường. Trong khi đó, Nga cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả cứng rắn nếu châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Moscow.