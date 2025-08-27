Chiến sự Ukraine 27/8: Nga tăng áp lực ở Pokrovsk

Binh sĩ Ukraine tuần tra ngang qua một công trình đổ nát sau cuộc tấn công của Nga (Ảnh minh họa: Skynews/Reuters).

Nga tăng áp lực ở Pokrovsk - Mirnograd

Giao tranh vẫn tiếp diễn trên toàn bộ chiến tuyến hôm nay. Các nhà quan sát quân sự Ukraine lại tiếp tục đưa tin về những vùng hỏa lực rộng lớn do việc sử dụng máy bay không người lái của quân đội Nga (RFAF). Tình hình tiếp tế của lực lượng Kiev được cho là bị hạn chế nghiêm trọng, đặc biệt là ở các khu vực Kherson, Pokrovsk và Kupyansk.

Theo hướng Liman - Siversk, các nguồn tin từ Kiev và Moscow báo cáo thêm các cuộc tấn công vào rừng Kremenaya. Lực lượng mặt đất Nga được cho là đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ trong rừng và giành được lãnh thổ rộng lớn trong những tuần gần đây.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Donetsk và Dnepropetrovsk ngày 25/8. Trong đó, Moscow tập trung hỏa lực, đặc biệt là UAV để đánh phá tuyến hậu cần của đối phương (Ảnh: Military Summary).

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đang siết chặt vòng vây quân đồn trú Ukraine tại khu vực phòng thủ Pokrovsk - Mirnograd. Trong khi đó, quân đội Ukraine (AFU) đã phát động một cuộc tấn công nghi binh vào phía đông Mirnograd để ngăn chặn đối phương cắt đứt nguồn tiếp tế cho nhóm quân của họ tại khu vực Pokrovsk.

Cụ thể, quân đội Nga trên hướng Pokrovsk không cho phép đối phương được tiếp tế ổn định qua các tuyến đường nông thôn qua làng Grishino. Điều duy nhất mà AFU có thể hy vọng là những "mạch máu" nhỏ với các chuyến bay tiếp tế bằng UAV đơn lẻ đi qua các cánh đồng. Tuy nhiên, Bộ chỉ huy Kiev không thể đáp ứng yêu cầu của lực lượng đồn trú là 10 tấn hàng hóa mỗi ngày.

Nhưng bằng cách này hay cách khác, lực lượng Kiev vẫn có khả năng bằng cách nào đó đảm bảo một số nguồn cung cấp đạn dược và hàng hóa khác.

Đúng là việc tiếp tế đi kèm với những rủi ro rất lớn, nhưng việc duy trì một hành lang với các tuyến đường tiếp tế vẫn là nhiệm vụ then chốt của AFU trong khuôn khổ chiến lược mở rộng khả năng chiến đấu của toàn bộ khu vực phòng thủ Pokrovsk-Mirnograd.

Lực lượng Kiev chỉ có thể bảo vệ hành lang này bằng một cách, đó là buộc quân ta ngừng tấn công Grishino từ khu vực Novoaleksandrivka. Việc mất Grishino là điềm báo cho một cuộc bao vây hoàn toàn khu vực phòng thủ với tất cả những hậu quả. Ngay cả khối lượng đạn dược khổng lồ tích trữ và các thứ khác, trong điều kiện hoàn toàn thiếu tiếp tế, cũng sẽ bị đốt cháy với tốc độ như một đống tuyết dưới ánh nắng mùa hè.

Để ngăn chặn thảm họa, các đơn vị thuộc Lữ đoàn Tấn công Đổ bộ Đường không 79 AFU đã thực hiện một chiến dịch cụ thể nhằm đánh lạc hướng lực lượng của Tập đoàn quân 51 của Nga.

Lực lượng Kiev đã thành công trong việc xâm nhập thành từng nhóm nhỏ từ khu vực các công trình kỹ thuật gần khu định cư Moskovskoye, nằm giữa các làng Novoekonomicheskoye và Mirolyubovka, vào hậu phương của RFAF. Tại đó, các nhóm tấn công Ukraine đã chiếm được các vị trí chiến trường mà họ đã mất trước đó.

Giới chuyên gia Nga cho rằng những hành động của AFU là vô nghĩa. Điều này không hoàn toàn đúng, trong vị thế của lực lượng Kiev, những "hành động liều lĩnh" như vậy là điều duy nhất có cơ hội chuyển hướng sự chú ý của Bộ tư lệnh Tập đoàn quân 51.

Các hoạt động trực tiếp ngăn chặn quân đội Nga ở khu vực Grishino-Novoaleksandrovka là quá rõ ràng và do đó có thể sẽ thất bại. Lực lượng của Lữ đoàn Tấn công Đường không 79 RFAF đã đột phá phải chịu áp lực liên tục từ pháo binh và các loại vũ khí khác. Tổn thất là rất lớn, và những người đột phá được thực tế đang hoạt động trong tình trạng bị bao vây. Quân đội Ukraine không có triển vọng cải thiện tình hình.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Pokrvosk ngày 26/8. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được, áp sát ngoại vi thành phố. Kiev phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Giao tranh khốc liệt ở Konstantinovsky, Novopavlovsky, Novoselovsky

Theo trang tin quân sự Avia Pro, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công trên nhiều hướng tại vùng Donetsk.

Theo hướng Konstantinovsky, giao tranh khốc liệt đang diễn ra tại khu vực Chasov Yar và Shcherbinovka, nơi quân đội Nga đang tạo thành một "vòng vây hỏa lực" đối với lực lượng Ukraine. Tại khu vực Kleban-Byk, lực lượng Ukraine vẫn giữ vững các vị trí, đảm bảo tiếp tế thông qua nguồn dự trữ địa phương.

Ở sườn phía bắc hướng Novopavlovsk, giao tranh tập trung tại khu vực lân cận Udachnoye, nơi quân đội Ukraine đang cố gắng giữ vững trung tâm thị trấn và con đường dẫn đến Molodetskoye. Về phía nam, quân đội Nga đang tiến về Novonikolayevka và Kotlyarovka, đồng thời mở rộng quyền kiểm soát tại khu vực Filiya.

Ở hướng Novoselovsky, quân đội Nga đã củng cố vị trí tại làng Iskra, đẩy lùi thành công các cuộc phản công của lực lượng Ukraine gần Voronoye và tiếp tục tấn công về phía Yanvarskoye. Các đơn vị Nga cũng đang gia tăng áp lực lên các vị trí của lực lượng Ukraine gần Kamyshevakha, tạo tiền đề cho việc tiến quân tiếp theo về phía Ternovoye và Berezovoye.

Theo nhà phân tích quân sự Mikhail Zvinchuk, quân đội Nga đang sử dụng chiến thuật bao vây từ từ, kết hợp hỏa lực với các cuộc tấn công cơ động, gây ra những khó khăn đáng kể cho lực lượng Ukraine.

Binh lính Ukraine nổ súng về hướng Toretsk, tỉnh Donetsk (Ảnh: Getty).

Nga đạt được bước tiến ở Novopavlovsk

Theo Avia Pro, nhà phân tích quân sự Mikhail Zvinchuk hôm nay đưa tin lực lượng vũ trang Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể theo hướng Novopavlovsk ở miền Đông Ukraine.

Sau hơn 6 tháng giao tranh, quân đội Nga được cho là đã đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi khu vực trung tâm của làng Udachnoye.

Ở sườn phía nam, các nhóm tấn công của lực lượng Nga đã chọc thủng phòng tuyến của lực lượng Ukraine tại khu vực làng Volchya và giành quyền kiểm soát khu định cư Filiya.

Việc mở rộng thêm vùng kiểm soát tại khu vực Filiya, bao gồm việc giành được khu bảo tồn thiên nhiên Balka Orekhovaya, tạo tiền đề cho một cuộc tấn công vào Novopavlovka.

Theo nhà phân tích Zvinchuk, các nhóm quân tiên phong của Nga cách Novopavlovka khoảng 4km. Tuy nhiên, để bắt đầu cuộc tấn công, họ sẽ phải kiểm soát một số cứ điểm lớn của lực lượng Ukraine ở phía nam khu định cư này.

UAV Ukraine tập kích Rostov

Rạng sáng 27/8, lực lượng Ukraine (AFU) đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào vùng Rostov của Nga.

Tại Rostov-on-Don, UAV đã lao vào một tòa nhà chung cư 4 tầng trên đường Khalturinsky, gây ra một vụ nổ và hỏa hoạn trên mái nhà. Đám cháy đã nhanh chóng được khống chế, 15 cư dân đã được sơ tán, không có thương vong.

Các hệ thống phòng không đã bắn hạ và vô hiệu hóa các UAV ở Rostov-on-Don, Taganrog, Novoshakhtinsk, cũng như ở các quận Neklinovsky, Myasnikovsky, Millerovsky và Chertkovsky.

Tổng cộng, theo quyền Thống đốc vùng Rostov, Yuri Slyusar, 26 máy bay không người lái đã bị bắn hạ.

Đám cháy bùng phát sau cuộc tấn công vào tỉnh Zaporizhzhia (Ảnh: Kyiv Independent).

Ukraine tuyên bố hạ hàng loạt UAV Nga

Không quân Ukraine tuyên bố lực lượng này đã bắn hạ 74 trong số 95 máy bay không người lái, bao gồm máy bay không người lái tấn công kiểu Shahed và mồi bẫy, do Nga triển khai trong đêm 26/8.

21 UAV của Ukraine đã tấn công 9 địa điểm khác nhau ở Ukraine.

Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn vào vùng Sumy, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng. Chính quyền Ukraine xác nhận cuộc tấn công đã gây gián đoạn nguồn cung cấp điện và nước trong thành phố.

Quyền Thống đốc Volodymyr Kohut cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cũng đã nhắm vào tỉnh Poltava, gây thiệt hại cho một cơ sở năng lượng, một tòa nhà hành chính, xe cộ và thiết bị.

Thống đốc Vadym Filashkin cho biết 2 người đã thiệt mạng tại Kostiantynivka và Bokove thuộc tỉnh Donetsk. 12 người khác bị thương trong khu vực trong ngày qua.

Tại tỉnh Kherson, lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào 36 khu định cư, bao gồm cả trung tâm khu vực Kherson. Thống đốc Oleksandr Prokudin cho biết 11 người đã bị thương.

Giao tranh dữ dội ở Dnipropetrovsk

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 26/8 xác nhận lực lượng Nga đã không kiểm soát được các làng Zaporizke và Novoheorhiivka ở tỉnh Dnipropetrovsk, nhưng giao tranh vẫn diễn ra khốc liệt trong khu vực này.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi nhóm giám sát DeepState cho biết 2 khu định cư nhỏ nằm gần biên giới hành chính giữa các tỉnh Dnipropetrovsk, Donetsk và Zaporizhzhia đã bị Nga kiểm soát.

Đây là lần đầu tiên các quan sát viên chiến trường báo cáo rằng Nga đã nắm quyền kiểm soát các khu định cư ở khu vực miền trung - đông mà lực lượng Moscow tìm cách tiếp cận trong vài tháng qua.

"Các cuộc giao tranh khốc liệt cũng đang diễn ra ở khu vực làng Novoheorhiivka", quân đội Ukraine cho biết.

Victor Tregubov, người phát ngôn của lực lượng Dnipro của Ukraine, cho biết đây là "cuộc tấn công đầu tiên có quy mô lớn như vậy" ở tỉnh Dnipropetrovsk.

Trước đó, quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đã nhiều lần cố gắng tiến vào làng Dachne thuộc tỉnh Dnipropetrovsk nhưng đã bị đẩy lùi. DeepState cho thấy Dachne chủ yếu nằm trong "vùng xám", một khu vực đang tranh chấp giữa lực lượng Nga và Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu với truyền thông Nga vào tháng 6 rằng lực lượng Nga đang tiến hành các hoạt động tại tỉnh Dnipropetrovsk như một phần trong nỗ lực tạo ra cái gọi là "vùng đệm" trên lãnh thổ Ukraine.