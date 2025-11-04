Tình báo Ukraine lần đầu nói về chiến dịch đặc biệt ở điểm nóng Pokrovsk

Giám đốc GUR Kirill Budanov (Ảnh: AFP).

Tổng cục Tình báo (GUR) của Bộ Quốc phòng Ukraine lần đầu tiên chính thức xác nhận một chiến dịch đặc biệt đang diễn ra ở thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk, miền Đông nước này.

Theo GUR, quân đội Ukraine đang giữ vững các vị trí và bảo đảm một hành lang trên bộ cho lực lượng tăng viện.

“Sau một chiến dịch đổ bộ thành công, nơi lực lượng đặc nhiệm GUR chiếm giữ một số vị trí nhất định, một hành lang trên bộ đã được mở, và các đơn vị đặc nhiệm bổ sung đã gia nhập”, cơ quan tình báo Ukraine cho hay.

Các bức ảnh được công bố cho thấy một sở chỉ huy có sự tham gia của Giám đốc GUR Kirill Budanov. Theo Kiev, chiến dịch này nhằm phá vỡ hậu cần của Nga tại một đầu mối then chốt trên tiền tuyến.

Tuy nhiên, trước đó phía Nga đã tuyên bố đánh bại hoàn toàn nhóm đổ bộ của GUR.

Pokrovsk được gọi là một “pháo đài”, có ý nghĩa then chốt với Ukraine bởi nó kết nối với các thành phố khác tạo thành xương sống của hệ thống phòng thủ ở miền Đông.

Nga khởi động chiến dịch nhằm kiểm soát Pokrovsk từ mùa hè năm 2024.

Thay vì cố gắng tiến công khó khăn qua khu vực đô thị, Nga chuyển sang bao vây thành phố và cắt đường tiếp cận của Ukraine. Địa hình đô thị thường khiến tốc độ tiến quân chậm, nên Moscow chọn vòng xuống phía nam để hướng tới vùng Dnipropetrovsk lân cận.

Pokrovsk từng là trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine tại Donetsk, nhưng hiện thành phố này không còn thực sự hữu dụng cho quân đội Ukraine nữa, Daniel Rice, cựu cố vấn quân đội Ukraine và hiện là Chủ tịch Đại học Mỹ - Kiev, nói với Newsweek.

Nếu kiểm soát Pokrovsk, Nga có thể dễ dàng hơn trong việc mở các chiến dịch tiến về phía tây. Tuyến cao tốc E-50 xuất phát từ Pokrovsk hướng về phía tây, kết nối tới Pavlograd thuộc tỉnh Dnipropetrovsk. Tuyến đường này sau đó dẫn tới Dnipro, một trong những thành phố lớn của miền Trung Ukraine.

Việc kiểm soát Pokrovsk sẽ giúp Nga mở đường tới Pavlograd và cho phép bao vây 2 pháo đài Sloviansk và Kramatorsk.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 4/11 tuyên bố lực lượng của họ đang siết chặt vòng vây đối với binh sĩ Ukraine trong thành phố Pokrovsk.

Bộ này cho biết lực lượng Nga cũng đang gây sức ép lên các binh sĩ Ukraine bị bao vây gần thị trấn Kupiansk thuộc tỉnh Kharkov.

DeepState, một dự án của Ukraine chuyên lập bản đồ chiến tuyến dựa trên hình ảnh nguồn mở đã được xác minh, cho biết lực lượng Nga đã tiến sâu hơn vào Pokrovsk và vùng lân cận, dù phần lớn khu vực vẫn được đánh dấu màu xám, tức chưa thuộc quyền kiểm soát chắc chắn của bên nào.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đầu tuần này thừa nhận Pokrovsk đang chịu áp lực nặng nề, nhưng khẳng định binh sĩ Nga chưa kiểm soát hoàn toàn bất kỳ quận nào.

Blogger quân sự Nga Rybar hôm nay cũng cho biết quyền kiểm soát của Moscow đối với thành phố đang mở rộng dần, nhưng “việc kiểm soát hoàn toàn thành phố vẫn còn xa”.