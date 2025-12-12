Lực lượng đổ bộ đường không Nga tham chiến ở Ukraine (Ảnh minh họa: Reuters).

Ukraine tập kích một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, rạng sáng 12/12, UAV Ukraine đã tập kích thành phố Yaroslavl của Nga, nằm ở phía đông bắc Moscow, cách biên giới Ukraine hơn 700km. Cuộc tấn công gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu địa phương.

Các tài khoản mạng xã hội của Nga, trích dẫn lời người dân địa phương, báo cáo về một loạt vụ nổ mạnh. Theo các nhân chứng, ít nhất 7 vụ nổ đã làm rung chuyển thành phố. Trước cuộc tấn công, thống đốc địa phương Mikhail Evrayev phát cảnh báo về "mối đe dọa từ UAV" trong khu vực.

Sau đó, các bức ảnh và video xuất hiện trực tuyến cho thấy một vầng sáng rực rỡ trên bầu trời phía trên khu công nghiệp của thành phố và một cột khói. Theo các nhà phân tích và các kênh giám sát, nhà máy Slavneft-YANOS (Yaroslavnefteorgsintez) đã bị hư hại.

Slaveft-YANOS là 1 trong 5 nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga. Công ty này có công suất chế biến khoảng 15 triệu tấn dầu mỗi năm.

Một ngày trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo về cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất của Ukraine vào lãnh thổ Nga trong thời gian gần đây và hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 287 chiếc, tuy nhiên, Bộ này thường giữ im lặng về số lượng UAV đã lao trúng mục tiêu và hậu quả thực tế của các cuộc tấn công.

Căng thẳng leo thang ở Biển Đen

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Ukraine (AFU) đã phát động một cuộc tập kích quy mô lớn bằng khoảng 350 UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng đối phương đêm 10, rạng sáng 11/12.

Đồng thời, trong 24 giờ qua, chúng ta đã chứng kiến ​​một sự leo thang khác ở Biển Đen với vụ tấn công của xuồng không người lái Ukraine vào một tàu chở dầu được cho là thuộc "Hạm đội bóng tối" Nga.

Trên thực địa, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tiến công dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Theo các báo cáo mới nhất, thành phố Seversk (Siversk) đã thất thủ, AFU từ bỏ thành phố quá nhanh.

Sau 3 năm kiên cường kháng cự, hệ thống phòng thủ của Ukraine tại Seversk đã sụp đổ chỉ trong vòng một tuần. Có vẻ như mục tiêu then chốt tiếp theo là trận chiến giành khu rừng lớn gần Kreminna. Một khi khi khu rừng này thất thủ, mặt trận xung quanh Seversk bắt đầu thu hẹp lại. Với việc chiếm được Seversk, lực lượng Moscow đang tiến vào không gian tác chiến hướng tới Sloviansk và Liman.

Tình hình ở Mirnograd tiếp tục xấu đi đối với các đơn vị Kiev bị bao vây. Khoảng 80% thành phố nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Lực lượng Moscow cũng dự kiến ​​sẽ hoàn toàn chiếm được Mirnograd trong những ngày tới. Hiện còn khoảng 500 binh sĩ Ukraine mắc kẹt trong vòng vây này.

Sau các cuộc oanh tạc dữ dội và chuẩn bị bằng pháo binh, lực lượng Nga đã vượt sông Gaichur gần Huliaipole thuộc mặt trận Zaporizhia, và giao tranh đô thị đang diễn ra.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 11/12. Moscow phát triển theo các mũi tên đỏ, chiếm giữ thêm nhiều vị trí (Ảnh: Military Summary).

Hồi kết ở Pokrovsk - Mirnograd đã rất gần

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow đã phá vỡ thế bế tắc tại Mirnograd khi liên tục tung những đòn quyết định, đẩy nhóm binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt vào tình thế "không lối thoát".

Cụ thể, giai đoạn cuối cùng của lực lượng Kiev tại Mirnograd đang đến gần. Các đơn vị Moscow trước đó đã buộc đối phương phải rút về tập trung ở phía bắc thành phố. Giờ đây, lính xung kích Nga đã chia cắt khu vực thành 2 vòng nhỏ hơn, thiết lập giao tranh dọc theo mạng lưới ao hồ trong thành phố gần mỏ than Tsentralnaya.

Như vậy, quân đội Ukraine đang tập trung tại một nhóm các tòa nhà chung cư có tên Molodezhny, Svetly và Vostochny. Vùng vây hãm phía tây hình thành sau sự phân chia này chiếm gần như toàn bộ khu công nghiệp, cũng như các khu dân cư Bryanka, Vesyoliy và Novator.

Việc chia vòng vây lớn thành các vùng nhỏ hơn đồng nghĩa với việc giảm mạnh khả năng chiến đấu của lực lượng Kiev đồn trú, vì các đơn vị AFU bị cắt đứt khỏi một số kho tiếp tế.

Kinh nghiệm từ các cuộc xung đột trong quá khứ cho thấy rằng khi một cụm quân bị bao vây, toàn bộ hệ thống hậu cần được chia sẻ giữa tất cả các đơn vị bên trong vòng vây.

Bản thân các kho tiếp tế được di chuyển đến một khu vực được bảo vệ tối đa sâu bên trong các tuyến phòng thủ bị bao vây. Điều này giúp phân bổ nguồn lực đồng đều, đảm bảo mức độ sẵn sàng chiến đấu ngang nhau cho tất cả các đơn vị giữa vùng vây hãm trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt.

Việc cắt đứt một phần của một cụm quân khỏi vùng vây hãm lớn sẽ loại trừ nó khỏi hệ thống cung cấp và phối hợp tổng thể, điều này thường dẫn đến sự thất thủ của các lực lượng đối phương.

Cũng cần lưu ý rằng các nhóm nhỏ bộ binh Ukraine đang cố gắng rút lui về phía tây bắc từ Mirnograd qua làng Svitloe. Tuy nhiên, lính xung kích Nga đang kìm chân họ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 11/12. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, khép chặt vòng vây với lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Theo một số nguồn tin, lần cuối cùng AFU thành công trong việc đưa lực lượng của mình xâm nhập gần làng Grishino là vào đầu tháng 12. Tuy nhiên, bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá vây hiện đều không thể thực hiện được.

Điều này không xảy ra vì bất kỳ sự tập trung bộ binh nào bên ngoài vị trí ẩn nấp sẽ bị phát hiện ngay lập tức, và một cuộc đột phá có nguy cơ tổn thất nặng. Dù vậy, Bộ chỉ huy Kiev khó có thể ngồi yên dưới sự oanh tạc cho đến khi khả năng chiến đấu của các binh sĩ bị mắc kẹt hoàn toàn cạn kiệt.

Nhiều khả năng, khi vòng vây Mirnograd đạt đến giới hạn, AFU sẽ cố gắng thực hiện một cuộc phản công tổng lực, theo phương pháp "ai đến trước thì chiếm ưu thế". Và một cuộc đột phá như vậy có thể xảy ra rất sớm. Điều này được củng cố bởi hoạt động gia tăng của lực lượng Kiev ở phía bắc Pokrovsk. Họ tiếp tục triển khai các nhóm bộ binh nhỏ qua Grishino. Điều này nhằm mục đích che chắn cho những đồng đội đang cố gắng thoát khỏi Mirnograd.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Mirnograd ngày 11/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được. Lực lượng Kiev gần như không có lối thoát (Ảnh: KalibratedMaps).

Kênh UARU cho biết, song song với việc giành được Seversk, quân đội Nga tiếp tục đẩy lực lượng đồn trú Ukraine tại Mirnograd vào tình thế rất khó khăn. Trong ngày qua, tình hình đối với AFU càng trở nên phức tạp hơn, và có thể nói rằng các đơn vị ở đó đang trong tình trạng nguy kịch và số phận của họ coi như đã được định đoạt. Hơn nữa, điều này sẽ xảy ra trong tương lai rất gần.

Sau khi Tập đoàn quân số 51 RFAF tiến đến điểm trọng yếu trong phòng tuyến của đối phương gần khu phức hợp các công trình thuộc mỏ trung tâm từ phía nam và đông bắc, AFU đã cố gắng rút lui trong đêm. Ít nhất một phần binh sĩ đã đột phá (với thương vong) qua khu định cư Svetloe và trở về được căn cứ của mình.

Điều này buộc nhóm binh sĩ còn lại trong thành phố phải giảm mạnh vành đai phòng thủ. Tính đến sáng 11/12, AFU đang dần rút khỏi phía đông thành phố và tập trung giữa khu định cư Svetloe và mỏ trung tâm.

Hiện Bộ chỉ huy Kiev chưa ra lệnh rút khỏi thành phố, nhưng bản chất của việc tập hợp lại cho thấy rằng ngay trong đêm nay (12/12), nhóm binh sĩ còn lại có thể cố gắng phá vây và rút về hậu phương, chấp nhận bỏ lại thương binh và vũ khí hạng nặng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 11/12. Moscow tiếp tục đột kích theo các mũi tên đỏ, khép chặt vòng vây với lực lượng Kiev (Ảnh: UARU).

Nga tuyên bố kiểm soát thành phố Seversk

Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov hôm 11/12 báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng RFAF đã giành được Seversk.

Tối muộn 11/12, kênh Suriyakmaps xác nhận rằng quân đội Nga đã kiểm soát được các khu dân cư cuối cùng phía tây Seversk trong khi các hoạt động dọn dẹp đang được tiến hành trong thành phố, qua đó chấm dứt một trận chiến kéo dài giành giật một trong những cứ điểm quan trọng nhất của AFU ở Donbass.

Lực lượng Moscow đang tiến công để chiếm giữ vùng đất cao và hệ thống chiến hào phía tây Seversk sau khi vượt qua sông Bakhmutovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 11/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công theo mũi tên màu cam (Ảnh: Suriyakmaps).

Các nhà phân tích nguồn tình báo mở OSINT ủng hộ Kiev, sau khi định vị thì các đoạn phim về cờ Nga ở được treo lên ở nhiều khu vực khác nhau trong thành phố, đã đi đến kết luận đơn giản rằng lực lượng Moscow đang hoàn toàn kiểm soát Seversk.

"Tại Seversk, binh sĩ Nga đã quay phim các màn giương cờ ở các khu vực phía bắc, phía tây, trung tâm, phía nam và phía đông, tuyên bố chiếm được thành phố", các nhà phân tích Ukraine viết và công bố các bản đồ.

"Giờ đây, sự hiện diện của binh sĩ Nga gần như có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi; thành phố thực sự tràn ngập cờ của họ - đây là những dấu hiệu của sự kiểm soát hoàn toàn! Có thể nói chắc chắn rằng Seversk đã thất thủ và rơi vào tay đối phương", một sĩ quan truyền thông Ukraine viết.

Liên quan đến tình hình ở thành phố chiến lược này, kênh RVvoenkor khẳng định, sau khi giành được Seversk, lực lượng Moscow tiến về phía tây nam thành phố và đang tiến về Sloviansk.

Cuộc tấn công vào Svyato-Pokrovskoe lân cận cũng đang tiếp diễn.

Sau khi nhiều video về các chiến binh Nga cầm cờ xuất hiện, các nhà phân tích Ukraine đã thừa nhận việc Seversk thực sự bị chiếm và loại bỏ vùng xám giữa Vyemka và Pereyezdny khỏi bản đồ. Tổng diện tích tiến công của RFAF là 31,5km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 11/12. Moscow tiếp tục tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và những khu vực khoanh bởi đường màu đỏ là nơi họ mới giành được. Thành phố coi như đã sụp đổ (Ảnh: RVvoenkor).

Kênh Rybar cung cấp chi tiết hơn, xác nhận, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát thành trì cuối cùng của lực lượng Kiev khi Tập đoàn quân hỗn hợp số 3 RFAF đã giương cao cờ và biểu ngữ ở nhiều khu vực của Seversk, qua đó xác nhận việc hoàn toàn chiếm được thành phố.

Cụ thể, sau khi kiểm soát trung tâm thành phố, các nhóm xung kích Nga đã vượt sông Bakhmutka và nhanh chóng đánh bật đối phương ra khỏi khu vực phía tây.

Đặc biệt, RFAF đã giành quyền kiểm soát khu vực nhà máy gạch Seversk. Trước đó, AFU đã thiết lập nhiều kho chứa tạm thời và kho dã chiến trong tầng hầm của nhà máy, nhưng sau khi hệ thống phòng thủ ở trung tâm thành phố sụp đổ, họ cũng rút lui khỏi đó.

Lực lượng Kiev bị bao vây có thể vẫn còn hiện diện ở phía tây Seversk; tuy nhiên, họ không kháng cự có tổ chức.

Sau khi mất Seversk, quân đội Ukraine đang cố gắng nhanh chóng thiết lập một tuyến phòng thủ mới trên các cao điểm thuộc khu vực Zakotnoye - Reznikovka. Mục tiêu là thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực đối với các tuyến đường tiếp cận thành phố và làm chậm bước tiến về phía tây của RFAF hướng tới khu vực Kramatorsk.

Do đó, sau khi kết thúc giao tranh ở Seversk, hướng tiến công của Nga có khả năng sẽ chuyển sang hai bên sườn của tuyến phòng thủ. Gần đây, họ đã phát động một cuộc tấn công ở phía nam thành phố với mục tiêu thiết lập quyền kiểm soát Vasyukovka và Petrovskoye (Pazeno), cũng nằm trên các cao điểm này.

Ở phía bắc, khu vực Platonovka vẫn hoạt động liên tục, tạo ra một tuyến thuận lợi cho cuộc tiến công về phía Reznikovka, vuông góc với tuyến phòng thủ chính của AFU.

Bất chấp những tin tức bất lợi, quân đội Ukraine tiếp tục tuyên bố rằng thành phố vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của AFU.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 11/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang dọn dẹp thành phố (Ảnh: Rybar).

Ukraine tuyên bố bẻ gãy hầu hết các đợt xung phong của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 11/12 của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 165 cuộc giao tranh diễn ra trên mặt trận, trong đó 48 cuộc ở hướng Pokrovsk. Moscow phóng 3 tên lửa, tiến hành 27 cuộc không kích, thả 58 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn triển khai 2.778 UAV cảm tử và thực hiện 3.510 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản đẩy lùi các nỗ lực của Nga ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Huliaipole và Orekhov. Hiện tại không có cuộc đụng độ quân sự nào được ghi nhận theo hướng Kramatorsk.

"Con lắc" đảo ngược liên tục ở Kupyansk

Trên trục Kupyansk, lực lượng Moscow đạt được những bước tiến mới ở phía bắc Petropavlivka và bắt đầu giao tranh giành các chiến hào phía nam Synkivka, theo kênh Suriyakmaps.

Ngoài ra, tình hình phía đông Kupyansk trở nên rõ ràng hơn, nơi quân đội Nga không chỉ giữ vững các khu công nghiệp mà còn kiểm soát được các khu vực mới như các công ty Agropromenergo, Nibulon và Avtok, cũng như nhà máy chế biến thịt Kupyansk, cho phép họ tiến vào những ngôi nhà đầu tiên ở Kucherivka.