Ukraine sắp chốt thỏa thuận xuất khẩu vũ khí sang Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo tin trên trong cuộc họp báo ở Kiev ngày 27/9.

Tuyên bố này được đưa ra sau chuyến thăm gần đây của ông Zelensky tới Mỹ, trong đó ông đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và tổ chức một loạt cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Theo ông Zelensky, Ukraine đang lên kế hoạch cho hai thỏa thuận lớn, bao gồm một hợp đồng khổng lồ đặt mua vũ khí của Mỹ. Ngoài ra, Kiev cũng đang hoàn tất thỏa thuận bán các hệ thống không người lái do nước này sản xuất cho Washington.

“Chúng tôi đã thảo luận những điều quan trọng nhất, đã đạt được sự đồng thuận với Tổng thống Mỹ, và giờ đang bước vào giai đoạn thực thi", ông Zelensky nói.

Ông cho biết Kiev đã chuẩn bị danh sách các loại vũ khí muốn mua từ Mỹ với tổng trị giá khoảng 90 tỷ USD. Ngoài ra, Ukraine cũng quan tâm đến các thỏa thuận riêng cho những loại vũ khí khác, đặc biệt là tên lửa tầm xa.

Ông Zelensky nói rằng ông không thể tiết lộ thêm chi tiết về thỏa thuận này vì đây là “vấn đề rất nhạy cảm".

Trước đó, Telegraph ngày 26/9 đưa tin rằng ông Zelensky đã đề nghị ông Trump cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình Tomahawk tầm xa trong cuộc gặp tại Liên hợp quốc.

Tên lửa Tomahawk, có tầm bắn lên tới 2.500km và đầu đạn nặng 450kg, vượt xa khả năng của bất kỳ hệ thống tầm xa nào mà Ukraine từng nhận từ các đồng minh phương Tây.

Ông Zelensky cũng nói rằng chính phủ Ukraine đang chuẩn bị một cơ chế xuất khẩu có kiểm soát đối với vũ khí do công nghiệp quốc phòng trong nước sản xuất, áp dụng với cả các quốc gia khác, ngoài Mỹ. Theo cơ chế này, Ukraine sẽ xuất khẩu lượng thiết bị quân sự dư thừa và dùng nguồn thu để mua sắm các loại vũ khí cần gấp, ví dụ như UAV đánh chặn.

Cơ chế này nhằm đáp ứng nhu cầu quân sự trong nước, dù Tổng thống thừa nhận rằng “một số doanh nghiệp quốc phòng có thể không hài lòng".

“Tôi không chắc rằng tất cả doanh nghiệp của chúng ta đều hài lòng, họ muốn bán mọi thứ, ở mọi nơi, ngay lập tức, nhưng tất nhiên, ưu tiên của chúng ta là bổ sung cho quân đội Ukraine. Và đó sẽ là ưu tiên cho đến khi chiến sự kết thúc, vì vậy, việc xuất khẩu sẽ được kiểm soát cho đến hết chiến sự", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cho biết Ukraine có kế hoạch ký các thỏa thuận xuất khẩu vũ khí với các quốc gia Mỹ, châu Âu, Trung Đông và châu Phi, đồng thời tiết lộ rằng nhiều nước châu Phi đã gửi đề nghị, và Kiev đã chọn được quốc gia đầu tiên để hợp tác.

“Thông tin chi tiết hơn sẽ được công bố trong thời gian tới", ông Zelensky nói thêm.

Trước đó, trong chuyến thăm Washington vào tháng 8, ông Zelensky đã trình bày đề xuất mua 90 tỷ USD vũ khí Mỹ như một phần của gói bảo đảm an ninh hậu chiến. Trước đó, Financial Times đưa tin Kiev từng đề nghị mua 100 tỷ USD vũ khí Mỹ, được tài trợ bởi các đối tác châu Âu.

Một tháng sau, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine bắt đầu xuất khẩu có kiểm soát vũ khí nội địa, đặc biệt là phương tiện không người lái hải quân.

Ngành công nghiệp không người lái của Ukraine đã bùng nổ kể từ khi xung đột nổ ra.

Các công ty sản xuất quốc phòng của nước này đã phát triển những hệ thống giá rẻ, linh hoạt, thay đổi cục diện chiến sự tương lai. Tuy nhiên, năng lực sản xuất của Ukraine hiện đã vượt xa khả năng tài chính của nước này.

Việc xuất khẩu vũ khí trong nước của Ukraine hiện vẫn bị hạn chế nghiêm ngặt và rất khó xin giấy phép từ Cơ quan Dịch vụ Xuất khẩu Nhà nước.

Vào tháng 5, các nhà sản xuất quốc phòng Ukraine đã gửi thư ngỏ tới ông Zelensky, kêu gọi nới lỏng hạn chế xuất khẩu đối với thiết bị quân sự nội địa, đặc biệt là UAV.