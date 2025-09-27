Ukraine - Hungary "khẩu chiến" vì cáo buộc UAV xâm nhập không phận

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Kyiv Independent).

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 26/9 cho biết các UAV trinh sát, nhiều khả năng thuộc về Hungary, đã vi phạm không phận Ukraine dọc theo biên giới.

Theo Kyiv Independent, đây là lần đầu một sự việc như vậy được ghi nhận.

Trong một tuyên bố đăng trên X, ông Zelensky nói lực lượng Ukraine đã ghi nhận các vụ xâm nhập của UAV ở khu vực biên giới và đánh giá sơ bộ cho thấy các phương tiện này đang “thực hiện trinh sát về tiềm lực công nghiệp tại các khu vực biên giới của Ukraine.”

“Tôi đã chỉ thị phải xác minh toàn bộ thông tin hiện có và khẩn trương lập báo cáo về từng vụ việc được ghi nhận”, ông Zelensky nói.

Sau đó, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã bác bỏ phát biểu của ông Zelensky. Ông Szijjarto cho rằng Tổng thống Zelensky "thấy những thứ không tồn tại" vì quan điểm "chống Hungary".

Điều này dẫn tới phát biểu của Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha, người cáo buộc Hungary đang có "hành động công khai và ngầm chống lại Ukraine và phần còn lại của châu Âu".

Bộ Quốc phòng Hungary cũng phủ nhận cáo buộc. Trả lời yêu cầu bình luận từ báo Telex, bộ này nói: “Lực lượng Phòng vệ Hungary không tiến hành chuyến bay UAV nào được cho là đã diễn ra ở biên giới Hungary - Ukraine như báo chí đưa tin, và cũng không nhận được chỉ thị nào để làm như vậy. Chúng tôi chưa nhận được thông tin nào từ phía Ukraine về sự việc này, mặc dù chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên với họ".

Bộ Nội vụ Hungary cũng lưu ý rằng các cuộc tập trận quân sự hiện diễn ra trong nước cho đến giữa tháng 10, và rằng “các đồng minh NATO, cũng như phía Ukraine, sẽ liên tục được thông báo về cuộc tập trận".

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine đã chia sẻ hình ảnh về đường bay của các UAV trên Facebook, và mô tả rằng chúng đã 2 lần vượt biên giới Ukraine từ hướng Hungary.

Hungary là quốc gia thành viên EU và NATO nhưng phụ thuộc lớn vào nguồn cung năng lượng từ Nga. Trong hơn 3 năm chiến sự, Hungary giữ quan điểm tương đối trung lập với cả Nga và Ukraine đồng thời nhiều lần kêu gọi đàm phán.

Trước đó, giới chức Hungary nhiều lần cho rằng, chiến lược của Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang gây ảnh hưởng lớn nhất tới chính khối này.

Mặt khác, Budapest cũng từ chối ủng hộ nỗ lực của Ukraine đẩy nhanh việc gia nhập EU, cũng như phản đối việc viện trợ quân sự cho Kiev.

Vào cùng ngày, Kiev cũng cấm nhập cảnh 3 quan chức quân sự Hungary để trả đũa sau khi Budapest áp đặt các hạn chế tương tự đối với quan chức quân sự Ukraine, liên quan đến cái chết của một công dân Ukraine gốc Hungary ở miền Tây Ukraine.

Những diễn biến mới nhất này tiếp nối một loạt leo thang ngoại giao giữa Kiev và Budapest trong năm nay, bắt đầu từ việc Kiev tuyên bố phát hiện một mạng lưới gián điệp ở miền Tây Ukraine. Ukraine cáo buộc mạng lưới này có liên quan tới Hungary, điều mà Budapest mạnh mẽ bác bỏ.