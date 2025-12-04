Báo Đức: 5 lữ đoàn Ukraine bị bao vây ở Donbass

Một binh sĩ Ukraine ngoài mặt trận (Ảnh; Pravda).

Báo Bild dẫn lời binh sĩ Ukraine giấu tên cho biết, quân đội Nga đã cắt đứt toàn bộ tuyến tiếp tế cho khoảng 1.000 binh sĩ Ukraine bị kẹt ở Myrnohrad.

“Thành thật mà nói, tình hình rất nguy cấp”, người lính Ukraine nói, đồng thời tiết lộ thêm rằng, nhóm của anh chỉ được tiếp tế thông qua máy bay không người lái. Anh nói thêm rằng lực lượng Nga đã kiểm soát gần như mọi tòa nhà giữa Myrnohrad và các khu vực Donbass vẫn do quân đội Ukraine kiểm soát.

Trước đó, phát biểu trước cuộc họp bộ trưởng của liên minh, một quan chức cấp cao của NATO nói rằng Myrnohrad “gần như bị bao vây”, Nga đã kiểm soát hơn 95% Pokrovsk.

“Có một hành lang hẹp mà qua đó người Ukraine có thể rút một số lực lượng, nhưng đúng là hành lang này rất hẹp, nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực của Nga. Vì vậy xét tổng thể, đây là một vòng vây, dù chưa phải vòng vây hoàn toàn”, quan chức NATO nói.

Quan chức này nhấn mạnh lực lượng Ukraine trong thành phố chưa buông vũ khí và tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công, dù đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt tiếp tế.

“Lực lượng Ukraine vẫn đang tiến hành các hoạt động phòng thủ bên trong thành phố, nhưng vì các tuyến tiếp tế hầu như đã bị cắt đứt hoàn toàn, binh sĩ Ukraine phải phụ thuộc vào việc tiếp tế bằng máy bay không người lái, và điều này ngày càng trở nên khó khăn”, quan chức NATO cho biết thêm.

NATO khẳng định Ukraine đang chuẩn bị các tuyến phòng thủ tiếp theo trong trường hợp Pokrovsk và Myrnohrad thất thủ và sẵn sàng cho những gì sẽ xảy ra sau đó.

“Ukraine đang xây dựng thêm các tuyến phòng thủ ở những mặt trận nơi dự đoán Nga sẽ tiến lên sau Pokrovsk. Ukraine đã thực hiện các bước nhằm làm chậm bước tiến này”, ông tiết lộ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đầu tuần này cũng cho biết Ukraine đang tìm cách giải vây cho Myrnohrad “bằng mọi giá” khi điều các đơn vị mới thành lập đến đây.

Cụm đô thị Pokrovsk - Myrnohrad cùng với một số thị trấn và khu định cư nhỏ hơn tạo thành cụm đô thị lớn thứ hai vẫn còn do Ukraine kiểm soát một phần ở Donbass. Đây là mặt trận giao tranh dữ dội trong nhiều tháng qua.

Nga tuyên bố đã kiểm soát Pokrovsk. Bộ Quốc phòng Nga công bố video binh sĩ Nga rà soát các tòa nhà trong thành phố.

Trong khi đó, Ukraine bác bỏ tuyên bố của Moscow. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng phủ nhận việc lực lượng Ukraine bị bao vây trong khu vực.

Bộ Chỉ huy Tác chiến miền Đông Ukraine cho hay, tính đến sáng 3/12, lực lượng phòng vệ Ukraine đang đảm bảo thêm các tuyến hậu cần để tiếp tế cho các đơn vị tại Pokrovsk và Myrnohrad, nơi giao tranh vẫn tiếp diễn.

“Ở Pokrovsk, các hoạt động tiếp tục nhằm xác định, tấn công và đẩy lùi lực lượng đối phương trong khu vực đô thị. Ở Myrnohrad, các đơn vị Ukraine đang giữ các tuyến phòng thủ và loại bỏ đối phương trên các hướng tiếp cận thành phố”, thông cáo cho biết.

Bộ Chỉ huy Tác chiến miền Đông Ukraine đang tổ chức thêm các tuyến hậu cần tới Pokrovsk và Myrnohrad nhằm bảo đảm cung cấp liên tục mọi nhu cầu cho các đơn vị Ukraine.