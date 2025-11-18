Nga triển khai UAV tập kích sâu vào hậu cần của Ukraine

Xác UAV Shahed-101 (Ảnh: UNN).

Các nguồn tin quân sự cho biết, gần đây, Nga đã tăng cường sử dụng máy bay không người lái (UAV) Shahed-101 mới để tấn công các tuyến đường hậu cần và cơ sở hạ tầng khu vực hậu cứ của Ukraine.

Theo chuyên gia điện tử vô tuyến Ukraine Serhii Flash, một số UAV Shahed-101 được sử dụng trong các cuộc tập kích gần đây của Nga được sản xuất tại Iran và sau đó được chuyển giao cho lực lượng Nga. Ông cho rằng Moscow có thể đang cố gắng sản xuất mẫu UAV này trong nước.

Shahed-101 là UAV cảm tử cánh cố định nhỏ, được trang bị đầu đạn phân mảnh nổ mạnh nặng từ 8kg đến 9kg. Nó có thân hình trụ, cánh gắn ở giữa - phía sau, và 4 cánh đuôi hình chữ thập.

Thường được phóng bằng hệ thống máy phóng, UAV này có tầm hoạt động ước tính từ 600km đến 800km và di chuyển với tốc độ khoảng 120km/h. Nó có thể đạt độ cao lên tới 3.000m.

Các nhà phân tích quốc phòng tin rằng UAV này sử dụng kết hợp định vị quán tính và GPS, có thể được tăng cường bởi hệ thống ăng-ten CRPA 4 thành phần để chống lại gây nhiễu.

Về mặt vật lý, Shahed-101 có chiều dài 1,6m với sải cánh 2,5m và tổng trọng lượng phóng khoảng 26kg.

Trong khi khả năng dẫn đường và nhắm mục tiêu đầy đủ của hệ thống vẫn đang được nghiên cứu, các chuyên gia quân sự Ukraine cho biết vai trò của nó dường như tập trung vào các hoạt động "tấn công tầm trung" nhằm vào mục tiêu nằm cách tiền tuyến 100km đến 300km, đặc biệt là các kho tiếp tế, trung tâm trung chuyển và kho nhiên liệu hoặc đạn dược.

Trước đó, Nga đã bắt đầu triển khai các biến thể chạy bằng động cơ phản lực với camera tích hợp, ăng-ten điều khiển từ xa và tốc độ cao hơn đáng kể, lên đến 500km/h, cho phép chúng theo dõi và tấn công các mục tiêu đang di chuyển trong thời gian thực.