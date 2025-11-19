Chiến sự Ukraine 19/11: Nga dùng bom hạng nặng, Kiev bẻ gãy 150 vụ xâm nhập

Xe tăng Ukraine vượt qua các chướng ngại vật trên một tuyến đường ở Sloviansk (Ảnh minh họa: AFP).

Mỹ cử quan chức đến Ukraine tham gia đàm phán hòa bình

Các hãng tin phương Tây Wall Street Journal và Politico cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cử một phái đoàn cấp cao của Lầu Năm Góc đến Kiev để đàm phán vào ngày 19/11, trong nỗ lực nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Wall Street Journal đưa tin, Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll, cùng với 2 tướng lĩnh Lục quân Mỹ, dự kiến ​​sẽ hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức khác, cũng như đại diện cấp cao của quân đội và công nghiệp Ukraine. Ông Driscoll cũng có kế hoạch gặp gỡ các quan chức Nga sau đó.

Theo Politico, chuyến thăm của phái đoàn Mỹ diễn ra trong bối cảnh Nga đang tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV vào các mục tiêu dân sự ở Ukraine, và các đồng minh phương Tây đang cố gắng tìm kiếm những cách thức mới để tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev.

Mỹ phê duyệt cung cấp gói hiện đại hóa tên lửa Patriot cho Ukraine

Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt hợp đồng tiềm năng nhằm cung cấp cho Ukraine gói hiện đại hóa hệ thống phòng không Patriot trị giá 105 triệu USD.

Thông cáo trên trang web của Bộ này viết: "Bộ Ngoại giao đã phê duyệt hợp đồng tiềm năng cho chính phủ Ukraine gói hiện đại hóa hệ thống phòng không Patriot và các thiết bị liên quan trị giá khoảng 105 triệu USD. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng đã cung cấp chứng nhận cần thiết và thông báo cho Quốc hội".

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm rằng thỏa thuận tiềm năng này "sẽ cải thiện khả năng của Ukraine trong việc chống lại các mối đe dọa hiện tại và tương lai", đồng thời khẳng định thương vụ sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ.

Trước đó, hôm 20/10, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng Ukraine đang chuẩn bị hợp đồng với một nhà sản xuất Mỹ để mua 25 hệ thống Patriot.

Vào ngày 2/11, ông Zelensky xác nhận Ukraine đã nhận được thêm 2 hệ thống phòng không Patriot và cảm ơn Đức thực hiện đúng các thỏa thuận.

Ukraine phóng tên lửa ATACMS vào Nga

Ukraine đã tập kích thành công các mục tiêu quân sự của Nga bằng hệ thống tên lửa chiến thuật ATACMS, Ukrainska Pravda dẫn thông cáo từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 18/11 cho hay.

"Các lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng thành công hệ thống tên lửa chiến thuật ATACMS để thực hiện một cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự ở Nga. Đây là một sự kiện quan trọng, nhấn mạnh cam kết kiên định của Ukraine đối với chủ quyền của mình", thông cáo viết.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine không nêu rõ thời điểm diễn ra cuộc không kích hoặc mục tiêu cụ thể nào bị nhắm tới, nhưng khẳng định "việc sử dụng vũ khí tầm xa, đặc biệt là những loại như ATAMS, sẽ tiếp tục".

Nga dùng bom hạng nặng phá hủy vị trí Ukraine ở Mirnograd

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) duy trì cường độ hoạt động mạnh trên toàn bộ chiến tuyến. Có báo cáo về việc họ đang có những bước phát triển đáng kể trên hướng Kharkov và phía nam Seversk. Đồng thời, lực lượng Moscow tiếp tục tiến công vào tỉnh Zaporizhia, Bộ Quốc phòng Nga thông báo RFAF đã kiểm soát thêm một ngôi làng nằm ngay trên tuyến đường P85.

Các đoạn video định vị địa lý xác nhận sự hiện diện của binh sĩ Nga tại Seversk. Những báo cáo đầu tiên về vấn đề này đã được các nguồn tin từ Nga công bố vài ngày trước, và giờ đây, bằng chứng trực quan mới đang dần xuất hiện.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 18/11. Moscow tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ, chiếm lĩnh các khu định cư ở phía nam và tiến vào trung tâm. Kiev tăng cường lực lượng theo các mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Giao tranh cũng tiếp diễn ở Mirnograd lân cận Pokrovsk. Quân đội Nga ngày càng sử dụng nhiều bom lượn hạng nặng FAB-3000 để tấn công các khối nhà cao tầng xây dựng từ thời Liên Xô. Đây là những vị trí kiên cố, giúp bảo vệ binh sĩ Ukraine tốt hơn.

Quân đội Nga tiếp tục cuộc tấn công, đạt được nhiều tiến triển ở khu vực Dimitrov (Mirnograd). Đồng thời, các hoạt động chiến đấu thành công đang diễn ra theo hướng Rodinske, nơi RFAF đã củng cố vị trí tại các khu vực Vladimirovka, Shakhovo và Fyodorovka, kênh Z-Commitee xác nhận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk và Mirnograd ngày 18/11. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát tại những khu vực màu hồng (Ảnh: Z-Committee).

Rộ tin lính Nga xâm nhập vào trung tâm Seversk

Theo kênh MD và ZOV Military, quân đội Nga được cho là đã tiến hành đột kích luồn sâu, xâm nhập đến khu vực trung tâm Seversk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 18/11. Moscow phát huy thế chủ động, tiếp tục xâm nhập sâu vào trung tâm đô thị (Ảnh: ZOV Military).

Kênh Petrenko của Ukraine cũng xác nhận: "Tối 18/11, các nguồn tin Nga công bố đoạn phim về một cuộc phục kích và tấn công tại 2 địa điểm ở phía nam Seversk. Đồng thời, các kíp điều khiển UAV Ukraine đăng tải đoạn phim về một cuộc tấn công vào vị trí của đối phương trong một khu dân cư cũng ở phía nam thành phố. Ngoài ra, binh sĩ Nga đang tiến hành các cuộc đột kích vào khu vực trung tâm".

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 18/11. Các vị trí được đánh dấu là nơi binh sĩ Nga hiện diện và bị lực lượng Kiev ngăn chặn (Ảnh: Petrenko).

Kênh Readovka đưa tin thận trọng hơn khi nhận định lực lượng Moscow mới chỉ đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho cuộc đột phá vào Seversk. Trước đó, họ đã thiết lập một vòng vây sâu rộng đối với cụm cứ điểm chiến lược này.

Cụ thể, Tập đoàn quân Cận vệ số 3 RFAF đột phá thành công các vị trí của Ukraine gần làng Platonovka. Nhờ đó, lính xung kích Nga loại bỏ hoàn toàn nhu cầu tiếp tục bảo vệ Yampol của đối phương, vốn khiến họ phải chịu tổn thất nặng nề về bộ binh. Nguyên nhân là do cao tốc T-05-13, nối lực lượng đồn trú Ukraine ở Seversk với hậu phương, hiện đã bị cắt đứt.

Trong trường hợp này, việc bảo vệ Yampol không chỉ vô nghĩa mà còn lãng phí đối với AFU, xét đến mối đe dọa trực tiếp đối với chính Krasny Liman.

Giờ đây, huyết mạch hậu cần của lực lượng Kiev cho nhóm binh sĩ đồn trú tại Seversk đã thu hẹp lại thành một hành lang rộng khoảng 5km. Hành lang này bao gồm các tuyến đường nông thôn trên các cánh đồng giữa quốc lộ T-05-13 và các làng Reznikovka và Svyato-Pokrovskoye.

Con đường trải nhựa cuối cùng có thể vận chuyển hậu cần và quân tiếp viện đến Seversk cũng đi qua các ngôi làng này. Quân đội Ukraine trong khu vực đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể bởi lực lượng tiền phương của RFAF từ khu vực Zvanovka chỉ cách đó chưa đầy 3km.

Nhưng vấn đề then chốt đối với Ukraine là con đường này, ngay cả khi chính thức nằm dưới sự kiểm soát của họ, vẫn là "tọa độ lửa", luôn bị đe dọa bởi UAV và pháo binh Nga.

Do đó, AFU phải chủ động sử dụng các tuyến đường thay thế. Do điều kiện thời tiết, khả năng của các tuyến hậu cần chưa được trải nhựa này bị hạn chế, và hoạt động của UAV Nga khiến mọi chuyến hàng đều cực kỳ nguy hiểm.

Xét về khả năng chiến đấu, nhóm quân đồn trú của Ukraine tại Seversk không hề yếu hay thiếu dự trữ vũ khí đạn dược và lương thực. Các khu vực kiên cố ở thành thị và nông thôn rộng lớn của AFU đều có đầy đủ kho bãi trong tầng hầm và các địa điểm trú ẩn khác.

Tuy nhiên, lợi thế chủ chốt của lực lượng Kiev là khả năng rút lui ngay lập tức nếu cần thiết. Mối đe dọa bị bao vây vẫn là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm đối với họ. Do đó, AFU sẽ kiên trì bảo vệ "nút thắt cổ chai" do việc thất thủ tại Platonovka tạo ra.

Cũng cần lưu ý đến các đơn vị phòng thủ của Ukraine. Bản thân Seversk và các vùng ngoại ô thuộc trách nhiệm của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 54 AFU.

Tại Zvanovka, nơi chia cắt tiền tuyến, do Lữ đoàn Tấn công Độc lập số 10 AFU trấn giữ, khu vực chịu trách nhiệm của đơn vị này cũng bao gồm các tuyến dọc theo sông Bakhmutka và làng Svyato-Pokrovskoye.

Khu vực phía nam làng Platonovka được bảo vệ bởi Lữ đoàn Đổ bộ đường không 81, với sự hỗ trợ của các đơn vị thuộc Lữ đoàn Cận vệ Đặc nhiệm số 3 AFU.

Nói một cách đơn giản, khu vực này có rất nhiều đơn vị Kiev tinh nhuệ sẵn sàng chiến đấu, nhưng Tập đoàn quân số 3 RFAF được cho là đang tỏ ra chiếm ưu thế vượt trội.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại hồ Seversk ngày 18/11. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát tại những khu vực màu đỏ (Ảnh: Readovka).

Theo kênh Suriyakmaps, tại phía bắc mặt trận Donetsk, trong 4 ngày qua, quân đội Nga đã chiếm được hoàn toàn tuyến phòng thủ phía nam Seversk và xâm nhập khu trung tâm, tiến đến tận đường Radionovsky Patriots. Xa hơn về phía bắc, họ kiểm soát được khu vực Platonivka sau một cuộc tiến công nhanh chóng trong 5 ngày qua ở phía nam Dronivka.

Điều này đạt được nhờ các cuộc tiến công của RFAF ở bờ bên kia sông Donets, cho phép họ bảo vệ các khu vực rộng lớn phía đông Yampol.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 18/11. Các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi lực lượng Moscow mới giành được và tiếp tục đột phá vào trung tâm theo các mũi tên màu cam (Ảnh: Suriyakmaps).

Ukraine tuyên bố bẻ gãy 150 nỗ lực xâm nhập của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 18/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 150 trận giao tranh, trong đó có 47 trận diễn ra theo hướng Pokrovsk. Quân phòng thủ Ukraine đang kiên quyết đẩy lùi các nỗ lực tiến sâu hơn vào lãnh thổ của chúng tôi, gây thiệt hại bằng hỏa lực cho đối phương".

Báo cáo có đoạn: "Hôm nay, lực lượng Moscow đã phóng 1 tên lửa, tiến hành 33 cuộc không kích, thả 62 quả bom dẫn đường. Họ cũng triển khai 2.440 UAV cảm tử và thực hiện 2.999 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU đã cơ bản chặn đứng các đợt xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsk, Huliaipole, Orekhov và Dnieper.

Chuyện gì đang xảy ra ở Kupyansk?

Trên mặt trận Kharkov, Cụm tác chiến phương Tây RFAF tiếp tục hoạt động nhằm loại bỏ nhóm binh sĩ Ukraine trong thành phố Kupyansk và tả ngạn sông Oskol, kênh VoenkorKotenok cho hay.

Bộ chỉ huy Kiev đang điều động lực lượng dự bị theo hướng này và cố gắng cắt đứt liên lạc của quân đội Nga trên đầu cầu hữu ngạn nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố và khôi phục tiếp tế cho nhóm phòng thủ ở tả ngạn.

Giao tranh tại đây diễn ra ác liệt với cả hai bên đều đọ súng trực diện. Lực lượng Kiev đang phản công và cố gắng cắt đứt liên lạc của đối phương, đồng thời cố gắng giành lại quyền kiểm soát giao lộ gần Sadovoe. Tuy nhiên, các nỗ lực đều không thành công.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 18/11. Moscow nắm giữ các khu vực màu nâu và vàng nhạt. Lực lượng Kiev phản công quyết liệt nhằm bảo vệ các đầu cầu (Ảnh: VoenkorKotenok).

Các đơn vị Moscow đã đẩy lùi nhiều đợt tấn công của đối phương cùng lúc từ 3 hướng.

Do nguồn tiếp tế chính cho đầu cầu của AFU ở bờ trái sông Oskol phụ thuộc vào 2 cửa khẩu gần Sadovoe và Osinovo, nằm trong phạm vi 3km, nên việc các đơn vị RFAF đến cửa khẩu đầu tiên sẽ đe dọa cửa khẩu thứ hai. Việc lực lượng Moscow tiếp tục di chuyển về phía cửa khẩu gần Osinovo và kiểm soát hoàn toàn cửa khẩu gần Sadovoe là rất quan trọng đối với lực lượng Kiev, đặc biệt là khi xét đến việc quân đội Nga phát triển đến Kurilovka, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt.

Nhận thấy nguy cơ mất các tuyến đường hậu cần, lực lượng Kiev đang cố gắng đẩy đối phương ra khỏi bờ trái gần Kolesnikovka và Zagryzovo. Việc giành lại quyền kiểm soát khu vực đó sẽ cho phép AFU khôi phục tuyến đường tiếp tế trên bộ qua Borovaya.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 18/11. Lực lượng Kiev phản công quyết liệt theo các mũi tên đỏ nhằm bảo vệ các đầu cầu (Ảnh: VoenkorKotenok).

RFAF tiếp tục gây sức ép lên phía tây ở vùng ngoại ô phía nam trong khu nhà ở tư nhân, đồng thời đẩy lùi các cuộc phản công, chiếm giữ và giải tỏa khu công nghiệp và khu vực đông bắc thành phố, tiến gần đại lộ Svatovskaya.

Giao tranh ác liệt đang diễn ra tại Kucherovka, đặc biệt là ở Kurilovka, gần Kolesnikovka và Zagryzovo.

Bất chấp những nỗ lực của đối phương, quân đội Nga vẫn tiếp tục phát triển và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Xa hơn về phía bắc, tại biên giới, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân Cận vệ số 6 RFAF đã kiểm soát Dvurechanskoye, tiến về phía nam Otradnoe và Bologovka, đồng thời phát triển về Kolodeznoe. Cùng lúc đó, các đơn vị Moscow đang tấn công về phía Dvurechanskoye từ phía đông nam khu vực Kamyanka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 18/11. Moscow tiếp tục tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và khu vực khoanh đỏ là nơi họ mới giành được. Lực lượng Kiev phản công quyết liệt theo các mũi tên xanh (Ảnh: RVvoenkor).

Cũng tại Kharkov, quân đội Nga tiếp tục đạt được tiến triển trong và xung quanh Vovchansk. Khoảng 90% diện tích khu định cư hiện nằm dưới sự kiểm soát của họ, kênh Suriyakmapas đưa tin.

Ngay phía tây Vovchansk, RFAF được cho là đã chiếm được một khu định cư nhỏ khác, Tsehelne. Hiện họ chỉ cách thị trấn Vilcha chưa đầy 2km.

Trong tuần qua, lực lượng Moscow tiếp tục tấn công vào khu vực phía nam Vovchansk. RFAF đã hoàn toàn kiểm soát đường Soborna, tiếp tục chiếm các khu vực mới dọc theo đường Gurkanovskaya và Proletarskaya.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Vovchansk ngày 18/11. Khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: Suriyakmaps).

Trong 3 ngày qua, RFAF hoàn toàn kiểm soát làng Dvorichanskoe. Trong khi đó, ở phía đông Kupyansk, quân đội Ukraine tiếp tục ngăn chặn bước tiến của đối phương và thậm chí đã giành lại các vị trí ở phía tây bắc Stepova Novoselivka. Hơn nữa, các cuộc phản công của AFU tại phía tây khu vực này cho thấy làng Peschane đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại đông bắc Kharkov ngày 18/11. Khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: Suriyakmaps).

Một số điểm đáng chú ý trong báo cáo tác chiến của Bộ Quốc phòng Nga

Trong báo cáo tác chiến ngày 18/11 công bố trên kênh Telegram chính thức, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, RFAF đã giành quyền kiểm soát Nechayevka tại vùng Dnipropetrovsk và Tsehelne thuộc vùng Kharkov.

Trong 24 giờ qua, Cụm tác chiến Trung tâm RFAF đang tiến vào Mirnograd, giao tranh vẫn tiếp diễn trong khu vực trung tâm. Sáu cuộc phản công của AFU từ khu vực Grishino đã bị đẩy lùi, nỗ lực giải cứu nhóm bị bao vây đã thất bại.

Tổng thiệt hại của lực lượng Kiev trong 24 giờ qua là khoảng 940 người, trong đó có 275 chiến binh bị loại bỏ trên hướng Krasnoarmiisk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Vovchansk ngày 18/11. Vị trí cắm cờ là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Nga hình thành thế gọng kìm đột phá vào Huliaipole

Kênh RVvoenkor cho biết, tình hình của AFU tại mặt trận Zaporizhia tiếp tục xấu đi khi RFAF đang đột phá vào Huliaipole theo thế gọng kìm.

Một số nhóm nhỏ binh sĩ Nga đã xâm nhập vào khu vực cách Rivnepillia vài km về phía tây, tiến về Varvarovka. Sau khi chiếm được Yablokovo, lực lượng Moscow tiến về phía nam, đánh bật đối phương khỏi các vị trí của họ trong rừng.

Các đơn vị RFAF tiếp tục tấn công vào vùng ngoại ô các làng Zeleny Hai, Vysokoye, Vesyoloye và Zatishye.