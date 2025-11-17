Ukraine phản công gần Pokrovsk

Pokrovsk hiện là mặt trận nóng nhất hiện nay ở Ukraine (Ảnh: Avia Pro).

Kênh Telegram “Two Majors” ngày 16/11 đưa tin: “Ở mặt trận Pokrovsk, lực lượng vũ trang Ukraine đang phản công gần Shakhovo. Giao tranh đang diễn ra gần Vladimirovka, cố gắng xuyên thủng phòng tuyến của Nga bằng các đợt phản công từ phía bắc và làm chậm sự thất thủ của Pokrovsk và Mirnohrad”.

Trong khi đó, Nga đang củng cố đơn vị ở khu vực phía bắc Pokrovsk. Ngoài ra, các nhóm bộ binh Nga riêng lẻ đã bị phát hiện ở phía bắc thành phố, cho thấy các bước tiến sâu hơn.

Nga, Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận.

Pokrovsk mang ý nghĩa chiến lược lớn với Ukraine chủ yếu vì nó được coi là “cửa ngõ” đệm cho vành đai phòng thủ còn lại của đất nước ở Donetsk.

Nga tìm cách kiểm soát Pokrovsk gần 2 năm nay và đã đạt được bước tiến gần đây. Kiev cho biết, Nga hiện tập trung khoảng 150.000 binh sĩ xung quanh Pokrovsk, trong đó hàng trăm binh sĩ đã xâm nhập vào trong thành phố và tiến hành cận chiến với lực lượng Ukraine.

Thời tiết sương mù dày đặc đang tạo điều kiện thuận lợi cho Nga tiến công ở Pokrovsk, trong khi máy bay không người lái (UAV) của Ukraine không phát huy được tác dụng.

Theo Business Insider, quân đội Ukraine đã tìm cách khắc phục khó khăn này.

Lữ đoàn Súng trường Độc lập số 93 của Ukraine cho biết họ đã chiến đấu xuyên qua lớp sương mù dày đặc bằng cách sử dụng robot mặt đất hay các phương tiện mặt đất không người lái (UGV) để phát hiện binh sĩ Nga.

“Lợi dụng điều kiện thời tiết, cụ thể là sương mù dày, đối phương đã tiến về phía các vị trí của Ukraine với hy vọng UAV của chúng tôi bị “mù”. Nhưng họ (Nga) đã không tính đến một điều: các hệ thống trinh sát robot mặt đất tối tân đã được bố trí ở phía sau lưng họ”, lữ đoàn của Ukraine cho biết.

Lữ đoàn 93 cho hay, các UGV đã phát hiện các đoàn quân Nga trong khu vực, cho phép họ triển khai máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV để ngăn chặn các nhóm quân này tiến công.

Lữ đoàn đã đăng tải một đoạn video được cho là khoảnh khắc một UGV phát hiện một phương tiện bọc thép Nga, cũng video FPV lao vào và thả lựu đạn xuống.

Tuyên bố của Lữ đoàn 93 có thể cho thấy cách UGV phối hợp với FPV trong điều kiện khó khăn đối với các UAV thông thường. Những phương tiện mặt đất này có nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau và thường được triển khai để thực hiện những nhiệm vụ mà bộ binh lẽ ra phải trực tiếp đảm nhiệm.

“Tuần trước, chúng tôi chứng kiến nhiều cuộc tấn công cơ giới của Nga hơn. Giờ tình hình đã ổn định hơn một chút”, một phát ngôn viên của Lữ đoàn Cơ giới hạng nặng Độc lập số 117 nói với hãng tin địa phương Suspilne.