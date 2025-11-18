Yếu tố bất ngờ có thể xoay chiều chiến sự Ukraine trên mặt trận “nóng"

Một phương tiện bốc cháy sau khi bị máy bay không người lái tấn công tại thị trấn tiền tuyến Kostiantynivka ở vùng Donetsk, Ukraine ngày 16/11 (Ảnh: Reuters).

Trên tiền tuyến ở Ukraine, thời tiết thay đổi đã mang đến những điều kiện nguy hiểm - nhưng cũng là cơ hội - cho cả hai bên.

Mặc dù sương mù dày đặc đang hạn chế việc sử dụng máy bay không người lái (UAV) của cả Nga và Ukraine, cả hai bên cũng đã tận dụng được lợi thế này.

Theo DeepState, nguồn tin chuyên theo dõi diễn biến chiến trường Ukraine, lực lượng Nga đã tận dụng tầm nhìn hạn chế để xây dựng một cầu phao bắc qua sông Vovcha ở miền nam Ukraine.

DeepState đưa tin, lực lượng Nga đã đưa được ít nhất 10 phương tiện qua biên giới, sau đó phân tán về làng Dachne.

“Sương mù dày đặc và đối phương tiếp tục tập trung lực lượng”, Stanislav Buniatov, một binh sĩ Ukraine, chia sẻ trên Telegram.

Tại tỉnh Donetsk ở miền Đông Ukraine, sương mù đã cản trở hoạt động của cả máy bay không người lái Nga và Ukraine tại thành phố Pokrovsk, nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh khốc liệt và là mặt trận "nóng" nhất hiện nay.

Sương mù cũng tạo thêm yếu tố bất ngờ trên chiến trường Ukraine.

“Sương mù ở Donbass. Di chuyển trong sương mù rất thuận lợi, vì máy bay không người lái khó tấn công hơn, nhưng cũng gây khó khăn cho chúng tôi. Tất cả đã biến thành một cuộc chơi đuổi bắt trên vùng đất này”, một binh sĩ Ukraine trong khu vực cho biết.

Theo nhà phân tích quân sự David Axe, sương mù đã giúp một trung đoàn tấn công của Ukraine thực hiện các cuộc đột kích trong những ngày gần đây vào một số khu vực ở Pokrovsk, nơi lực lượng Nga "vượt qua các tuyến đường sắt chia đôi Pokrovsk".

"Các cuộc giao tranh đang nổ ra ở những nơi bất ngờ nhất (đặc biệt là sau sương mù)”, người điều khiển máy bay không người lái Ukraine Yevhen Strokan bình luận.

Ukraine thường sử dụng máy bay không người lái trinh sát để theo dõi chuyển động của lực lượng Nga, nhưng thời tiết đang cản trở nỗ lực này của quân đội Kiev.

"Sương mù, gió và mưa làm suy yếu đáng kể hoạt động của máy bay không người lái, tạo điều kiện cho Nga xâm nhập vào các vị trí của Ukraine", nhà phân tích Michael Kofman cho biết sau chuyến thăm đến Ukraine.

Chuyên gia Axe nhận định, trên một chiến tuyến “mỏng” và nhiều biến động, "thời tiết xấu và những lỗ hổng trong hoạt động giám sát trên không" của máy bay không người lái Ukraine và Nga “càng làm gia tăng thêm sự hỗn loạn”.

Theo chuyên gia, tình hình này có thể mang lại lợi thế cho lực lượng Nga trong bối cảnh Moscow đặt mục tiêu “thăm dò và tiến quân cho đến khi giành được quyền kiểm soát vững chắc vùng lãnh thổ mới".

Mặt khác, điều kiện thời tiết hiện nay cũng có thể mang lại lợi thế cho Ukraine khi họ muốn tiến hành các cuộc đột kích vào vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát hoặc “giải cứu” các đơn vị bị Nga bao vây.

Lính Nga dùng xe máy để tiến vào Pokrovsk, tận dụng thời tiết xấu với sương mù dày đặc (Ảnh: Reuters).

Thời tiết hiện nay cũng tạo điều kiện thuận lợi cho quân đội Nga tại khu vực Zaporizhzhia, nơi lực lượng Moscow đang tiến công mạnh mẽ. Tại đây, Bộ Quốc phòng Nga cuối tuần trước tuyên bố đã giành được làng Yablukove cũng như 2 ngôi làng gần đó.

Quân đội Ukraine xác nhận đã có các hoạt động tấn công khốc liệt và pháo kích dữ dội của quân đội Nga tại một số khu vực thuộc vùng Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk ở phía nam Ukraine.

Quân đội Ukraine cho biết các đơn vị Ukraine đã được rút khỏi một ngôi làng ở Zaporizhzhia "đến các vị trí thuận lợi hơn cho việc phòng thủ".

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi, nói rằng tình hình ở một số khu vực phía nam đã xấu đi đáng kể, khi Nga "tận dụng ưu thế về quân số và nguồn lực" để kiểm soát 3 ngôi làng.

Quân đội Nga hiện cách thành phố Zaporizhzhia, thủ phủ khu vực Zaporizhzhia, khoảng 90km, và chỉ cách thị trấn Huliaipole, nơi Moscow từ lâu đã nhắm đến, khoảng 10km.