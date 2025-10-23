Ukraine nhận về 1.000 thi thể binh sĩ tử trận, bàn giao cho Nga 31

Nga và Ukraine vẫn duy trì hoạt động trao đổi thi thể binh sĩ tử trận trong thời gian qua (Ảnh: Telegram).

Ukraine ngày 23/10 cho biết nước này đã nhận được 1.000 thi thể từ Nga, mà theo phía Moscow nói là của các binh sĩ Ukraine đã tử trận.

“Trong thời gian tới, các điều tra viên của các cơ quan thực thi pháp luật cùng các chuyên gia của Bộ Nội vụ sẽ tiến hành mọi giám định cần thiết để xác định danh tính các thi thể được hồi hương”, Cơ quan Điều phối về Xử lý Tù nhân Chiến tranh (POW) của Ukraine cho biết.

Theo hãng tin Sputnik, phía Nga đã nhận được 31 thi thể từ Ukraine. Phía Kiev thường không công bố chính xác con số này trong các lần bàn giao trước đó.

Việc bàn giao này diễn ra sau một số hoạt động tương tự được tiến hành trong những tháng gần đây. Các thỏa thuận về việc trao trả thi thể binh sĩ thiệt mạng và trao đổi tù binh là một trong số ít kết quả cụ thể đạt được từ các cuộc hòa đàm Nga-Ukraine tại Istanbul diễn ra từ tháng 5 đến tháng 7. Tới nay, các cuộc đàm phán hòa bình giữa 2 nước vẫn bế tắc do khác biệt quá lớn về điều kiện tiên quyết.

Chiến dịch mới nhất được thực hiện chung giữa Cơ quan Điều phối, Lực lượng Vũ trang Ukraine, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), Bộ Nội vụ, Văn phòng Thanh tra Quốc hội cùng các cơ quan khác, với sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ.

Đợt trao đổi thi thể binh sĩ tử trận lớn nhất diễn ra sau vòng hòa đàm Istanbul thứ 2 vào ngày 2/6. Trong khuôn khổ trao đổi theo từng giai đoạn này, Ukraine đã nhận tổng cộng 6.057 thi thể binh sĩ của mình.

Trước đó, theo cố vấn Điện Kremlin kiêm trưởng đoàn đàm phán của Nga Vladimir Medinsky, phía Moscow đã nhận lại tổng cộng 78 thi thể.