Ukraine tiết lộ vấn đề hiếm hoi đàm phán với Nga

Binh sĩ và dân thường Ukraine được thả trong cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn (Ảnh: Getty).

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ được phát sóng vào ngày 19/9, khi được hỏi liệu các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine về việc chấm dứt chiến tranh có thực sự diễn ra hay không, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết, ở thời điểm hiện tại, chỉ có các vấn đề nhân đạo đang được hai bên thảo luận, cụ thể là việc thả tù binh Ukraine.

“Chúng tôi đang tiếp tục đàm phán vấn đề nhân đạo, trong đó chúng tôi đang thả và trao đổi tù binh chiến tranh", ông Umerov nói.

Trước đó, các nhà lãnh đạo châu Âu, cùng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã đến thăm Washington. Theo đó, các nhà lãnh đạo đã đạt được thỏa thuận về việc tổ chức các cuộc họp song phương (Nga - Ukraine) và 3 bên (Nga - Ukraine - Mỹ).

"Vì vậy, ở giai đoạn này, tôi nghĩ chúng ta đang chờ đợi thời điểm các cuộc họp ba bên và song phương sẽ diễn ra", quan chức Ukraine nói thêm.

Vào ngày 18/9, Ukraine cho biết nước này đã tiếp nhận 1.000 thi thể từ Nga mà Moscow mô tả là binh sĩ Ukraine tử trận. Việc hồi hương này diễn ra sau một số hoạt động tương tự trong những tháng gần đây.

Các thỏa thuận về việc trao trả thi thể binh sĩ tử trận và trao đổi tù binh là một trong số ít kết quả cụ thể của các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga - Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng 5 đến tháng 7.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi hoạt động trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine, cho rằng động thái này có thể dẫn tới "điều lớn lao".

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình quốc gia ngày 18/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang thúc đẩy ý tưởng về một lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán ngay lập tức giữa các nhà lãnh đạo, nhưng Moscow sẽ không chấp nhận điều đó.

“Chính quyền Kiev yêu cầu một lệnh ngừng bắn. Đồng thời, ông Zelensky cũng đưa ra vấn đề đàm phán. Như vậy, họ muốn ngừng bắn rồi ngay sau đó là các cuộc đàm phán giữa lãnh đạo mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào... Chúng tôi sẽ không đồng ý với điều đó”, ông Lavrov cho biết.

Theo Ngoại trưởng Nga, Tổng thống Putin đã nói rằng ông sẵn sàng gặp Tổng thống Zelensky, nhưng cuộc gặp phải được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, Moscow sẵn sàng tìm kiếm các thỏa hiệp để giải quyết xung đột Ukraine, với điều kiện các lợi ích hợp pháp của Nga trong lĩnh vực an ninh và quyền lợi của người nói tiếng Nga tại Ukraine được bảo đảm.

Moscow và Kiev đã tiến hành các cuộc hòa đàm trực tiếp thông qua nỗ lực trung gian của Tổng thống Donald Trump, nhưng đến nay chưa đạt được kết quả đáng kể.

Mặc dù thừa nhận khó giải quyết giải quyết xung đột Ukraine, song ông Trump tin cuối cùng “điều đó sẽ xảy ra” và Mỹ sẽ giúp bảo đảm hòa bình sau khi cuộc chiến Nga - Ukraine chấm dứt. Ông nhiều lần nhấn mạnh, Washington sẵn sàng đảm bảo an ninh hậu chiến cho Kiev, nhưng châu Âu phải đóng vai trò chính.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 18/9, Tổng thống Trump cho rằng nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng của Nga là yếu tố then chốt để chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine.

“Cuối cùng, đơn giản thôi, nếu giá dầu giảm, hoặc nếu Nga không bán dầu, họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giải quyết xung đột”, ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã nhiều lần đặt ra thời hạn cho Moscow đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine hoặc sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới.

Tuần trước, ông Trump tuyên bố sẽ áp đặt thêm các “biện pháp trừng phạt lớn” đối với Moscow, nhưng chỉ trong trường hợp tất cả các thành viên NATO ngừng mua dầu của Nga.

Tuy nhiên, đến nay, Washington vẫn chưa có động thái nào cho thấy sẽ bổ sung lệnh trừng phạt Moscow.