Ukraine nói "tàu sân bay mini" mới có thể tập kích khắp Biển Đen

Một xuồng tự sát Sea Baby của Ukraine (Ảnh: Quân đội Ukraine).

Các cải tiến với Sea Baby bao gồm gia tăng tầm hoạt động, tải trọng và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ nhắm mục tiêu.

Ukraine đã dùng các USV phiên bản cũ để tập kích các tàu và cơ sở hạ tầng của Nga trên Biển Đen. SBU nói rằng, các vụ tập kích này đã buộc Nga phải thay đổi chiến lược hoạt động hải quân.

SBU cho biết tầm hoạt động của Sea Baby đã được mở rộng từ 1.000 km lên 1.500km. Nó có thể mang tối đa 2.000kg tải trọng. Cải tiến mới cho phép vũ khí của Ukraine có thể tác chiến khắp trong khu vực Biển Đen.

Thiếu tướng SBU Ivan Lukashevych cho hay các phương tiện mới còn được trang bị hệ thống AI hỗ trợ phân biệt địch - ta và có thể phóng các UAV cỡ nhỏ, cùng các hệ thống tự hủy nhiều lớp để ngăn việc bị thu giữ. Cơ chế phóng UAV cỡ nhỏ giống như hoạt động của một "tàu sân bay mini".

“SBU là tổ chức đầu tiên trên thế giới tiên phong phát triển loại hình tác chiến hải quân mới này và chúng tôi tiếp tục nâng cấp nó", ông Lukashevych nói, đồng thời cho biết Sea Baby đã tiến hóa từ một xuồng tự sát dùng một lần thành nền tảng tái sử dụng, đa năng, mở rộng các lựa chọn tập kích cho Ukraine.

Các phương tiện được điều khiển từ xa từ một trung tâm điều khiển di động bên trong một chiếc xe van, nơi các điều khiển viên theo dõi qua nhiều màn hình và bảng điều khiển.

“Mức độ gắn kết giữa các thành viên tổ lái có lẽ là điều quan trọng nhất. Chúng tôi liên tục làm việc để cải thiện điều đó", một điều khiển viên chỉ được nhận dạng bằng tên liên lạc “Scout” nói theo giao thức quân sự Ukraine.

Biển Đen là vùng biển chiến lược với cả Nga và Ukraine (Ảnh: Guardian).

Chương trình Sea Baby được tài trợ một phần từ đóng góp công chúng thông qua một sáng kiến do nhà nước điều phối và có phối hợp với lãnh đạo quân sự, chính trị của Ukraine.

Sự tiến hóa từ xuồng tấn công dùng một lần thành các USV có thể tái sử dụng, được kết nối mạng đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến hải quân bất đối xứng, theo ông Lukashevych.

“Trên sản phẩm mới này, chúng tôi đã lắp vũ khí rocket cho phép hoạt động từ khoảng cách lớn, nằm ngoài tầm bắn trả của đối phương. Chúng tôi có thể dùng nền tảng như vậy để mang vũ khí hạng nặng. Ở đây chúng tôi có thể cho người Ukraine thấy việc sử dụng hiệu quả nhất số tiền họ đã đóng góp cho chúng tôi", ông khẳng định.

Ukraine tuyên bố các USV đã làm suy yếu hạm đội Biển Đen của Nga trong bối cảnh tiềm lực hải quân của Moscow áp đảo đối phương.

Các nước khác đang để mắt tới các trận đánh bằng USV và UAV trên Biển Đen, rút ra bài học và xem xét liệu có thể áp dụng ở vùng biển của mình hay không.

Cuối tuần qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine hiện cần một nửa trong số 4.000 USV mà nước này sản xuất.

“Tại sao không bán 2.000 chiếc đó cho các đối tác? Việc đó là bình thường. Hãy để các công ty bán", ông Zelensky nói với báo chí khi thảo luận về khả năng Kiev ký thỏa thuận vũ khí với Mỹ.