Ukraine, Nga ngừng bắn quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia (Ảnh: Reuters).

“Hai tuần sau khi nguồn điện ngoài nhà máy được khôi phục thành công cho ZNPP nhờ các thỏa thuận đình chiến tạm thời do IAEA đàm phán, việc rà phá mìn và các công tác chuẩn bị khác đã bắt đầu sáng nay gần một đoạn bị hư hại của đường dây 330kV Ferosplavna-1”, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết ngày 7/11.

Các kỹ thuật viên sẽ bắt đầu sửa chữa vào ngày 8/11 và sẽ kết nối Ferosplavna-1 với nhà máy trong vài ngày tới. Điều này sẽ kết nối ZNPP với 2 đường dây điện, bao gồm một đường đã được sửa vào tháng 10.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia là cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu. Nhà máy này nằm tại thành phố Enerhodar thuộc tỉnh Zaporizhia và đã bị Nga kiểm soát từ năm 2022, không lâu sau khi xung đột toàn diện giữa Nga và Ukraine nổ ra.

Moscow và Kiev nhiều lần cáo buộc lẫn nhau gây nguy cơ thảm họa hạt nhân bằng cách tấn công vào khu vực nhà máy, đồng thời đổ lỗi cho nhau về sự cố mất điện mới nhất kéo dài hơn một tuần qua.

Ukraine tiếp tục yêu cầu Nga rút quân khỏi nhà máy và thiết lập một vùng phi quân sự xung quanh cơ sở này, một đề xuất mà Moscow đã bác bỏ.

Hiện tại, nhà máy Zaporizhia không sản xuất điện, nhưng đã ở trong tình trạng không có nguồn điện bên ngoài trong gần 3 tuần, đánh dấu đợt mất điện lâu nhất từ trước đến nay. Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau gây ra sự cố mất điện làm tăng nguy cơ mất an toàn hạt nhân này.

Các nhân viên tại nhà máy phải dựa vào các máy phát điện diesel khẩn cấp để đảm bảo nguồn năng lượng cần thiết cho việc làm mát nhiên liệu bên trong các lò phản ứng và ngăn chặn nguy cơ tan chảy.