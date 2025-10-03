Tổng thống Putin cảnh báo diễn biến nguy hiểm ở nhà máy hạt nhân Zaporizhia

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).

Phát biểu tại hội nghị quốc tế thường niên của Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở Sochi bên bờ Biển Đen hôm 2/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Ukraine đang “chơi một trò nguy hiểm” khi tấn công khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.

Nhà lãnh đạo Nga đồng thời ám chỉ Moscow có thể đáp trả bằng cách nhắm vào các nhà máy điện hạt nhân do Ukraine kiểm soát. Tuy nhiên, ông khẳng định tình hình tại cơ sở này nhìn chung vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

“Nếu họ tiếp tục chơi trò nguy hiểm này, nên nhớ họ vẫn có các nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động ở phía mình. Vậy điều gì ngăn cản chúng tôi sẽ đáp trả tương tự? Họ nên suy nghĩ về điều đó”, ông nhấn mạnh.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia là cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu. Nhà máy này nằm tại thành phố Enerhodar thuộc tỉnh Zaporizhia và đã bị Nga kiểm soát từ năm 2022, không lâu sau khi xung đột toàn diện giữa 2 nước nổ ra.

Moscow và Kiev nhiều lần cáo buộc lẫn nhau gây nguy cơ thảm họa hạt nhân bằng cách tấn công vào khu vực nhà máy, đồng thời đổ lỗi cho nhau về sự cố mất điện mới nhất kéo dài hơn một tuần qua.

Ukraine tiếp tục yêu cầu Nga rút quân khỏi nhà máy và thiết lập một vùng phi quân sự xung quanh cơ sở này, một đề xuất mà Moscow đã bác bỏ.

Tại hội nghị, ông Putin khẳng định Moscow tin tưởng vào lá chắn hạt nhân của mình. Ông tiết lộ Nga đang nghiên cứu các vũ khí siêu vượt âm mới. Ông tuyên bố Nga sẽ tiến hành một cuộc thử hạt nhân nếu một cường quốc hạt nhân khác làm như thế.

Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm, song vẫn chưa thể tìm ra lối thoát bất chấp nỗ lực trung gian của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiều quốc gia khác.

Tổng thống Putin bày tỏ lời cảm ơn tới những quốc gia đã nỗ lực giải quyết cuộc xung đột trong những năm qua. Ông nói: “Chúng tôi biết ơn tất cả các nước đã chân thành nỗ lực tìm kiếm giải pháp trong những năm gần đây. Trong số đó có các đối tác của chúng tôi: các thành viên sáng lập BRICS; Belarus, và cũng phải nói thêm là Triều Tiên, còn trong thế giới Ả rập, trước hết là Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), cùng nhiều quốc gia khác”.

Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh những nỗ lực đó chưa thể chấm dứt giao tranh: “Thật không may, cuộc chiến vẫn chưa thể dừng lại, nhưng trách nhiệm cho điều này không nằm ở đa số các nước, mà thuộc về thiểu số ở châu Âu, các bên liên tục leo thang xung đột”.

Ông khẳng định quân đội Nga đang từng bước tạo lập vùng đệm dọc toàn chiến tuyến với Ukraine.

Ông nhấn mạnh: “Tính đến hôm nay, quân đội Nga là lực lượng sẵn sàng chiến đấu nhất”. Dù thừa nhận có tổn thất, ông khẳng định tổn thất của Nga ít hơn nhiều so với quân đội Ukraine.

Chủ nhân Điện Kremlin cho rằng quân đội Ukraine đã mất khoảng 44.700 binh sĩ trong tháng 9, một nửa trong số đó là “tổn thất không thể bù đắp”. Ngoài ra, từ tháng 1 đến tháng 8, có tổng cộng 150.000 quân nhân Ukraine đã đào ngũ.