Nga cáo buộc Ukraine tập kích nhà máy điện hạt nhân trong lãnh thổ

Nhà máy điện hạt nhân Novovoronezh của Nga (Ảnh: EPA).

Tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Nga Rosenergoatom ngày 7/10 cho biết, một máy bay không người lái của Ukraine đã cố gắng tập kích nhà máy điện hạt nhân Novovoronezh, nằm tại vùng Voronezh, giáp biên giới Ukraine.

Theo thông cáo, tập đoàn Rosenergoatom cho biết UAV đã rơi trúng tháp làm mát của tổ máy số 6 tại nhà máy điện hạt nhân Novovoronezh sau khi bị hệ thống tác chiến điện tử làm chệch hướng.

“Không có thiệt hại hay thương vong. Tuy nhiên, vụ nổ đã để lại một vệt đen trên tháp làm mát. Hoạt động an toàn của nhà máy điện hạt nhân vẫn được đảm bảo”, thông cáo nêu, đồng thời khẳng định mức phóng xạ tại khu vực hoàn toàn bình thường và không thay đổi.

Rosenergoatom gọi đây là “một hành động gây hấn khác của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào các nhà máy điện hạt nhân của Nga”.

Hiện Ukraine chưa đưa ra bình luận về cáo buộc này.

Trước đó, Moscow từng cáo buộc Kiev tấn công các cơ sở hạt nhân ở vùng Kursk và Smolensk thuộc miền Tây nước Nga.

Ngược lại, Ukraine cáo buộc Nga cố tình tạo ra nguy cơ phóng xạ tại các nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Ukraine, trong đó có nhà máy Zaporizhia, cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu, hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga.