Nga đề xuất ngừng bắn cục bộ ở khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia

Binh sĩ Nga gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia (Ảnh: AFP).

Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, ông Mikhail Ulyanov, cho biết công tác khôi phục nguồn điện bên ngoài cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia có thể bắt đầu vào cuối tuần này sau 3 tuần vận hành bằng máy phát điện diesel dự phòng. Ông Ulyanov đưa ra tuyên bố này trong cuộc phỏng vấn với hãng RIA Novosti hôm thứ Ba.

“Hiện nay, kế hoạch bao gồm việc khôi phục nguồn cung cấp điện bên ngoài cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia bằng cách sửa chữa 2 đường dây bị hư hại Dniprovska và Ferrosplavnaya-1. Để điều này trở thành hiện thực, cần đạt được thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại các khu vực nơi tiến hành công tác sửa chữa”, ông Ulyanov cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti hôm 14/10.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia là cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu. Nhà máy này nằm tại thành phố Enerhodar thuộc tỉnh Zaporizhia và đã bị Nga kiểm soát từ năm 2022, không lâu sau khi xung đột toàn diện giữa Nga và Ukraine nổ ra.

Moscow và Kiev nhiều lần cáo buộc lẫn nhau gây nguy cơ thảm họa hạt nhân bằng cách tấn công vào khu vực nhà máy, đồng thời đổ lỗi cho nhau về sự cố mất điện mới nhất kéo dài hơn một tuần qua.

Ukraine tiếp tục yêu cầu Nga rút quân khỏi nhà máy và thiết lập một vùng phi quân sự xung quanh cơ sở này, một đề xuất mà Moscow đã bác bỏ.

Hiện tại, nhà máy Zaporizhia không sản xuất điện, nhưng đã ở trong tình trạng không có nguồn điện bên ngoài trong gần 3 tuần, đánh dấu đợt mất điện lâu nhất từ trước đến nay. Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau gây ra sự cố mất điện làm tăng nguy cơ mất an toàn hạt nhân này.

Các nhân viên tại nhà máy phải dựa vào các máy phát điện diesel khẩn cấp để đảm bảo nguồn năng lượng cần thiết cho việc làm mát nhiên liệu bên trong các lò phản ứng và ngăn chặn nguy cơ tan chảy.