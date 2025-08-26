Ukraine nêu lập trường về các bảo đảm an ninh hậu xung đột

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha (Ảnh: Telegram).

“Chúng tôi đều chia sẻ quan điểm rằng quân đội Ukraine là cấp độ nền tảng của mọi bảo đảm như vậy, do đó việc tăng cường sức mạnh tối đa cho quân đội là ưu tiên hàng đầu”, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 25/8 viết trên mạng xã hội X sau cuộc trao đổi với các đồng minh.

Trước đó, ông Sybiha đã trao đổi trực tuyến với một số ngoại trưởng châu Âu, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas.

Cuộc thảo luận ngày 25/8 diễn ra trong bối cảnh quan chức Ukraine và Mỹ dự kiến gặp nhau trong tuần này để bàn về khả năng tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Tôi nhắc lại lập trường của Ukraine rằng các bảo đảm an ninh phải cụ thể, ràng buộc pháp lý và hiệu quả. Chúng phải đa tầng, bao gồm cả quân sự, ngoại giao, pháp lý và các cấp độ khác”, Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh.

Ông Sybiha khẳng định Ukraine sẵn sàng tiến thêm bước nữa hướng tới hòa bình, đồng thời sẵn sàng để ông Zelensky gặp ông Putin theo bất kỳ hình thức nào, tại bất kỳ địa điểm nào”. “Moscow phải hiểu rằng họ không thể trì hoãn mãi mãi”, ông Sybiha nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin tại Alaska hôm 15/8. Sau đó vài ngày, ông tiếp tục hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr cùng các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.

Chủ nhân Nhà Trắng cho biết ông dự định chủ trì một cuộc gặp song phương giữa ông Zelensky và ông Putin, sau đó là cuộc gặp 3 bên nếu tiến triển thuận lợi. Ông Trump bày tỏ hy vọng cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo Nga và Ukraine có thể diễn ra trong vòng 2 tuần tới, trong nỗ lực nhanh chóng đạt thỏa thuận hòa bình.

Ông Trump một lần nữa cảnh báo sẽ áp đặt trừng phạt Nga nếu trong vòng 2 tuần mà ông không thấy có tiến triển hướng tới một giải pháp hòa bình ở Ukraine.

"Tôi sẽ đưa ra quyết định về việc chúng ta sẽ làm gì và đó sẽ là một quyết định rất quan trọng, hoặc là trừng phạt quy mô lớn, hoặc là áp thuế quy mô lớn, hoặc cả hai, hoặc là chúng tôi không làm gì cả và nói rằng đó là cuộc chiến của các vị", ông nói.

Liên quan đến vấn đề cam kết an ninh, Tổng thống Trump nhấn mạnh, châu Âu phải đi đầu trong việc cung cấp “các bảo đảm an ninh quan trọng” cho Ukraine và Washington sẽ chỉ giữ vai trò hỗ trợ chứ không phải là chủ đạo.

Về phía Nga, nước này phản đối việc thảo luận đảm bảo an ninh cho Ukraine mà không có sự tham gia của Moscow. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow ủng hộ cơ chế cam kết đảm bảo an ninh như đã nhất trí tại cuộc đàm phán với Ukraine ở Istanbul năm 2022, tức là có sự tham gia của Nga.