Mỹ, NATO bàn về an ninh Ukraine khi ông Trump nỗ lực thúc đẩy đàm phán

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp giữa ông chủ Nhà Trắng và các lãnh đạo châu Âu hôm 18/8 (Ảnh: Reuters).

Các lãnh đạo quân sự từ 32 quốc gia thành viên NATO có cuộc họp trực tuyến vào cuối ngày 20/8 để bàn bạc các bước đi tiếp theo. Cuộc họp có sự tham gia của Tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich, dưới sự chỉ đạo của chủ tịch ủy ban quân sự NATO.

Trước đó, Tướng Dan Caine, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã tiếp đón các lãnh đạo quốc phòng châu Âu để thảo luận về vấn đề này. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio được giao sứ mệnh điều phối các nỗ lực đảm bảo an ninh giữa các đồng minh.

Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Mỹ và các đồng minh NATO đang đẩy mạnh nỗ lực đảm bảo an ninh cho Ukraine, đồng thời tìm cách tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Zelensky có thể sẽ là bước ngoặt để chấm dứt cuộc chiến tranh dai dẳng, với việc Budapest (Hungary) và Geneva (Thụy Sĩ) được xem xét là các địa điểm tiềm năng.

Trong cuộc gặp với ông Zelensky tại Washington 18/8, ông Trump cam kết cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào với Nga. Đây là vấn đề then chốt đối với Kiev, giúp củng cố niềm tin của Ukraine và các đồng minh châu Âu.

Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ không triển khai quân trên bộ, nhưng có thể cung cấp hỗ trợ trên không để đảm bảo an ninh. Động thái này được đánh giá là bước đi chiến lược nhằm thúc đẩy đàm phán hòa bình mà không làm leo thang căng thẳng.

Trong khi đó, Điện Kremlin bày tỏ sẵn sàng thảo luận, nhưng nhấn mạnh rằng mọi cuộc đàm phán không có sự tham gia của Nga sẽ không mang lại kết quả. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moscow sẵn sàng cho mọi hình thức đối thoại, nhưng các cuộc gặp cấp cao cần được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, Nga dường như chưa vội vã đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh.

Nhiều quốc gia, bao gồm Thụy Sĩ, đã đề nghị đăng cai hội nghị thượng đỉnh. Budapest và Geneva nổi lên như những lựa chọn khả thi. Cả hai địa điểm này đều có lợi thế ngoại giao khi ông Trump và ông Putin đều có mối quan hệ tốt với Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Việc Washington và các đồng minh cân nhắc địa điểm cho hội nghị giữa ông Putin và ông Zelensky phản ánh mong muốn tìm kiếm giải pháp đàm phán, song tiến trình này vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Cả Mỹ, Ukraine và Nga đều đưa ra những điều kiện riêng, trong khi chiến sự trên thực địa vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.