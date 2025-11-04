Ukraine dần "tự lực cánh sinh" vũ khí, sắp xuất khẩu trong thời chiến

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Kyiv Post).

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 3/11 cho biết Ukraine đang đạt được “tiến triển rất tốt” trong việc tự sản xuất tên lửa và UAV khi nước này nỗ lực bổ sung kho vũ khí giữa lúc chiến sự với Nga vẫn chưa hạ nhiệt.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Văn phòng Tổng thống, ông Zelensky nói rằng một số hệ thống vũ khí mới do Ukraine tự sản xuất đã được đưa vào sử dụng, và việc sản xuất hàng loạt tên lửa dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm nay.

“Chúng ta đang làm rất tốt trong việc sản xuất tên lửa và hôm nay chúng ta đã bắt đầu sử dụng các mẫu mới là Flamingo và Ruta”, ông Zelensky cho biết.

“Tôi sẽ không tiết lộ số lượng, nhưng đến cuối năm nay, chúng tôi kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Chúng ta cũng có các tên lửa Neptune, cả phiên bản tiêu chuẩn và tầm xa, và chúng đã chứng minh được hiệu quả", ông khẳng định.

Ngành công nghiệp quốc phòng đang phát triển nhanh của Ukraine đã cho ra đời nhiều loại tên lửa và UAV nội địa trong 2 năm qua, bao gồm: R-360 Neptune là tên lửa hành trình chống hạm và tấn công mặt đất chủ lực của Ukraine; Trembita là tên lửa hành trình giá rẻ sử dụng động cơ phản lực, được thiết kế để sản xuất hàng loạt và có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương.

Ngoài ra, Ukraine cũng phát triển Palianytsia, dòng tên lửa lai với UAV dùng động cơ phản lực tuabin và đầu đạn mô-đun.

Hai tên lửa mới của Ukraine là Flamingo và Ruta đã được đưa vào hoạt động tác chiến, theo ông Zelensky. Một số dòng UAV tiêu biểu khác có thể kể đến như FP-1, UAV tấn công tầm xa do công ty Fire Point của Ukraine phát triển, được cho là có thể bay hơn 800km. Trong khi đó, Peklo là loại đạn lảng vảng nội địa được thiết kế cho các cuộc tấn công chính xác.

Các loại UAV FPV và UAV đánh chặn khác, nằm trong chương trình quy mô lớn mà theo Bộ Quốc phòng Ukraine, hiện nước này đã tự sản xuất hơn 95% số UAV được sử dụng trên tiền tuyến.

Ông Zelensky nhắc lại mục tiêu đầy tham vọng của Ukraine trong việc đẩy mạnh sản xuất UAV. Ông cho biết nước này đang trên đà sản xuất tới 1.000 UAV đánh chặn mỗi ngày.

“Đó không phải là một quá trình dễ dàng, nhưng đến cuối tháng 11, chúng tôi kỳ vọng đạt mức từ 600 đến 800 UAV đánh chặn mỗi ngày, nếu không có gián đoạn nào. Bởi vì như các bạn biết, đôi khi có các cuộc tập kích không chỉ nhằm vào ngành năng lượng của chúng ta”, ông nói.

Trong cuộc họp, ông Zelensky cũng thông báo kế hoạch thành lập 2 trung tâm xuất khẩu vũ khí của Ukraine, tại Berlin (Đức) và Copenhagen (Đan Mạch). Đây là nỗ lực nhằm thúc đẩy hợp tác sản xuất vũ khí với các đối tác quốc tế và mở rộng sự hiện diện của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine ở nước ngoài.

Hai thành phố này được chọn vì Đan Mạch và Đức đều là đối tác đồng sản xuất trong ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, ông Zelensky nói thêm.

Ukraine sẽ xuất khẩu các loại vũ khí không thuộc nhóm nhu cầu cao, trong khi tiếp tục triển khai các hệ thống vũ khí mới như tên lửa Flamingo và Ruta.

Ukraine đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ các đồng minh sản xuất UAV, tận dụng kinh nghiệm tích lũy trong chiến sự. Đan Mạch và Đức trước đó cũng đã cho biết họ muốn hợp tác với Ukraine để tăng cường năng lực quốc phòng của mình.