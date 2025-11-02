Mỹ đưa 16.000 quân tới vùng biển gần Venezuela, Nga phản ứng cứng rắn

Tàu khu trục của Mỹ đi qua Thái Bình Dương trong cuộc tập trận năm 2020 (Ảnh: Sputnik).

Truyền thông Mỹ trích dẫn dữ liệu từ Lầu Năm Góc cho biết, tính đến ngày 31/10, 10.000 quân nhân Mỹ và 6.000 thủy thủ được triển khai đến vùng Caribe gần Venezuela.

Số lượng triển khai được thống kê dựa trên các tàu mà Lầu Năm Góc đã công bố hoặc xác nhận.

Ngoài ra, các máy bay chiến đấu F-35 cũng đang đồn trú tại một căn cứ của Mỹ ở Puerto Rico.

Hiện tại, 8 tàu ​​chiến của Hải quân Mỹ và một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân đang được triển khai đến khu vực Caribe. Theo truyền thông Mỹ, đợt triển khai này dự kiến ​​sẽ được mở rộng vào tuần tới với sự xuất hiện của tàu sân bay USS Gerald R. Ford.

Vào ngày 31/10, Newsweek đưa tin tàu chiến USS Iwo Jima và các tàu hộ tống đã được phát hiện cách đảo La Orchila của Venezuela khoảng 200km, nằm trong tầm bắn của các hoạt động quân sự tiềm tàng.

Trong tháng 9 và tháng 10, Mỹ đã nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công để phá hủy các tàu ngoài khơi bờ biển Venezuela, với cáo buộc các phương tiện này chở ma túy. Các kênh truyền thông đưa tin Washington đang xem xét các cuộc tấn công nhằm vào các đối tượng bị nghi buôn bán ma túy khi các đối tượng này xâm nhập vào Venezuela.

Theo Washington Post, Washington đã xác định được một số mục tiêu, bao gồm các cơ sở quân sự được cho là được sử dụng để buôn lậu ma túy.

Trang tin Miami Herald dẫn nguồn tin thân cận cho biết Mỹ có thể tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu ở Venezuela trong những ngày tới. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bác bỏ thông tin này.

Ngày 19/8, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng sử dụng "mọi yếu tố sức mạnh của Mỹ" để đối phó với nạn buôn bán ma túy, bao gồm khả năng tiến hành hoạt động quân sự ở Venezuela. Tuyên bố này được đưa ra sau khi có thông tin rằng Washington đang triển khai hơn 4.000 lính thủy đánh bộ và thủy thủ đến vùng biển ngoài khơi Mỹ Latinh và Caribe để chống lại các băng đảng ma túy.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bác bỏ các cáo buộc của Mỹ liên quan tới hoạt các băng đảng ma túy, cáo buộc Washington "khơi mào một cuộc chiến tranh mới" trong bối cảnh quân đội Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện ở khu vực gần Venezuela.

Ryan Berg, giám đốc Chương trình châu Mỹ và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nhận định sự xuất hiện của nhóm tác chiến tàu sân bay cho thấy kế hoạch của Washington có thể vượt ra ngoài phạm vi một chiến dịch chống ma túy.

Ông Berg nói thêm rằng Tổng thống Trump có khoảng một tháng để đưa ra "quyết định quan trọng" trước khi nhóm tác chiến của Mỹ cần được tái triển khai.

Tháng trước, Tổng thống Trump đã xác nhận việc cho phép tình báo Mỹ thực hiện các hoạt động bí mật trong khu vực.

Nga phản đối hành động của Mỹ gần Venezuela

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 1/11 tuyên bố Moscow lên án việc Mỹ sử dụng vũ lực quân sự tại khu vực Caribe với lý do đối phó với nạn buôn bán ma túy.

"Chúng tôi kiên quyết lên án việc sử dụng vũ lực quân sự quá mức trong việc thực hiện các nhiệm vụ chống ma túy", bà nhấn mạnh.

"Chúng tôi khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các nhà lãnh đạo Venezuela trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Chúng tôi ủng hộ việc duy trì khu vực Mỹ Latinh và Caribe là một khu vực hòa bình. Cần có các bước để hạ nhiệt tình hình và tạo điều kiện giải quyết các vấn đề hiện tại một cách xây dựng, tôn trọng các chuẩn mực pháp lý quốc tế", bà Zakharova nhấn mạnh.

Theo bà Zakharova, những hành động của Mỹ đã vi phạm cả luật nội bộ Mỹ cũng như luật pháp quốc tế, hiến chương Liên hợp quốc, hiến chương Tổ chức các Quốc gia châu Mỹ, công ước Liên hợp quốc về Luật biển.

Bà Zakharova khẳng định quan hệ song phương giữa Nga và Venezuela đang phát triển theo tinh thần đối tác chiến lược, không bị ảnh hưởng bởi những biến động của điều kiện bên ngoài và bao trùm các lĩnh vực cùng quan tâm.