Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky (Ảnh minh họa: AP/Skynews).

Ông Zelensky công bố kết quả phản công ở Pokrovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong thông điệp thường lệ qua video phát vào tối 2/11, khẳng định lực lượng Kiev đã có những tiến triển trong việc ngăn chặn quân đội Nga (RFAF) ở Pokrovsk.

Ông nói: "Hôm nay đã có báo cáo. Trước hết, xin lưu ý về hướng Pokrovsk; đã có kết quả trong việc loại bỏ đối phương. Tôi đặc biệt muốn khen ngợi các đơn vị thuộc Lữ đoàn Tấn công Dù Độc lập 79. Tôi cũng xin cảm ơn Lực lượng Đặc nhiệm, Cơ quan Thực thi Pháp luật Quân sự, Cảnh sát Quốc gia, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Cơ quan Tình báo quốc phòng vì những hành động hiệu quả và chủ động của họ ở cả khu vực Pokrovsk và Kupyansk".

Ông Zelensky cũng cảm ơn các binh sĩ thuộc Trung đoàn Tấn công Độc lập 1 vì công tác chiến đấu chất lượng cao của họ tại khu vực Donetsk, Lữ đoàn Pháo binh Độc lập 55 đã hỗ trợ hỏa lực tại khu vực Pokrovsk, và các đơn vị thuộc Lữ đoàn Cơ giới hạng nặng Độc lập 127 đã chiến đấu tại Kupyansk.

Ukraine nhận thêm tên lửa Patriot từ Đức

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đã nhận được thêm các hệ thống phòng không Patriot và cảm ơn Đức đã thực hiện đúng cam kết.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói: "Hôm nay, chúng ta có thể nói rằng hệ thống phòng không của chúng ta đã đạt được kết quả tốt, Ukraine hiện có thêm nhiều Patriot. Tôi muốn cảm ơn Thủ tướng (Friedrich) Merz, cảm ơn Đức và tất cả những ai đã hỗ trợ: các thỏa thuận của chúng ta đã được thực hiện. Vẫn còn nhiều Patriot ở Ukraine, và chúng tôi đang đưa chúng vào hoạt động".

Ông lưu ý rằng cần có thêm nhiều hệ thống trên khắp Ukraine để bảo vệ các cơ sở hạ tầng và thành phố quan trọng, chính phủ sẽ nỗ lực để có được chúng.

Cuối tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố sẽ chuyển giao 2 hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine vào cuối năm 2025. Sau đó, ngày 20/10, ông Zelensky tuyên bố Ukraine đang chuẩn bị hợp đồng với một nhà sản xuất Mỹ để mua 25 hệ thống Patriot.

Cuộc đấu tay đôi cam go nhất giữa hai vị chỉ huy sắp kết thúc

Kênh Military Summary đưa tin, trận chiến giành khu vực Pokrovsk sắp kết thúc. Cuộc đấu tay đôi giữa hai vị Tổng tư lệnh Alexander Syrsky bên phía Ukraine và Valery Gerasimov bên phía Nga sẽ đi vào lịch sử. Cả hai bên đều tuyên bố chiến thắng trên thực địa và quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay họ, tuy nhiên diễn biến chiến trường sẽ sớm chỉ ra ai thực sự có ưu thế.

Quân đội Ukraine (AFU) vẫn chưa thể ổn định tình hình ở khu vực Huliaipole và Pokrovske tại biên giới hành chính giữa Zaporizhia và Dnipropettrovsk. Hôm 2/11, các báo cáo tiếp tục xuất hiện về việc RFAF tiếp tục giành thêm lãnh thổ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia và Dnipropetrovsk ngày 2/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ, chiếm lĩnh một số vị trí quan trọng (Ảnh: Military Summary).

Những báo cáo trái chiều đang được đưa ra từ Pokrovsk liên quan đến tình hình tiền tuyến. Theo chính phủ Ukraine và Tổng tư lệnh Syrsky, tình hình hiện đã ổn định, nhưng điều này rất khó xác minh. Các nhà quan sát trung lập đang đưa tin về những bước tiến tiếp theo của RFAF, khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn đối với AFU.

Các cuộc tấn công dữ dội được cho là đã bắt đầu ở phía đông Kupyansk, với lực lượng Moscow đang ngày càng áp sát khu công nghiệp phía đông con sông.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 2/11. Moscow tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Hai gọng kìm của họ đóng sập "cửa tử", đồng thời giăng bẫy hỏa lực tại đây. Kiev chuẩn bị phản công nhằm mở đường máu rút lui (Ảnh: Military Summary).

Mặt trận sụp đổ từng ngày, Ukraine vội vã triển khai lực lượng dự bị

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow đang đè bẹp đối phương ở nhiều khu vực, đồng loạt chuyển từ củng cố vị trí sang tấn công chủ động.

Bộ chỉ huy Kiev đang vội vã tái triển khai lực lượng dự bị, nhưng mặt trận đang sụp đổ từng ngày. Họ đang cố gắng che giấu tổn thất và liên tục khẳng định rằng mọi thứ đều nằm trong tâm kiểm soát, trong khi RFAF đang khai thác thành công một cách có phương pháp, siết chặt vòng vây và củng cố các phòng tuyến. Mỗi ngày trôi qua, thế chủ động đang ngày càng chuyển sang tay RFAF.

Ukraine rút lui khỏi Kupyansk

RFAF đã đạt được những thành công đáng kể tại Kupyansk. Ngoài việc phong tỏa một phần lực lượng Kiev đồn trú trong thành phố, họ còn gây nguy hiểm cho việc sơ tán của AFU khỏi bờ đông sông Oskol.

Lính xung kích Nga đã hoạt động gần làng Sadovoye, cách cầu đường sắt Kupyansk-Uzlovy 4km, nơi các đơn vị Kiev sử dụng để vận chuyển thiết bị sang bờ tây. AFU không còn lựa chọn nào khác nếu muốn bảo toàn thiết bị và vũ khí hạng nặng.

Mối đe dọa đối với cầu vượt đã buộc AFU phải khẩn trương phản công các đơn vị tiền phương của Nga để tránh thảm họa. Việc lực lượng Moscow kiểm soát phần lớn Kurilovka thậm chí còn ngăn cản việc đối phương rút lui với vũ khí trang bị nhẹ. Các đơn vị Kiev rời khỏi Petrovpavlivka, Kucherovka và khu công nghiệp Kupyansk sẽ không thể vượt sang bờ tây trừ khi cầu vượt được bảo vệ.

Đồng thời, Bộ chỉ huy Kiev thiếu nguồn lực cho một cuộc điều động toàn diện: họ đang tập trung vào việc chuẩn bị giải vây Pokrovsk và Mirnograd. Việc tái triển khai lực lượng dự bị từ khu vực phía bắc, đặc biệt là từ các khu vực Krapivka và Redkodub, có thể cô lập lực lượng Ukraine ở phía đông hồ chứa Oskol. Do đó, AFU buộc phải lựa chọn hy sinh điều gì.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 2/11. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, trong đó, thọc sâu từ phía đông rất nguy hiểm (Ảnh: Readovka).

Lực lượng Moscow trụ vững tại Dobropolye

RFAF một lần nữa thể hiện sự kiên cường và bền bỉ trong phòng thủ. Trong ngày thứ năm liên tiếp, các đơn vị tấn công đường không của Ukraine đã cố gắng đột phá mặt trận ở sườn phía tây Dobropolye, nhưng không thành công.

Trong hai ngày đầu tiên, AFU đã đẩy lùi được một phần các vị trí của RFAF nhưng không thể củng cố, bị sa lầy trong các trận chiến dữ dội và đảo chiều liên tục ở khu vực Zolotoy Kolodez, Kucherov Yar, Volnoye, Novoye Shakhovo. Lực lượng Moscow đang giữ Kucherov Yar, mỏ đá Gliny Donbassa và các khe núi lân cận, tạo thành một tuyến phòng thủ thống nhất.

Trước tình hình ngày càng xấu đi tại Pokrovsk - Mirnograd, hoạt động phản công của lực lượng Kiev gần Dobropolye đang có ý nghĩa mới. Theo thông tin tình báo, AFU đang tăng cường lực lượng gần Grishino và các làng lân cận, chuẩn bị cho một chiến dịch giải vây cho các lực lượng bị bao vây.

Quân đội Ukraine buộc phải giao chiến với Tập đoàn quân số 51 RFAF để ngăn chặn việc các đơn vị của đối phương được tái triển khai để tăng cường cho khu vực khác. Bộ chỉ huy Kiev, nhận thức được những rủi ro nhưng không cho rằng tổn thất của Lữ đoàn xung kích dù 82 là quá lớn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 2/11. Kiev tổ chức phản công lớn suốt nhiều tuần qua, khu vực gạch chéo là nơi họ mới tái chiếm sau khi đánh bật đối phương (Ảnh: Readovka).

Ukraine kháng cự quyết liệt ở Konstantinovka

Quân đội Nga đã đột phá vào khu vực phía đông Konstantinovka và giành được một vị trí vững chắc ở khu vực Santurinivka. Các đơn vị xung kích xâm nhập vào ranh giới thành phố ở độ sâu 1,5km. AFU đang kháng cự quyết liệt, nhận ra rằng việc rút lui sẽ dẫn đến mất kiểm soát thông tin liên lạc và tan rã hệ thống phòng thủ.

Mặc dù có một khu công nghiệp vững mạnh, đủ sức tạo thành nòng cốt phòng thủ, nhưng Ukraine không đủ sức giữ vững một thành phố quy mô như vậy. Việc mất liên lạc giữa các đơn vị khiến bất kỳ vị trí nào cũng dễ bị bao vây.

Lực lượng AFU đồn trú ở Konstantinovka bao gồm Lữ đoàn Xung kích Độc lập 5 và 100, Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 42 và 112, cũng như các đơn vị của Vệ binh Quốc gia và Lữ đoàn Phòng vệ 241.

Tuy nhiên, khả năng chiến đấu giữa các đơn vị còn nhiều nghi vấn. Như nghị sĩ Ukraine Gorbenko đã lưu ý, trong một số tiểu đoàn có tới 500-600 người, chỉ có vài chục lính bộ binh thực sự chiến đấu. Số còn lại là nhân viên tham mưu, thông tin liên lạc và hậu cần. Điều này giải thích tại sao AFU đang cố thủ ở ngoại ô nhưng không thể triển khai phòng thủ toàn diện cho thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 2/11. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, dần dần khép chặt vòng vây với lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Thời gian Pokrovsk thất thủ chỉ còn tính bằng ngày

Đúng như Readovka dự đoán, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân Cận vệ 2 RFAF đã tiến về phía bắc Pokrovsk và bắt tay với các đơn vị bạn từ hướng khác phát triển lên. Kết quả là, toàn bộ lực lượng Kiev ở Mirnograd, phía đông Pokrovsk và khu vực xung quanh đều bị bao vây hoàn toàn.

Bộ chỉ huy Moscow đã yêu cầu các đơn vị AFU hạ vũ khí đầu hàng để tránh thương vong không đáng có. Không có thông tin về phản ứng của đối phương, nhưng Kiev khó có thể cho phép đầu hàng. Tổng thống Volodymyr Zelensky không thể cho phép xuất hiện hình ảnh tù binh lũ lượt ra hàng, điều này sẽ giáng một đòn mạnh vào tinh thần của quân và dân Ukraine.

Đồng thời, RFAF đã kiểm soát hoàn toàn Rodynske, bảo vệ khu vực phía bắc của vòng vây. Trong bối cảnh đó, AFU tăng cường các cuộc phản công gần Dobropolye cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý và buộc Bộ tư lệnh Moscow phải tái triển khai lực lượng. Mục tiêu của Kiev là kéo dài thời gian cho đến khi vòng vây Pokrovsk và Mirnograd không còn có thể che giấu được nữa.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 2/11. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, thọc sâu vào nội đô từ 2 hướng, khép chặt vòng vây với lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Dù vậy, theo Rybar, phía Ukraine cũng có cố gắng nhất định nhằm giải vây cho Pokrovsk nhưng hoàn toàn thất bại.

Lực lượng Kiev đã thực hiện một chiến dịch đổ bộ nhóm đặc nhiệm của Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) xuống vùng ngoại ô phía tây bắc Pokrovsk, kết thúc bằng việc toàn bộ các tay súng tinh nhuệ này bị xóa sổ. Phía Nga đã công bố video kiểm soát khách quan cho thấy xác của 8/11 người.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 2/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ, siết chặt vòng vây với lực lượng Kiev (Ảnh: Rybar).

Kênh AMK Mapping cho biết, trong ngày 2/11, RFAF tiếp tục đạt được những bước tiến đáng kể, và kết quả là phần lớn Pokrovsk hiện nằm dưới sự kiểm soát của Moscow, ước tính lên tới khoảng 90% diện tích. Thời gian Ukraine thất thủ tại thành phố này chỉ còn tính bằng ngày.

Ở phía tây Pokrovsk, RFAF đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn tuyến đường sắt từ Udachne, và bắt đầu vượt qua đó, tiến đến các rặng cây ở phía bắc. Ngoài ra, họ cũng bắt đầu phát triển theo tuyến đường sắt đến Pavlohrad, chiếm được một đoạn dài 2,2km và tiếp cận đường băng nhỏ. Họ cũng tiến vào ngoại ô Hryshyne và bắt đầu chiến đấu giành các khu nhà nghỉ dưỡng.

Ở phía bắc, lực lượng Moscow tiến đến các khu dân cư cực bắc và củng cố tại đây. Họ cũng vượt qua tuyến đường sắt từ trung tâm thành phố tại một điểm mới, giành quyền kiểm soát phần còn lại của khu công nghiệp kiên cố và hệ thống boong-ke ngầm, trước khi xâm nhập các khu dân cư còn lại.

Ở phía đông bắc, RFAF tiến vào khu vực nhà cao tầng và giành quyền kiểm soát phần còn lại của các tuyến phố dân cư thấp tầng. Họ cũng chiếm được hầu hết phần còn lại của khu công nghiệp, đột phá vào nhà máy ở rìa phía đông thành phố, trong khi các đơn vị khác giành được thêm các khu dân cư.

Ở phía đông Pokrovsk, lực lượng Moscow hoàn tất việc chiếm giữ các làng Hnativka và Rih, cũng như tuyến đường sắt liền kề, trước khi tiến đến và chiếm giữ hàng cây ở xa hơn về phía đông. Họ cũng chiếm được phần cuối của Novopavlivka.

Tại nam Mirnograd, RFAF tiến từ thành phố Novohrodivka đến Sukhyi Yar, chiếm giữ phần phía đông ngôi làng cũng như hàng cây ở phía nam.

Quân đội Nga đã đạt được thêm tiến triển trong các khu dân cư thấp tầng ở phía bắc thành phố, thọc sâu về phía trung tâm và chiếm thêm các tòa nhà cao tầng. Họ cũng kiểm soát thêm các khu vực trong các tòa nhà công nghiệp ở rìa phía bắc.

Trong khi đó, ở phía bắc Pokrovsk, trong 5 ngày qua, binh sĩ Ukraine đã xâm nhập vào phía bắc Rodynske, đánh bật lực lượng Moscow để thiết lập quyền kiểm soát các vị trí trong và xung quanh trường học địa phương. Giao tranh vẫn đang diễn ra ở khu vực này, nhưng vùng xâm nhập bị hạn chế, và RFAF vẫn giữ vững hầu hết các vị trí của họ trong thành phố. Tổng cộng, có thêm 18,14km² nghiêng về phía Nga, Ukraine giành lại được 0,73km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 2/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang khép chặt vòng vây trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga gây áp lực mạnh nhất ở Pokrovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 2/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 168 cuộc giao tranh, cụ thể, Moscow đã thực hiện 62 cuộc tấn công theo hướng Pokrovsk và 29 cuộc tấn công theo hướng Aleksandrovsky".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Aleksandrovsk, Huliaipole và Dnieper. Về hướng Pokrovsk, RFAF cố gắng đột phá hệ thống phòng thủ của Ukraine 62 lần nhưng bất thành, hứng chịu tổn thất tới 129 binh sĩ, trong đó có 95 người thiệt mạng.

Nga kiểm soát thêm bao nhiêu diện tích trong tháng 10?

Kênh AMK Mapping ngày 2/11 đã công bố thống kê về những thay đổi trên tiền tuyến ở Ukraine vào tháng 10. Theo đó, lực lượng Moscow đã giành thêm được 600km² diện tích lãnh thổ.

Trong bản đồ dưới đây, các khu vực màu vàng thể hiện bước tiến của Nga và màu xanh đại diện cho phía Ukraine.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ngày 2/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới giành được. Kiev tái chiếm các khu vực màu xanh (Ảnh: AMK Mapping).

Cụ thể, RFAF giành thêm được ở Donetsk: 376,38km²; Dnipropetrovsk: 143,92km²; Zaporizhzhia: 103,66km²; Kharkov: 62,06km²; Sumy: 13,98km²; Kherson: 12,70km²; Belgorod: 3,98km². Tổng cộng: 716,68km² (tăng 42,05%), nếu không bao gồm Kursk và Belgorod thì sẽ là 712,70km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Donetsk ngày 2/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới giành được. Kiev tái chiếm các khu vực màu xanh (Ảnh: AMK Mapping).

Những bước tiến của Ukraine được ghi nhận ở Donetsk: 58,46 km²; Kharkov: 11,00km²; Sumy: 2,92km²; Zaporizhia: 0,49km². Tổng cộng: 72,87km² (tăng 0,89%).

Lưu ý, những bước tiến của Ukraine trên lãnh thổ Nga kiểm soát trong tháng này sẽ được trừ vào tổng diện tích của Nga, và ngược lại.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia và Dnipropetrovsk ngày 2/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới giành được. Kiev tái chiếm các khu vực màu xanh (Ảnh: AMK Mapping).

Thống kê trong tháng 10 của AMK Mapping có đôi chút khác biệt so với dữ liệu do Creamy Caprice công bố.

Khu vực do lực lượng Moscow kiểm soát đã tăng 586,57km² vào tháng 10, với tốc độ phát triển trung bình hàng ngày là +18,92km², Creamy Caprice cho hay, đồng thời nhấn mạnh, những thay đổi về lãnh thổ tại tỉnh Zaporizhia gần Stepnogorsk được thể hiện mà không tính đến diện tích lòng hồ chứa nước Kakhovka đã cạn kiệt.