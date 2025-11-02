Phản ứng của Nga khi Mỹ “bật đèn xanh” chuyển Tomahawk cho Ukraine

Tàu khu trục HMAS Brisbane phóng tên lửa Tomahawk từ bờ biển San Diego, Mỹ (Ảnh: Defense Post).

"Như tình hình hiện tại và những năm trước đã cho thấy, rõ ràng là việc quân sự hóa và cung cấp vũ khí sẽ không dẫn đến một giải pháp hòa bình. Hơn nữa, những hành động như vậy sẽ đi ngược lại những cam kết trong chiến dịch tranh cử của chính quyền Mỹ hiện tại", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố hôm 1/11.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Moscow đã nêu rõ ràng và toàn diện lập trường của mình về việc không thể chấp nhận Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine.

Bà Zakharova cho biết việc Mỹ cung cấp Tomahawk cho Ukraine là hành động “không thể chấp nhận được” đối với Nga.

“Đề xuất này mâu thuẫn với chính ngôn ngữ hòa bình mà phương Tây thường xuyên tuyên bố tại các diễn đàn khác nhau. Ý tưởng cung cấp tên lửa mâu thuẫn trực tiếp với giọng điệu “hòa bình” mà các quan chức phương Tây thường viện dẫn", bà Zakharova nhấn mạnh.

Tuyên bố mới nhất của bà Zakharova được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc “bật đèn xanh” chuyển tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Theo nguồn thạo tin, Lầu Năm Góc đã gửi bản đánh giá đến Nhà Trắng từ tháng 10, không lâu trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington hôm 17/10.

Bản đánh giá cho rằng việc cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến kho dự trữ của Mỹ. Quyết định chính trị cuối cùng sẽ phụ thuộc vào Tổng thống Trump.

Dù Lầu Năm Góc không lo ngại về kho dự trữ, nhưng các quan chức quốc phòng Mỹ vẫn tìm cách giải quyết việc Ukraine sẽ huấn luyện và triển khai tên lửa thế nào. Nhiều vấn đề vận hành sẽ phải được xử lý để Ukraine có thể sử dụng hiệu quả số tên lửa này.

Tuy nhiên, ngay cả khi Mỹ không muốn cung cấp bệ phóng, các quan chức châu Âu tin rằng Ukraine có thể tự tìm cách. Một quan chức cho biết các kỹ sư Ukraine từng phát triển được giải pháp sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp, vốn được thiết kế cho máy bay NATO hiện đại, và đã tích hợp được vào phi đội tiêm kích cũ kỹ thời Liên Xô của Ukraine.

Tháng trước, trong bữa trưa làm việc với Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nêu rõ, ông không muốn cung cấp số tên lửa này cho Ukraine vì “không muốn cho đi những thứ mà Mỹ cần để bảo vệ đất nước”. Do vậy, Mỹ sẽ không cung cấp số tên lửa đó cho Ukraine, ít nhất là chưa phải lúc này.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin, chính quyền của ông Trump chưa loại bỏ hoàn toàn khả năng gửi tên lửa cho Kiev. Họ đã lên sẵn kế hoạch để cung cấp tên lửa cho Ukraine một cách nhanh chóng nếu Tổng thống quyết định phê duyệt.

Ukraine tiếp tục kêu gọi Mỹ chuyển tên lửa Tomahawk để thực hiện các cuộc tập kích vào sâu lãnh thổ Nga, nhắm đến mục tiêu như các cơ sở dầu mỏ và năng lượng sâu trong lãnh thổ Nga. Tomahawk có tầm bắn lên đến 2.500km.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc sử dụng tên lửa Tomahawk mà không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ là bất khả thi. Ông cũng tuyên bố động thái này sẽ đánh dấu một "giai đoạn leo thang hoàn toàn mới", ảnh hưởng đến quan hệ Nga - Mỹ.