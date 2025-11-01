Ukraine tuyên bố phá hủy 48% số lá chắn Pantsir-S1 của Nga

Hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 (Ảnh: Mil.in.ua).

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã phá hủy khoảng 48% số hệ thống phòng không tầm ngắn Pantsir-S1 của Nga kể từ đầu năm 2025, Giám đốc SBU Vasyl Malyuk cho hay.

Theo ông Malyuk, lực lượng Nga sản xuất khoảng 30 tổ hợp tự hành loại này mỗi năm, nhưng các đòn tập kích của Ukraine đã phá hủy số lượng “vượt năng lực sản xuất của họ”.

“Từ đầu năm 2025, chúng tôi đã vô hiệu hóa gần một nửa toàn bộ số Pantsir của đối phương. Đây là một trong những ưu tiên hàng đầu do Tổng thống Volodymyr Zelensky giao”, ông Malyuk nói, nhưng không cung cấp các bằng chứng cụ thể cho tuyên bố.

Nga chưa bình luận về thông tin này.

Ông Malyuk lưu ý rằng Pantsir vẫn là một trong những hệ thống hiệu quả nhất của Nga trong việc chống lại UAV tầm xa của Ukraine.

“Đối phương có hệ thống phòng không rất mạnh. Pantsir là công cụ hiệu quả nhất chống lại UAV tầm xa của chúng tôi”, ông nói.

Pantsir-S1 là hệ thống phòng không tầm ngắn kết hợp giữa tên lửa đất đối không và pháo phòng không, được thiết kế để bảo vệ binh sĩ và các mục tiêu chiến lược khỏi máy bay, trực thăng, UAV và tên lửa hành trình. Hệ thống được trang bị 2 pháo 30mm và 12 tên lửa, cùng radar và cảm biến quang - điện tử hỗ trợ theo dõi mục tiêu.

Pantsir-S1, tổ hợp có giá trị khoảng 15 triệu USD, được thiết kế để chống lại đạn dược dẫn đường chính xác và hỗ trợ các đơn vị phòng không khác chống lại các cuộc không kích quy mô lớn.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống Pantsir có thể phát hiện và loại bỏ nhiều loại mục tiêu khác nhau, bao gồm cả máy bay không người lái dân dụng có kích thước nhỏ chỉ vào khoảng 30x30cm.

Radar có tầm phát hiện 32-36km và phạm vi theo dõi 24-28km đối với mục tiêu có diện tích phản xạ radar (RCS) là 2m². Các chuyên gia đánh giá, hệ thống Pantsir-S1 là vũ khí đặc trị đối với những mục tiêu bay thấp của đối phương.

Trong thời gian qua, Ukraine đã tiến hành một chiến dịch có hệ thống nhằm vào mạng lưới phòng không của Nga, nhằm khiến Moscow giảm khả năng ngăn chặn UAV tầm xa xâm nhập sâu vào lãnh thổ.

Một thách thức lớn của Nga là họ sở hữu lãnh thổ quá rộng lớn vì vậy việc phân tán các hệ thống phòng không để đảm bảo không có khe hở để đối phương có thể khai thác là điều không đơn giản. Ukraine đang tận dụng điều này để nhằm mục tiêu vào các cơ sở chiến lược của Nga nhằm đáp trả Moscow phóng "mưa hỏa lực" vào đối thủ trong nhiều tháng qua.