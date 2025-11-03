170.000 binh sĩ Nga ở thành trì của Ukraine: Thế trận Pokrovsk dần ngã ngũ

Binh sĩ Ukraine khai hỏa trên tiền tuyến (Ảnh: Reuters).

Tổ chức tình báo nguồn mở DeepState của Ukraine thông báo rằng lực lượng Nga thuộc cụm quân 170.000 người đang tiếp tục xâm nhập vào mặt trận Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk. Các nhóm quân đang mở rộng “vùng xám” của hoạt động trinh sát và tác chiến của Nga.

Theo các báo cáo mới nhất, lực lượng Nga hiện kiểm soát khoảng 60% Pokrovsk. Các đơn vị đặc nhiệm thuộc Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) hiện đang tiến hành chiến dịch trong khu vực. Chiến dịch này do chính Cục trưởng HUR Kyrylo Budanov trực tiếp chỉ huy.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tình hình tại Pokrovsk đang rất khó khăn, với 170.000 binh sĩ Nga tập trung xung quanh khu vực và sẵn sàng chờ lệnh.

“Tình hình ở Pokrovsk rất khó khăn… Các bạn biết rằng có 170.000 binh sĩ Nga đang tập trung tại khu vực đó. Đó là con số khổng lồ", ông nói.

DeepState cho biết, Nga tiếp tục xâm nhập Pokrovsk, từng bước tăng cường hiện diện bộ binh và mở rộng hoạt động trinh sát, đột kích trong thành phố.

Tình hình Pokrovsk đang trở nên thách thức với Ukraine (Ảnh: ISW).

Theo DeepState, Nga đang đẩy binh sĩ sâu vào thành phố xuyên qua các tuyến phòng thủ của Ukraine từ hướng nam, dọc theo khu vực Zvirove - Shevchenko - Novopavlivka, cũng như dọc tuyến đường sắt từ Kotlyne.

“Trong những ngày gần đây, mật độ tập trung của lực lượng Nga đã tăng lên ở vùng ngoại ô phía đông thành phố, gần khu định cư Rivne”, các nhà phân tích cho biết.

DeepState ghi nhận rằng quân đội Nga đang bắt đầu xây dựng công sự trong thành phố, thiết lập các vị trí bắn, trạm quan sát và điểm bám trụ.

“Điều này có thể thực hiện được do Nga có số lượng lớn bộ binh, vốn thường di chuyển từ quận này sang quận khác trong khi các đơn vị Ukraine cố gắng ngăn chặn", báo cáo nêu rõ.

Mật độ tập trung bộ binh Nga cũng gia tăng ở vùng ngoại ô phía bắc Pokrovsk, khiến tình hình chiến thuật càng thêm phức tạp cho phía Ukraine.

Deepstate nhận định, Bộ chỉ huy quân sự cấp cao của Ukraine đã có mặt tại khu vực Pokrovsk và tiếp quản điều hành chiến dịch. Theo tổ chức này, Ukraine vẫn đang tìm cách chặn đà tiến của Nga ở trong khu vực đô thị. Tuy nhiên, vấn đề lớn mà Ukraine đối mặt là họ không thể ngăn chặn Nga thâm nhập từ hướng nam.

Chiến lược của Nga nhằm chia binh sĩ thành các nhóm nhỏ luồn sâu vào hậu tuyến của Ukraine ở Pokrovsk đang phát huy hiệu quả. Ukraine rơi vào thế khó khi không có đủ lực lượng để chặn tất cả các mũi tiến công của Nga theo nhiều hướng khác nhau. Phòng tuyến của họ xung quanh khu vực để lộ nhiều lỗ hổng mà Nga có thể khai thác.

Các chuyên gia nhận định, với việc Nga đã kiểm soát tới 60% Pokrovsk và với lực lượng áp đảo hơn hẳn, cục diện của mặt trận này có thể sắp ngã ngũ.

Tướng Mykola Malomuzh, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, Nga đang tìm cách cắt đứt tuyến tiếp tế của Kiev và tạo ra “một mô hình bao vây hoặc bán bao vây". Đến một thời điểm, giới quan sát nhận định, Ukraine có thể đối mặt với quyết định khó khăn: Hoặc là tiếp tục bám trụ và đối mặt với kịch bản bị vây bọc hoàn toàn, hoặc là rút lui khỏi pháo đài chiến lược.