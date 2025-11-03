Lý do Nga quyết dồn quân vây ép Pokrovsk

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine (Ảnh: TASS).

Theo xác nhận cuối tuần qua của quân đội Ukraine, khoảng 200 binh sĩ Nga đã xâm nhập Pokrovsk theo từng nhóm nhỏ. Các cuộc đụng độ đang diễn ra bên trong trung tâm thành phố, các đơn vị máy bay không người lái hoạt động tích cực chống lại nỗ lực của Nga nhằm “thiết lập chỗ đứng trong khu vực đô thị”.

Quân đội Ukraine thừa nhận tình hình ở Pokrovsk “khó khăn” và nói rằng Nga đang “tăng cường nỗ lực tấn công” với số lượng binh sĩ nhiều hơn lực lượng Ukraine có thể triển khai trong và xung quanh thành phố. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quân số của Nga tại Pokrovsk đông hơn của Ukraine với tỷ lệ 8-1.

Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov cho biết, lực lượng Moscow đã bao vây khoảng 5.500 binh sĩ Ukraine tại Pokrovsk, một tuyên bố bị Kiev bác bỏ. Mặc dù vậy, sự chú ý đặc biệt vẫn đang dồn về Pokrovsk, nơi Nga đã triển khai “lực lượng chủ lực”.

Vì sao Pokrovsk quan trọng?

Pokrovsk được gọi là một “pháo đài”, có ý nghĩa then chốt với Ukraine bởi nó kết nối với các thành phố khác tạo thành xương sống của hệ thống phòng thủ ở miền Đông.

Nga khởi động chiến dịch nhằm kiểm soát Pokrovsk từ mùa hè năm 2024.

Thay vì cố gắng tiến công khó khăn qua khu vực đô thị, Nga chuyển sang bao vây thành phố và cắt đường tiếp cận của Ukraine. Địa hình đô thị thường khiến tốc độ tiến quân chậm, nên Moscow chọn vòng xuống phía nam để hướng tới vùng Dnipropetrovsk lân cận.

Pokrovsk từng là trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine tại Donetsk, nhưng hiện thành phố này không còn thực sự hữu dụng cho quân đội Ukraine nữa, Daniel Rice, cựu cố vấn quân đội Ukraine và hiện là Chủ tịch Đại học Mỹ - Kiev, nói với Newsweek.

Nếu kiểm soát Pokrovsk, Nga có thể dễ dàng hơn trong việc mở các chiến dịch tiến về phía tây. Tuyến cao tốc E-50 xuất phát từ Pokrovsk hướng về phía tây, kết nối tới Pavlograd thuộc tỉnh Dnipropetrovsk. Tuyến đường này sau đó dẫn tới Dnipro, một trong những thành phố lớn của miền Trung Ukraine.

Việc kiểm soát Pokrovsk sẽ giúp Nga mở đường tới Pavlograd và cho phép bao vây 2 pháo đài Sloviansk và Kramatorsk.

Sau hơn một năm giao tranh dai dẳng trong và quanh Pokrovsk, việc thành phố thất thủ sẽ là đòn giáng nặng nề vào tinh thần của Ukraine.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 và tiếp tục sáp nhập 4 tỉnh khác của Ukraine gồm Lugansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhia vào tháng 9/2022. Nga cũng kiểm soát một số khu vực hạn chế thuộc các tỉnh Kharkov, Sumy và Dnipropetrovsk.

“Giai đoạn quyết định"

Chuyên gia quân sự Ukraine Konstantin Mashovets tuần trước nhận định, “mối nguy lớn nhất” đối với lực lượng Ukraine là các nhóm xung kích của Nga đang tiến về vùng ngoại ô phía tây Pokrovsk.

“Hiện vẫn chưa có cơ sở để nói rằng quân đội Ukraine ở Pokrovsk và Myrnohrad đã bị bao vây. Tuy nhiên, mối đe dọa đúng là đang tồn tại”, ông Mashovets nói. Myrnohrad nằm ngay phía đông Pokrovsk.

Theo ông, trận chiến giành Pokrovsk và Myrnohrad đang ở “giai đoạn quyết định”.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tháng trước đã áp lệnh trừng phạt lên 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, ngay trước khi Liên minh châu Âu thông qua gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào lợi nhuận năng lượng và các tổ chức tài chính của Moscow.

Nga nói lập trường của mình về một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine không thay đổi, trong khi ông Trump gác kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, nói rằng chuyến đi đó có thể sẽ là một “chuyến đi không mang lại kết quả như mong đợi”.