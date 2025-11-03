Binh sĩ quân đội Nga tác chiến ở Ukraine (Ảnh: TASS).

Cụm tác chiến Trung tâm của quân đội Nga có bao nhiêu đơn vị?

Lực lượng hiện tại của Cụm tác chiến Trung tâm (viết tắt là Cụm Trung tâm) bao gồm 4 nhóm chiến đấu chủ lực, không bao gồm khối hỗ trợ như đơn vị tình nguyện, pháo binh, UAV và đơn vị bảo đảm chiến đấu.

Nhóm A: lực lượng chủ lực bao gồm Sư đoàn bộ binh cơ giới số 27, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 15 và 30 thuộc Tập đoàn quân 2; Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 35, 55, 74, 137 và Sư đoàn xe tăng số 90 thuộc Tập đoàn quân 41;

Nhóm B: gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 1, 5, 9, 110, 114 và 132 của Tập đoàn quân 51 (trước đây là Quân đoàn Donetsk số 1, trong đó Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 5 và 110 ban đầu là một phần của Cụm phương Nam, sau được tăng cường cho Cụm Trung tâm;

Nhóm C: gồm một phần của Sư đoàn bộ binh cơ giới số 20 thuộc Tập đoàn quân số 8 (phần còn lại của sư đoàn này có nhiệm vụ tiến công trên hướng Konstantinivka) và Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 39 thuộc Tập đoàn quân 68 (ban đầu là một phần của Cụm phương Đông), được chuyển sang từ Cụm phương Nam;

Nhóm D: gồm Lực lượng Thủy quân lục chiến mới được tăng cường, bao gồm Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 40, 61, 155, 336 và Trung đoàn thủy quân lục chiến 177.

Với lực lượng trên, Cụm Trung tâm hiện có tổng cộng 2,5 sư đoàn, 17 lữ đoàn và 1 trung đoàn. Lực lượng tác chiến chủ lực tập trung tại mặt trận thành phố Pokrovsk.

Hơn nữa, dù xét về số lượng hay chất lượng, hầu hết các đơn vị này đều thiện chiến nhất và có hiệu quả chiến đấu cao nhất trong quân đội Nga (RFAF) hiện nay.

Vì vậy, sau khi Lực lượng Thủy quân lục chiến được tăng cường cho Cụm Trung tâm, mặt trận Pokrovsk trở thành hướng tiến công chủ yếu của RFAF trong chiến dịch hè thu năm nay, nơi họ tập trung quân số lớn nhất và tinh nhuệ nhất.

Tính đến trưa 3/11, bằng lực lượng thiện chiến với quân số áp đảo, lực lượng Moscow đã khép chặt vòng vây, khiến Ukraine vỡ trận và gần như thất thủ hoàn toàn ở Pokrovsk, đồng thời RFAF cũng đang tiến sâu vào Mirnograd. Sự tồn tại của 2 thành phố song sinh này có lẽ chỉ còn tính bằng ngày.

Bố trí lực lượng của Cụm tác chiến Trung tâm thuộc quân đội Nga ở mặt trận Pokrovsk (Ảnh Liveuamap).

Hướng chiến đấu chủ yếu của Cụm Trung tâm

Những đơn vị của Cụm quân Trung tâm không chỉ được sử dụng để vây hãm, mà thực tế họ tác chiến cùng lúc ở 4 hướng trên mặt trận Donetsk, kéo dài từ phía nam lên phía bắc, đó là:

Thứ nhất, Novopavlivka. Đây là một thị trấn nằm trên biên giới hành chính giữa 2 tỉnh Dnipropetrovsk và Donetsk, vốn đang bị quân đội Nga bao vây.

Ban đầu, lực lượng Moscow được triển khai ở khu vực này là Cụm Trung tâm ở phía đông và Cụm phương Đông ở phía nam. Xét cho cùng, đây là khu vực “ngã ba” của vùng chiến sự.

Tuy nhiên, sau khi Cụm phương Đông được lệnh tấn công về phía tây, Cụm Trung tâm đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ hướng Novopavlivka.

Trong số đó, Sư đoàn xe tăng 90 di chuyển về phía nam Novopavlivka, ở phía đông là Lữ đoàn bộ binh cơ giới 35, 74 và 137 thuộc Tập đoàn quân 41. Tất cả các đơn vị trên đều nằm dưới sự chỉ huy chung của Tập đoàn quân 41.

Các nhà quan sát quân sự không chú ý nhiều đến hướng này, nhưng rõ ràng là có rất nhiều đơn vị của Cụm Trung tâm đang chiến đấu tại đây.

Bộ chỉ huy Moscow bố trí lực lượng ở đây nhằm tìm cơ hội tích hợp để tấn công thị trấn Novopavlivka, đồng thời bảo vệ sườn của toàn bộ mặt trận bởi nếu họ rút lui và quân đội Ukraine (AFU) phá vỡ sự hỗ trợ của RFAF thì trận chiến trên hướng thành phố Pokrovsk sẽ rất khó khăn.

Do đó, Cụm quân Trung tâm được triển khai ở cánh trái khu vực chiến đấu theo hướng tiến công của họ với sức mạnh tương đương của một tập đoàn quân. Tất nhiên, để đối phó với bộ phận này, AFU đã phải duy trì một lực lượng lớn ở đây.

Thứ hai, thành phố Pokrovsk, nơi Cụm Trung tâm triển khai lực lượng chủ yếu, trải dài trên một chính diện từ phía đông tới phía tây thành phố.

Cụm Trung tâm đã triển khai Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 15 phong tỏa tuyến giao thông phía tây Pokrovsk. Lữ đoàn hiện đã chiếm thị trấn khai thác mỏ Udachne và mở cuộc tấn công vào khu vực khai thác than cốc ở phía bắc. Ý nghĩa của việc chiến đấu tại đây là cắt đứt đường cao tốc M30 tới Pokrovsk.

Trên hướng chính diện, các đơn vị Moscow trực tiếp phát động cuộc tấn công hiện nay là Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 30 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 55, lần lượt phụ trách hướng tây nam và nam thành phố. Lữ đoàn 30 là đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm tấn công vào trung tâm đô thị lõi.

Bên cạnh đó, ngoại trừ một số đơn vị lẻ của Sư đoàn bộ binh cơ giới số 27 đang tham gia các trận đánh trực tiếp trên tiền tuyến, lực lượng còn lại của đơn vị đóng vai trò làm dự bị chung cho Cụm Trung tâm.

Do vậy, lực lượng đang tấn công trực tiếp vào nội đô thực chất còn ít hơn quy mô một quân đoàn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 2/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ, siết chặt vòng vây với lực lượng Kiev (Ảnh: Rybar).

Thứ ba, thành phố Mirnograd liền kề. Điều khiến Nga gặp một số khó khăn nhất định tại mặt trận Pokrovsk là vì nó không phải là một khu đô thị duy nhất, mà còn có Mirnograd (Dimitrov), tương đương với quy mô của Avdiivka hay Ugledar, 2 thành phố cỡ vừa từng bị RFAF đánh bại cách đây không lâu.

Cấu trúc đặc biệt của cặp thành phố “song sinh” buộc RFAF phải bao vây một khu vực rất rộng lớn và họ phải chia quân tiến công ở 2 khu đô thị.

Hướng Mirnograd ban đầu thuộc trách nhiệm của Tập đoàn quân 51, đơn vị này có 6 lữ đoàn bộ binh cơ giới, được tăng cường Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 39 của Tập đoàn quân 68 và một phần của Sư đoàn bộ binh cơ giới số 20 của Tập đoàn quân 8.

Ban đầu, lực lượng này có vẻ khá đông, nhưng do đơn vị tổ chức đột phá trận địa ở mũi thọc sâu Dobropolye phía bắc Pokrovsk từ ngày 10/8, nên quân số nói trên thực ra đã được chia thành 2 nhóm.

Sau khi AFU tổ chức phản công vào mũi nhọn này, Bộ Tổng tham mưu Nga đã đưa Lực lượng Lính thủy đánh bộ đến tăng cường, cách triển khai tác chiến của Cụm Trung tâm cũng có những thay đổi.

Các đơn vị của Cụm Trung tâm đang trực tiếp chịu trách nhiệm chiến đấu trên hướng Mirnograd là Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 5 và 110. Một phần của Sư đoàn bộ binh cơ giới số 20 làm lực lượng dự bị trên hướng này.

Thứ tư, khu vực phía bắc Pokrovsk chính là nơi các đơn vị tinh nhuệ của cả hai bên "quần nhau tơi tả" kể từ tháng 8.

Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 1, 9, 114, 132 thuộc Tập đoàn quân 51 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 39 thuộc Tập đoàn quân 68 của Cụm quân Trung tâm đều chiến đấu trên hướng này.

Sau khi Bộ Tổng tham mưu Nga đưa Lực lượng Thủy quân lục chiến đến tăng viện cho mặt trận Pokrovsk, gồm các Lữ đoàn thủy quân lục chiến 40, 61, 155, 336 và Trung đoàn lính thủy đánh bộ 177, tất cả đều được đưa vào chiến đấu trên hướng này.

Tất nhiên, khu vực mặt trận Pokrovsk, chắc chắn không đủ để chứa tất cả số quân này nên nhiều đơn vị chủ lực của Cụm Trung tâm đã ém quân tại Grodovka, Ocheretine, Avdiivka và thậm chí cả ở tận thành phố Donetsk, cách mặt trận rất xa. Sau đó, họ mới thực hiện cơ động tới mặt trận khi có lệnh.

Hiện nay, Lực lượng Thủy quân lục chiến của RFAF là nòng cốt trên mũi thọc sâu Dobropolye, được bổ sung bởi một số đơn vị của Tập đoàn quân 51. Còn khối chủ lực của Tập đoàn quân 51 chịu trách nhiệm chính trên hướng Mirnograd.

Trên đây là hướng tác chiến chung của các đơn vị thuộc Cụm Trung tâm hiện nay.