Tổng thống Ukraine đích thân thăm mặt trận gần "chảo lửa" Pokrovsk

Tổng thống Volodymyr Zelensky tới thăm Quân đoàn số 1 của Vệ binh Quốc gia Ukraine “Azov" (Ảnh: X).

Tổng thống Zelensky đã đến thăm sở chỉ huy của Quân đoàn số 1, đơn vị đang tiến hành hoạt động tác chiến ở khu vực Dobropillia cùng với các đơn vị lân cận.

“Tôi đã nghe báo cáo từ các quân nhân; chúng tôi đã thảo luận về tình hình tiền tuyến và những nhu cầu cấp thiết nhất. Rất nhiều sự chú ý được dành cho vấn đề vũ khí, mở rộng sản xuất UAV, và nhu cầu của các lữ đoàn", ông Zelensky viết.

Ông cảm ơn các binh sĩ vì sự phục vụ của họ và trao tặng huân chương nhà nước cho họ.

Dobropillia nằm cách Pokrovsk, thành phố đang diễn ra giao tranh ác liệt, khoảng 20km. Đây từng là một trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine. Nga đã tiến vào thành phố và đang tìm cách áp sát hơn nữa nhằm buộc lực lượng Ukraine rút lui với các trận chiến đô thị khốc liệt.

Đầu tháng 8, Nga bất ngờ tiến sâu 10km chỉ trong vài ngày về phía tuyến đường cao tốc trọng yếu nối Kramatorsk và Dobropillia hồi đầu tháng 8 bằng các chiến thuật xâm nhập luồn sâu, đánh úp.

Ukraine sau đó dồn lực lượng tới khu vực này và tuyên bố đã tái kiểm soát 9 ngôi làng và đẩy Nga khỏi 9 ngôi làng khác. Các trận chiến giờ đây diễn ra dữ dội nhất ở Pokrovsk.

Cục diện mặt trận (Ảnh: EP).

Quân đội Ukraine cho biết giao tranh ác liệt đang diễn ra tại một khu vực của thành phố Pokrovsk vốn đóng vai trò then chốt đối với tuyến hậu cần tiền tuyến của Kiev. Cơ quan này nói rằng lực lượng đặc nhiệm bổ sung đã được điều đến khu vực này, và thêm nhiều vũ khí cùng thiết bị đang được chuyển tới.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay binh sĩ của họ đã đẩy lực lượng Ukraine khỏi 35 tòa nhà. Cơ quan này cũng nói rằng quân nhân Nga đang siết chặt vòng vây quanh lực lượng Ukraine gần thị trấn Kupiansk, thuộc vùng Kharkov, cách đó khoảng 160km về phía bắc.

Khi các cuộc đàm phán hòa bình vẫn bế tắc trong năm thứ 4 của cuộc chiến, Nga tuyên bố họ đang nắm thế chủ động trên toàn tuyến ở mặt trận. Ukraine cho rằng giao tranh hiện ở thế giằng co và các tổn thất lãnh thổ chỉ ở mức nhỏ.

DeepState, một dự án của Ukraine chuyên lập bản đồ tiền tuyến dựa trên hình ảnh nguồn mở được xác thực, hôm 4/11 nhận định lực lượng Nga đã tiến sâu hơn vào Pokrovsk và khu vực xung quanh, dù phần lớn khu vực này vẫn được đánh dấu màu xám, tức chưa thuộc quyền kiểm soát chắc chắn của bên nào.

Pokrovsk từng có khoảng 60.000 dân trước chiến sự, nhưng hầu hết dân thường đã sơ tán từ lâu. Việc giành được thành phố này có thể giúp Moscow có bàn đạp để tiến về Kramatorsk và Sloviansk, hai thành phố lớn nhất còn do Ukraine kiểm soát ở vùng Donetsk.

Trang bình luận quân sự Nga Rybar hôm 4/11 nói rằng quyền kiểm soát của Moscow tại Pokrovsk đang dần mở rộng, nhưng “việc đẩy lùi hoàn toàn Ukraine vẫn còn khá xa".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 3/11 thừa nhận Pokrovsk đang chịu áp lực nghiêm trọng, song quân đội của ông cho biết binh sĩ Nga chưa kiểm soát hoàn toàn bất kỳ quận nào.