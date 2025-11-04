Một binh sĩ Ukraine đi giữa đống đổ nát sau vụ tập kích của Nga vào Kiev (Ảnh minh họa: Skynews/Shutterstock).

Ông Zelensky tuyên bố "gió đảo chiều" ở Pokrovsk và Kupyansk

Ukrinform đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky báo cáo rằng gần 1/3 số cuộc giao tranh của quân đội Nga diễn ra tại Pokrovsk.

Ông tuyên bố: "Pokrovsk - đối phương không đạt được bất kỳ thành công nào trong những ngày gần đây; 26-30% tổng số các hoạt động chiến đấu trên mặt trận diễn ra tại Pokrovsk. Hơn nữa, 50% số bom KAB đều nhắm vào Pokrovsk. Các bạn hiểu rõ tình hình khó khăn như thế nào đối với phía chúng tôi".

"Có tới 60 lính Nga vẫn còn ở Kupyansk, một cuộc tảo thanh đang diễn ra, chúng tôi sẽ dọn sạch mọi thứ, ngày giờ đã được ấn định", ông nói thêm.

Theo ông Zelensky, giao tranh vẫn tiếp diễn ở Konstantinovka, và tình hình vẫn không thay đổi. Chiến dịch phản công ở Dobropolye vẫn tiếp diễn.

Tổng thống Ukraine tuyên bố: "Tổng tư lệnh (Alexander Syrsky) cho biết lực lượng Kiev đã dọn sạch thêm 2-3km nữa, nhưng phía Nga hiểu rằng họ đã hoàn toàn mất thế chủ động ở đó, và chúng tôi hiểu rằng họ đang chuẩn bị trả đũa. Rõ ràng là họ đang tập trung quân để chặn đánh, chúng tôi hiểu điều đó từ tất cả các dấu hiệu".

Thông tin trái chiều về tình hình Kupyansk

Kênh Military Summary đưa tin, trong khi quân tiếp viện Ukraine chuyển về mặt trận Zaporizhia và Pokrovsk, quân đội Nga (RFAF) đã mở một cuộc tấn công lớn vào Pavlohrad, gây nguy hiểm cho các tuyến đường tiếp tế của đối phương. Các báo cáo cho thấy thương vong cao trong các đơn vị Kiev.

Ngược lại, quân đội Ukraine (AFU) phản công ở phía bắc Pokrovsk, cố gắng đánh bật lực lượng Moscow khỏi khu vực Rodynske. Đồng thời, các cuộc phản kích tiếp theo của lực lượng Kiev diễn ra theo hướng Dobropolye. Lần đầu tiên, một đoạn video định vị địa lý có thể xác nhận việc AFU giành được lãnh thổ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 3/11. Moscow tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Hai cánh quân của họ đóng sập "cửa tử", đồng thời giăng bẫy hỏa lực tại đây. Kiev chuẩn bị phản công nhằm mở đường máu rút lui theo mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Giao tranh cũng được ghi nhận trên mặt trận Kupyansk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố AFU đã tiến đến sông Oskil từ phía tây, cắt đứt các đơn vị Moscow tại thành phố. Việc lực lượng Kiev giành được lãnh thổ theo hướng này cũng có thể được xác nhận khi hình ảnh cho thấy các binh sĩ của họ đang tiến về phía nam Kindrashivka.

Trái ngược với thông tin từ Military Summary, báo cáo mới nhất của kênh Suriyakmaps cho biết chi tiết hơn về tình hình mặt trận Đông Bắc. Cụ thể, ngoài việc vượt sông Oskil, quân đội Nga còn tiến vào các quận phía đông nam thành phố Kupyansk từ phía Bắc.

Trong những ngày gần đây, RFAF đã đột phá thành công công, tận dụng sự che chắn của rừng và các tuyến đường phụ gần bờ đông sông Oskil (tương tự như nỗ lực thất bại hồi đầu tháng 9), và tiến vào quận Sahzavod. Tại đây, họ đã giành được chỗ đứng trong các tòa nhà cao tầng trên phố Sahzavod số 3, trong khi giao tranh chính với quân đội Ukraine đang diễn ra trên phố Sahzavod số 2 và số 1.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 3/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev nỗ lực ngăn chặn bằng mũi tên xanh (Ảnh: Suriyakmaps).

Tình hình của Ukraine tại Pokrovsk rất nguy cấp

Theo Readovka, quân đội Ukraine một lần nữa cố gắng phá vỡ vòng vây quanh khu vực Pokrovsk - Mirnograd, nhưng cuộc tấn công đã chững lại trên các tuyến đường tiếp cận. Một nhóm đặc nhiệm Ukraine ngay khi vừa đổ bộ từ trực thăng Black Hawk đã bị bầy UAV Nga truy sát và xóa sổ chỉ trong vài phút. Nỗ lực đột phá từ Grishino cũng gây ra tổn thất nặng nề cho AFU.

Mặc dù thất bại, Bộ chỉ huy Kiev sẽ không từ bỏ các cuộc tấn công tiếp theo và, theo các chuyên gia, họ đang chuẩn bị tấn công xa hơn về phía bắc, theo hướng Rodynske. Tuy nhiên, tình trạng đào ngũ đang gia tăng ở hậu phương Ukraine và cuộc tháo chạy hàng loạt của binh sĩ vũ trang ở tiền tuyến với một số người chạy trốn bằng xe bọc thép đang trở thành mối đe dọa đối với chính Kiev.

Tại Pokrovsk, các đoạn video định vị địa lý tiếp theo xác nhận sự hiện diện của bộ binh Nga ở phía bắc thành phố. Mặc dù phía Ukraine báo cáo rằng tình hình ổn định, nhưng hình ảnh từ thực địa cho thấy tình hình rất nguy cấp. Phần lớn thành phố hiện do quân đội Nga kiểm soát, kênh Military Summary cho hay.

Kênh ZOV Military đưa tin, quân đội Nga đã tiến rất gần tới ngày toàn thành ở Pokrovsk khi giành quyền kiểm soát tới 85% diện tích. Họ đang tiến vào khu định cư Dynamic, đồng thời mở rộng vùng kiểm soát thêm 1km và phát triển về phía các tòa nhà cao tầng ở phía đông thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk và Mirnograd ngày 3/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu hồng. Kiev không ngăn nổi đà sụp đổ (Ảnh: Z-Committee).

Liên tiếp trong 2 ngày qua, lực lượng Kiev cố gắng đột phá Rodynske, ngoại ô phía bắc Pokrovsk nhằm giải vây cho các đơn vị bị mắc kẹt trong "vạc dầu". Lực lượng Moscow dường như đã giăng một cái bẫy hiểm hóc khi họ không kháng cự và "mắt nhắm mắt mở" cho phép các nhóm cơ động của đối phương tiến vào trung tâm thành phố nhỏ này, kênh ZOV Military xác nhận.

Quả nhiên, trong khi Bộ tư lệnh Kiev và các kênh truyền thông Ukraine đang hăng hái đưa tin về việc bắt đầu phản công Rodynske, thì một chiến dịch bao vây, truy quét đang được các đại đội xung kích Nga thực hiện ở trung tâm thành phố nơi có thêm nhiều đơn vị AFU vừa mới xông vào.

Các đơn vị bộ binh tiên phong của Ukraine đã bị cắt đứt khỏi tuyến đường và bị loại bỏ, trong khi số còn lại bị mắc kẹt trong chính "vạc dầu" mà họ đang có nhiệm vụ giải cứu.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại bắc Pokrovsk ngày 3/11. Moscow mở cửa cho Kiev tiến vào Rodinske rồi bao vây tiêu diệt (Ảnh: Suriyakmaps).

Ở mặt trận chính, miệng túi Pokrovsk đang khép lại, 2 cánh quân Nga chỉ còn cách nhau hơn 1km. Có vẻ như RFAF đang rốt ráo tiến hành phong tỏa Mirnograd và sẽ cất mẻ lưới lớn thực sự đầu tiên kể từ sau khi bao vây và bất sống hàng loạt binh sĩ Ukraine ở Mariupol. Điều đó là chắc chắn vào lúc này và AFU không còn cách nào để rút lui. Bộ chỉ huy Kiev đã đặt cược rất lớn vào thành phố, nhưng rất có thể họ sẽ phải trả giá rất đắt.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 3/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được. Đường rút lui cuối cùng của lực lượng Kiev đã bị cắt đứt (Ảnh: Ayden/AMK Mapping).

Kênh RVvoenkor cho biết, lực lượng Moscow đã "nghiền nát" hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía bắc và phía đông Pokrovsk. Cụm tác chiến Trung tâm RFAF đang tiến qua các quận phía bắc và phía đông thành phố. Giao tranh trên đường phố ngày càng dữ dội khi lực lượng Kiev mất đi chỗ đứng trước các cuộc ttập kích liên tục của pháo binh và UAV.

Quân đội Nga cũng đã chiếm được một vị trí kiên cố dọc theo vành đai rừng phía tây Pokrovsk, áp sát từ nhiều hướng và thắt chặt vòng vây xung quanh các vị trí còn lại của AFU.

Ngay cả các nhà phân tích tình báo ủng hộ Kiev hiện cũng xác nhận bước tiến này: Các đơn vị xung kích RFAF đã vượt qua trạm xăng Multitop và tiến vào các tòa nhà chung cư cao tầng trong khu định cư Dinas ở phía đông bắc Pokrovsk.

Ở khu vực trung tâm và phía đông thành phố, lực lượng Moscow đang củng cố các thành quả mới và đẩy mạnh giai đoạn cuối của trận chiến giành Pokrovsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại bắc Pokrovsk ngày 3/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, chính thức khép miệng túi, bao vây đối phương (Ảnh: ZOV Military).

Theo các báo cáo tác chiến, quân đội Nga đã kiểm soát khu vực Bệnh viện Cơ động Quân đội số 66 của AFU ở phía đông bắc Pokrovsk, kênh MD viết.

Hình ảnh toàn cảnh thành phố xác nhận các đơn vị Moscow đã có mặt trên phố Severnaya, tiến vào khu Metallurgov và đang di chuyển tới đó một cách tương đối tự do. Điều này cho thấy quận Dinas đã được kiểm soát, đồng nghĩa với việc gần như toàn bộ Pokrovsk hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Tuy nhiên, tại trung tâm thành phố vẫn cần các hoạt động rà phá bom mìn. Có thể vẫn còn một số binh sĩ Ukraine ẩn náu trong các tầng hầm và đường hầm, và một lượng lớn bom mìn chưa nổ vẫn nằm rải rác khắp khu vực.

Các cơ sở công nghiệp quan trọng bao gồm Khu công nghiệp Quốc doanh PrJSC, Nhà máy Vật liệu chịu lửa Krasnoarmeysk, Nhà máy Sửa chữa và Cơ khí, và kho dầu phía tây hiện đã được các đơn vị Nga chiếm giữ hoàn toàn.

Kênh KalibratedMaps xác nhận lực lượng Moscow đã mở rộng quyền kiểm soát đối với bắc Pokrovsk và tiến sâu hơn vào Mirnograd từ phía đông.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 3/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được. Lực lượng Kiev đã bị mắc kẹt trong "vạc dầu" (Ảnh: KalibratedMaps).

Nga có dấu hiệu đuối sức trên mũ thọc sâu Dobropolye

Theo hướng Dobropolye, nằm về phía bắc và có liên quan chặt chẽ với Pokrovsk, cả hai bên đều đang tiến công, với việc quân đội Ukraine đạt được những tiến triển đáng kể tại khu vực mũi nhọn Kucheriv Yar trước đây, theo kênh AMK Mapping. Bộ chỉ huy Kiev kỳ vọng nhưng đột phá ở Dobropolye sẽ phần nào giúp giảm áp lực cho mặt trận Pokrovsk đang sôi sục.

Ở phía bắc, quân đội Ukraine tiến xa hơn về phía nam từ Kucheriv Yar, và trong tuần qua đã giành lại được các vị trí tại mỏ đất sét và các rặng cây xung quanh. Họ cũng tiến xuống và giành quyền kiểm soát phần còn lại của Velyka Balka Gulley.

Về phía nam, AFU tiến ra khỏi Nove Shakhove và các khu nhà gỗ nhỏ lân cận ở phía đông, giành quyền kiểm soát thêm 2 mỏ đất sét, cũng như các rặng cây và khu vực rừng xung quanh.

Xa hơn về phía nam, lực lượng Kiev tiến vào vùng ngoại ô phía nam của Nykanorivka và chiếm được các vị trí trong rừng tại đó. Các cuộc giao tranh với quân đội Nga vẫn đang diễn ra ở phía tây ngôi làng, nơi một vùng xám rộng lớn đã hình thành. Ngoài ra, AFU đã giành lại được một trong những hầm mỏ của Mỏ Krasnolimanskaya, cũng như một phần rừng và hàng cây thẳng đứng ở phía bắc, và đang tấn công theo hướng Boikivka.

Mặt khác, RFAF bắt đầu phản kích về phía Nykanorivka, tiến tới ngôi làng từ phía nam, đến bờ nam của nhánh sông Kazenyi Torets, nơi họ cố thủ trong rừng. Họ cũng tiến vào các nhà nghỉ ở phía tây nam và vượt qua nhánh sông đến phần trung tâm Nykanorivka, nơi giao tranh đang diễn ra.

Trong khi đó, ở phía đông của mũi nhọn nhô ra, quân đội Nga đã không thể củng cố và bám trụ ở trung tâm Volodymyrivka và buộc phải rút lui về các đường phố phía nam. Họ cũng rút khỏi nửa phía bắc của Pankivka.

Ngược lại quân đội Ukraine đã rút khỏi hàng cây ở phía nam hồ chứa Novyy và đang giữ vị trí ở phía bắc Volodymyrivka. Như vậy, trong vài ngày qua, AFU đã tái chiếm được 20,42km², trong khi chỉ có thêm 3,07km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 3/11. Kiev phản công dữ dội, giành lại các khu vực bao quanh bởi đường màu xanh. Moscow chỉ có bước tiến nhỏ (Ảnh: Suriyakmaps).

Nga tập trung phá vỡ hệ thống hậu cần Ukraine ở Seversk

Quân đội Nga đã mở rộng quy mô tấn công vào hệ thống hậu cần của đối phương ở Seversk, kênh Readovka đưa tin.

Cụ thể, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân Cận vệ số 3 RFAF tiếp tục gia tăng áp lực đối với khu vực phòng thủ Seversk của quân đội Ukraine.

Thành công gần đây trong việc kiểm soát làng Pereyezdnoye đã giúp lực lượng Moscow mở rộng cuộc tấn công về phía nam thành phố.

AFU nhận ra mối đe dọa đang rình rập trên tuyến đường hậu cần quan trọng của họ, chạy qua Svyato-Pokrovskoye bởi khu định cư này đã nằm ngay gần tiền tuyến nên các đơn vị Kiev phải tăng cường phòng thủ Zvanovka, tuyến phòng thủ cuối cùng tại "ngã tư sinh tử" ở Svyato-Pokrovskoye.

Cuộc đột phá của quân đội Nga dọc theo bờ nam sông Sukhaya Plotva nhằm thọc sườn đối phương và kéo giãn tuyến phòng thủ, tạo điều kiện cho các nhóm tấn công từ Pereyezdnoye phát triển.

Thành công của chiến dịch này sẽ phá hủy phòng tuyến của AFU trước ngã tư, khiến nó không thể sử dụng cho xe cộ lưu thông.

Về phía bắc, các đơn vị Moscow đang tiến về khúc quanh của sông Seversky Donets, nhắm vào làng Dronovka. Tại đây, sự kháng cự của AFU được dự đoán sẽ rất kiên cường, bất chấp địa hình cực kỳ bất lợi: hậu phương nằm trên sông, và những cánh đồng trồng trọt bị hỏa lực từ hai bên sườn tấn công.

Về mặt hình thức, chỉ có sông Bakhmutka mới có thể cản trở bước tiến của RFAF. Do đó, Dronovka trở thành "chiếc vali không có tay cầm" đối với lực lượng Kiev. Việc kiểm soát ngôi làng này sẽ mở ra một tuyến đường trực tiếp đến cao tốc T-05-13, nối liền Krasny Liman và Seversk.

Trên thực tế, quân đội Nga đã gần đạt được mục tiêu phong tỏa hoàn toàn Seversk về mặt hậu cần, đối phương sẽ chỉ còn lựa chọn cung cấp tiếp tế thông qua các tuyến đường được san phẳng trên các cánh đồng giữa Zakotnoye và Reznikovka.

Tuy nhiên, sức chứa của tuyến đường này rất hạn chế, và UAV Nga sẽ khiến việc sử dụng nó mà không bị tổn thất là bất khả thi. Một khi Dronovka và Svyato-Pokrovskoe thất thủ, quân đội Ukraine sẽ không còn "điểm cứng" phòng thủ nào có khả năng ngăn chặn việc Seversk bị bao vây.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 3/11. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, dần dần khép chặt vòng vây với lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Bộ Tổng tham mưu: 151 trận đánh trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 3/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 151 trận giao tranh trong đó có 57 trận diễn ra theo hướng Pokrovsk. Moscow phóng 9 tên lửa, tiến hành 53 cuộc không kích và thả 103 quả bom có điều khiển. Ngoài ra, họ cũng triển khai 3.251 UAV cảm tử và thực hiện 2.875 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Hulyai-Polye, Orekhov và Dnieper.