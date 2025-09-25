Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm (Ảnh: AFP).

Theo Wall Street Journal, một số quan chức Mỹ đã báo cáo cho Tổng thống Donald Trump về tình hình thực địa, nhấn mạnh việc Nga hầu như không có bước tiến nào đáng kể trên chiến trường Ukraine.

Trong các báo cáo này, ông Trump cũng nắm được thông tin về kế hoạch phản công mới của Ukraine. Theo đó, cuộc phản công này sẽ cần Mỹ hỗ trợ, nhưng chỉ giới hạn ở lĩnh vực tình báo.

Chính quyền Tổng thống Trump hiện cho phép bán vũ khí cho Ukraine, nhưng vẫn hạn chế việc sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công “lãnh thổ có chủ quyền” của Nga.

Nhà Trắng hiện chưa bình luận về thông tin của Wall Street Journal.

Trong khi đó, ngày 23/9, phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Tổng thống Trump cho rằng đã đến lúc Ukraine có thể khôi phục toàn vẹn lãnh thổ, với sự hỗ trợ của châu Âu. Ông mô tả Nga chỉ là “hổ giấy” khi không đạt được thành tựu quân sự nào và phải hứng chịu tổn thất về kinh tế, trong khi quân đội Ukraine cho thấy năng lực vượt xa dự đoán.

Theo một số ý kiến, những phát biểu mới nhất này cho thấy sự thay đổi trong lập trường của ông Trump đối với xung đột Ukraine. Trước đó, ông từng nói, Ukraine có thể phải từ bỏ một phần lãnh thổ để đạt được hòa bình.

Tuy nhiên, một số hãng truyền thông lại diễn giải khác, cho rằng những phát biểu này có thể hàm ý Tổng thống Mỹ muốn tạo khoảng cách nhất định với cuộc chiến tại Ukraine.

Đáp lại bình luận của ông Trump, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Moscow không phải "hổ giấy". Ông tuyên bố nền kinh tế Nga hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của quân đội.

Ông nhấn mạnh, kinh tế vĩ mô của Nga vẫn ổn định và có khả năng chống chịu bất chấp những thách thức do lệnh trừng phạt của phương Tây cũng như bất ổn kinh tế toàn cầu gây ra.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng mô tả giai đoạn hiện nay là “nghiêm trọng nhất” và “mang tính định mệnh” đối với Nga. Ông đồng thời khẳng định đây là trận chiến vì tương lai” mà Moscow phải giành chiến thắng.

“Những gì đang xảy ra quanh ta là một cuộc chiến. Đây là giai đoạn nghiêm trọng nhất của cuộc xung đột, mang tính định mệnh. Chúng ta cần phải chiến thắng”, ông Peskov phát biểu.

Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm trong khi các cuộc hòa đàm tiếp tục bế tắc bất chấp nỗ lực trung gian của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 23/9 cảnh báo, Washington tiếp tục nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine, nhưng cảnh báo sự kiên nhẫn của Tổng thống Trump không phải vô hạn.