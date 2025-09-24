Ukraine tuyên bố không trao đổi lãnh thổ với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York ngày 23/9 (Ảnh: Reuters).

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News vào ngày 23/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có một "cuộc trao đổi tốt đẹp" với Tổng thống Mỹ Donald Trump và tin rằng lập trường của chủ nhân Nhà Trắng đã thay đổi.

“Trước hết, điều quan trọng là hôm nay tôi đã có một cuộc trao đổi tốt đẹp với Tổng thống Trump và tôi nghĩ, hôm nay, ông ấy đã hiểu rằng chúng tôi không thể trao đổi lãnh thổ. Điều đó là không công bằng”, ông Zelensky nói.

“Tôi thực sự tin tưởng vào việc tiếp tục giữ lập trường này đối với vấn đề chủ quyền của chúng ta. Vấn đề không phải là lãnh thổ; vấn đề là làm thế nào để chấm dứt xung đột, thay đổi lập trường của ông (Tổng thống Nga Vladimir) Putin về cuộc chiến này”, ông Zelensky nói thêm.

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Trump khẳng định ông tin Kiev “ở vào vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ” nếu Liên minh châu Âu (EU) và NATO tiếp tục hỗ trợ.

Chủ nhân Nhà Trắng lập luận, sau hơn 3 năm, Nga đã không thể đánh bại lực lượng Ukraine và rằng Nga đang rơi vào “rắc rối kinh tế lớn” vì cuộc xung đột.

“Sau khi tìm hiểu và nắm rõ tình hình quân sự và kinh tế của Ukraine và Nga, và sau khi chứng kiến những rắc rối kinh tế mà cuộc chiến này gây ra cho Nga, tôi nghĩ rằng Ukraine, với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu, đang ở vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ ban đầu”, ông Trump nhận định.

Theo Tổng thống Trump, “với thời gian, sự kiên nhẫn và sự hỗ trợ tài chính từ châu Âu và đặc biệt là NATO, việc khôi phục các đường biên giới ban đầu hoàn toàn là một khả năng”.

Vị trí một số khu vực ở Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập (Ảnh: Sky).

Những tuyên bố trên được coi là sự thay đổi đáng kể trong lập trường của nhà lãnh đạo Mỹ về cuộc xung đột Ukraine.

Tổng thống Zelensky cho biết ông khá bất ngờ trước sự thay đổi của Tổng thống Trump.

"Ông Trump đã thể hiện rằng ông ấy muốn hỗ trợ Ukraine đến cùng. Vì vậy, giờ đây chúng tôi hiểu rằng chúng tôi đã sẵn sàng kết thúc cuộc chiến này càng nhanh càng tốt. Ông ấy muốn, tôi muốn, và người dân của chúng tôi cũng muốn điều này", nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

“Tôi rất lạc quan khi thấy ông Trump và nước Mỹ sẽ sát cánh cùng chúng tôi đến cuối cuộc chiến”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Kể từ khi nhậm chức vào đầu năm nay, ông Trump nhiều lần nỗ lực làm trung gian đàm phán giữa Nga và Ukraine. Gần đây, ông bày tỏ sự thất vọng trước tiến trình chậm chạp trong việc giải quyết xung đột, dù vẫn gọi Nga là một quốc gia hùng mạnh.

Trong một đề xuất hòa bình được Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trình bày với các quan chức châu Âu tại Paris hồi tháng 4, Washington đã soạn thảo các điều khoản nhằm công nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 và trên thực tế chấp nhận quyền kiểm soát của Nga đối với các vùng lãnh thổ Ukraine bị kiểm soát kể từ năm 2022.

Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine. Năm 2022, Nga đã tuyên bố sáp nhập và yêu cầu Ukraine nhượng lại các tỉnh Donetsk, Lugansk (hay còn gọi là Donbass), Kherson và Zaporizhia, mặc dù Nga chưa kiểm soát được hoàn toàn các vùng lãnh thổ này.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hồi tháng 3 cho rằng, Ukraine sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt chiến sự với Nga, khẳng định đây là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào giữa hai bên.

Tuy nhiên, các quan chức Ukraine nhiều lần tuyên bố Kiev sẽ không chấp nhận mất đi các vùng lãnh thổ, ngay cả khi Mỹ yêu cầu để đạt được giải pháp hòa bình.

Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal nhấn mạnh không ai có thẩm quyền thảo luận về việc nhượng lại các vùng lãnh thổ, vì "chỉ có người dân Ukraine mới có thể quyết định điều này".