Mỹ muốn người Ukraine tăng lương "gấp 3 lần" sau khi chiến sự khép lại

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, một kế hoạch phục hồi kinh tế cho Ukraine đang được thảo luận với đội ngũ của Tổng thống Mỹ Donald Trump bao gồm việc tạo ra nhiều việc làm mới và tăng mạnh thu nhập, theo đó người dân Ukraine được kỳ vọng sẽ có mức lương “cao gấp 3 lần” mức trung bình hiện nay.

Phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến, ông Zelensky cho biết kế hoạch này bao gồm một gói văn kiện nhằm tái thiết toàn bộ Ukraine, chứ không chỉ từng khu vực riêng lẻ.

“Kế hoạch phục hồi liên quan đến toàn bộ Ukraine. Chúng tôi đang chuẩn bị một số văn kiện, mà chúng tôi gọi chung là Gói Thịnh vượng, một gói nhằm phục hồi kinh tế, khôi phục việc làm và mang lại sức sống cho Ukraine”, ông Zelensky nói.

Theo ông, Tổng thống Trump coi việc tạo việc làm tại Ukraine là “nhiệm vụ số 1”, và phía Mỹ “rất mong muốn” mức lương tại Ukraine sẽ được nâng lên "gấp 3" thông qua việc các doanh nghiệp Mỹ tham gia đầu tư vào Ukraine theo những điều kiện đặc biệt.

Những cơ chế tương tự cũng dự kiến sẽ được áp dụng cho các doanh nghiệp châu Âu, trên cơ sở các thỏa thuận cụ thể giữa chính phủ Ukraine, Mỹ và các quốc gia châu Âu.

“Tôi không thể nói điều này sẽ diễn ra ngay sau khi chiến sự kết thúc, nhưng việc phía Mỹ đang suy nghĩ nghiêm túc về điều đó là sự thật. Họ muốn doanh nghiệp Mỹ và châu Âu đến Ukraine”, Tổng thống Ukraine cho biết.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ cần một nguồn tài chính rất lớn ngay từ giai đoạn đầu của quá trình tái thiết, nhằm tạo điều kiện để người dân quay trở lại làm việc trong những công việc mới với mức lương cao hơn. Ông cho biết mình nhìn thấy “những triển vọng rất lớn” cho sự phát triển của Ukraine trong giai đoạn hậu chiến.

Theo ông, đây sẽ là động lực để người Ukraine quay trở về và để đời sống trong nước được khôi phục toàn diện. “Cần phải có một khoản tiền thực sự lớn để người dân quay lại làm việc với mức lương tương xứng", ông Zelensky nói.

Vào tháng 10, mức lương trung bình hằng tháng tại Ukraine đạt 26.913 hryvnia, tương đương khoảng 634 USD, tăng 1,1% so với tháng 9.

Trước đó, vào ngày 10/12, Tổng thống Zelensky thông báo rằng Ukraine và Mỹ đã tiến hành vòng đàm phán đầu tiên về phục hồi hậu chiến. Theo ông, hai bên đã bắt đầu chuẩn bị các văn kiện liên quan.

Ông cho biết cuộc họp có sự tham dự của Giám đốc điều hành BlackRock Larry Fink, với trọng tâm là các lĩnh vực then chốt của quá trình tái thiết và những cơ chế khả thi để triển khai. Sau đó, Thủ tướng Yulia Svyrydenko xác nhận rằng Ukraine và Mỹ vẫn đang tiếp tục xây dựng kế hoạch kinh tế, với sự tham gia của một trong những tập đoàn đầu tư lớn nhất thế giới là BlackRock.

Mỹ vẫn đang nỗ lực trong việc làm trung gian để đưa Nga và Ukraine tới bàn đàm phán. Những khúc mắc và lệch pha giữa 2 nước đang được mang ra bàn bạc, với mục tiêu là hướng tới một nền hòa bình bền vững, lâu dài.