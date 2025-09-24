Tổng thống Donald Trump: Ukraine vẫn có thể thắng và giành lại lãnh thổ

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Trump: Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 23/9 , sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông tin Kiev “ở vào vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ” nếu Liên minh châu Âu (EU) và NATO tiếp tục hỗ trợ.

Chủ nhân Nhà Trắng lập luận, sau hơn 3 năm, Nga đã không thể đánh bại lực lượng Ukraine và rằng Nga đang rơi vào “rắc rối kinh tế lớn” vì cuộc xung đột.

“Sau khi tìm hiểu và nắm rõ tình hình quân sự và kinh tế của Ukraine và Nga, và sau khi chứng kiến những rắc rối kinh tế mà cuộc chiến này gây ra cho Nga, tôi nghĩ rằng Ukraine, với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu, đang ở vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ ban đầu”, ông Trump viết.

Ông bình luận thêm: “Với thời gian, sự kiên nhẫn và sự hỗ trợ tài chính từ châu Âu và đặc biệt là NATO, việc khôi phục các đường biên giới ban đầu hoàn toàn là một khả năng”.

Tuy nhiên, ông không công bố thêm gói viện trợ tài chính hay quân sự nào mới cho Kiev, mà chỉ khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục “cung cấp vũ khí cho NATO” để khối này tự quyết định cách sử dụng.

Những bình luận này được coi là sự thay đổi đáng kể trong lập trường của nhà lãnh đạo Mỹ về cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Kể từ khi nhậm chức vào đầu năm nay, ông Trump nhiều lần nỗ lực làm trung gian đàm phán giữa Nga và Ukraine. Gần đây, ông bày tỏ sự thất vọng trước tiến trình chậm chạp trong việc giải quyết xung đột, dù vẫn gọi Nga là một quốc gia hùng mạnh và cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không có “lá bài nào trong tay”.

Trong một đề xuất hòa bình được Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trình bày với các quan chức châu Âu tại Paris hồi tháng 4, Washington đã soạn thảo các điều khoản nhằm công nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 và trên thực tế chấp nhận quyền kiểm soát của Nga đối với các vùng lãnh thổ Ukraine bị kiểm soát kể từ năm 2022.

Tuy nhiên, đến gần đây, ông Trump đã đưa ra hạn chót cho đàm phán hòa bình Nga - Ukraine. Ông cảnh báo, nếu Moscow không đạt được tiến triển trong việc đàm phán chấm dứt xung đột với Kiev, Mỹ sẽ siết các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Ông cũng cho rằng cách nhanh nhất để kết thúc cuộc chiến này là châu Âu ngừng mua năng lượng Nga.

Trong khi đó, Nga nhấn mạnh nền kinh tế đã có thể thích nghi với các lệnh trừng phạt quốc tế.

Kinh tế Nga gần đây có dấu hiệu chững lại so với mức tăng trưởng 4,1% năm 2023 và 4,3% năm 2024. Năm nay, nền kinh tế vẫn được dự báo tăng trưởng 2,5% bất chấp các lệnh trừng phạt nặng nề từ phương Tây.

Tuy vây, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước khẳng định kinh tế Nga “còn lâu mới rơi vào suy thoái”, lấy dẫn chứng tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga, bà Elvira Nabiullina, cũng bác bỏ tin đồn về suy thoái. “Kinh tế có chậm lại, nhưng không có suy thoái”, bà phát biểu tại Diễn đàn Tài chính Moscow tuần trước.

Trên chiến trường Ukraine, quân đội Nga tuyên bố tiếp tục tiến công trên hầu hết mặt trận trong nhiều tháng qua. Theo báo cáo cuối tháng 8 của Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov, kể từ tháng 3, Nga đã kiểm soát được 3.500 km² và 149 khu định cư ở Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ: Xung đột Ukraine phải chấm dứt trên bàn đàm phán

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: AFP).

Phát biểu trên chương trình Today Show của NBC hôm 23/9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói, Ukraine phải đồng ý với một thỏa thuận hòa bình với Nga. Ông nhấn mạnh đây không phải là việc Mỹ có thể quyết định, mà chính 2 bên phải tự tìm ra một sự thỏa hiệp.

"Không phải chúng ta quyết định việc chấm dứt chiến tranh. Nga phải ngừng chiến và Ukraine phải đồng ý với một thỏa thuận hòa bình”, nhà ngoại giao Mỹ nói.

Ông Rubio khẳng định chấm dứt xung đột vẫn là ưu tiên của chính quyền Tổng thống Trump. Khi được hỏi về sự miễn cưỡng của Washington trong việc áp đặt các lệnh trừng phạt mới với Nga, Ngoại trưởng Rubio cho biết Mỹ muốn giữ vai trò trung gian hòa giải trong cuộc xung đột này càng lâu càng tốt.

Trong bài phát biểu tại Liên hợp quốc cùng ngày, Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh cuộc chiến ở Ukraine “không thể kết thúc bằng biện pháp quân sự”.

“Cuộc chiến này sẽ kết thúc trên bàn đàm phán. Đó là nơi cuộc chiến sẽ chấm dứt. Mỹ vẫn cam kết như trước nay đối với một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột nguy hiểm này”, ông nói.

Ông kêu gọi hội đồng, trong đó có cả Nga, “làm mọi điều trong khả năng” để “chấm dứt cuộc chiến này”.

Ông nhấn mạnh: “Cuộc chiến phải kết thúc, và chúng tôi đã làm mọi điều có thể cũng như sẽ tiếp tục làm mọi điều có thể để chấm dứt nó”. Ông cho biết đã có những đề nghị rất hào phóng nhằm giải quyết xung đột, bao gồm cả lệnh ngừng bắn trên các đường ranh giới hiện tại.

Ngoại trưởng Mỹ cũng lưu ý, cuộc chiến không chỉ đang bế tắc mà còn có dấu hiệu leo thang, dẫn chứng các vụ máy bay và máy bay không người lái Nga xâm nhập không phận NATO.

“Mỹ sẵn sàng đảm bảo an ninh hậu chiến cho Ukraine”

Về phần mình, phát biểu sau cuộc họp với Tổng thống Trump bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Ukraine Zelensky tái khẳng định Mỹ sẽ đưa ra các bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

Mặc dù vậy, ông cho biết Ukraine hiện vẫn chưa nắm rõ toàn bộ chi tiết.

“Chúng tôi chưa có những điều cụ thể, chi tiết bằng văn bản. Tôi không biết, nhưng điều tích cực là chúng tôi sẽ cùng nhau làm việc về một số loại thỏa thuận, và một số loại máy bay không người lái, cũng như một số loại vũ khí mà chúng tôi cần cho các bảo đảm an ninh, cũng như những gì Ukraine cần ngay lập tức”, ông nói.

Ông cho biết thêm: “Tôi không phải là Tổng thống Mỹ. Tôi không thể nói rằng Tổng thống Trump sẽ làm mọi thứ mà chúng tôi muốn hoặc cần, tôi không biết, nhưng ông ấy đã nhìn nhận tích cực về các chủ đề mà chúng tôi đã trao đổi”.