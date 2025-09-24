Mỹ phát thông điệp cứng rắn về xung đột Nga - Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 23/9 (Ảnh: AFP).

“Cuộc chiến này phải chấm dứt. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể, và sẽ tiếp tục làm tất cả những gì có thể để chấm dứt nó. Đã có những đề nghị rất hào phóng được đưa ra. Ví dụ, một lệnh ngừng bắn trong khi tất cả những chi tiết khác về tương lai của cuộc xung đột sẽ được bàn bạc, bao gồm cả ranh giới lãnh thổ trong tương lai”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 23/9.

Ông nói, Tổng thống Trump đã thể hiện sự kiên nhẫn phi thường khi không áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt, với hy vọng đạt được đột phá theo hướng này.

Tuy nhiên, ông cảnh báo: “Chúng ta đã bước vào giai đoạn leo thang tiềm tàng, với số lượng các cuộc tập kích cao nhất trong nhiều năm gần đây. Chúng ta cũng chứng kiến những vụ xâm nhập không phận bằng cả máy bay không người lái và máy bay quân sự. Tổng thống Donald Trump là người rất kiên nhẫn, ông cam kết hòa bình, nhưng sự kiên nhẫn đó không vô hạn”.

Ông nhấn mạnh: “Mỹ vẫn kiên định như trước đây trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột nguy hiểm này. Nhưng sẽ tới lúc chúng tôi phải kết luận rằng không còn bên nào thực sự quan tâm đến giải pháp hòa bình. Nếu trong ngắn hạn không có con đường nào dẫn đến hòa bình, Tổng thống sẽ có những lựa chọn thực tế, sẽ hành động để áp đặt cái giá cho sự gây hấn tiếp diễn”.

Nhà ngoại giao Mỹ nói thêm, Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng thắt chặt hơn nữa các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

“Như Tổng thống nhiều lần đã nói, ông có trong tay cơ hội và các lựa chọn để áp đặt thêm những chi phí kinh tế đối với Nga nếu cần thiết nhằm chấm dứt cuộc xung đột này”, ông Rubio cho biết.

Theo ông Rubio, Tổng thống Trump cũng có quyền chọn “trong một số hoàn cảnh, bán vũ khí phòng thủ, thậm chí cả vũ khí tấn công”, và các loại vũ khí đó sẽ được chuyển giao cho Ukraine.

Lời cảnh báo của ông Rubio được đưa ra ngay sau khi ông Trump dường như siết chặt lập trường với Moscow, tuyên bố rằng Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ và rằng Kiev nên hành động ngay khi Nga đang đối mặt với “những vấn đề kinh tế lớn”.

Trước đây, ông Trump từng gợi ý Ukraine có thể phải nhượng bộ lãnh thổ để đạt được hòa bình.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu tuyên bố của ông Trump có dẫn tới thay đổi đáng kể nào trong chính sách của Mỹ, chẳng hạn như áp đặt thêm các gói trừng phạt nhằm vào Moscow, hay không.