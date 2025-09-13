Ukraine cần sản xuất 400.000 UAV mỗi tháng để bắt kịp Nga

Máy bay không người lái ngày càng quan trọng trong xung đột Ukraine (Ảnh minh họa: CEPA).

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal cho rằng, để cạnh tranh với Nga trong lĩnh vực máy bay không người lái, Ukraine sẽ phải sản xuất ít nhất 400.000 chiếc mỗi tháng.

“Đây là một cuộc chiến mới, nơi công nghệ đã thay đổi cả hiểu biết về hoạt động tác chiến”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với báo The Times ngày 12/9.

Ông Shmyhal nhấn mạnh, Nga hàng ngày phóng hàng trăm UAV vào lãnh thổ Ukraine gây tổn thất quy mô lớn.

“Cuộc chiến mới này hoàn toàn là một loại chiến tranh khác”, vị bộ trưởng nói.

Ông cũng lưu ý, cả Ukraine và Nga hiện đã sử dụng những UAV có khả năng loại bỏ đối phương mà không cần sự tham gia trực tiếp của người điều khiển.

Ông Shmyhal khẳng định, với sự hợp tác của các đối tác châu Âu, Ukraine có thể tạo ra các loại vũ khí mới và ngay lập tức thử nghiệm chúng trong điều kiện tác chiến thực tế.

Trong 12 tháng tới, Anh sẽ tài trợ cho hàng nghìn UAV tự sát tầm xa do Ukraine sản xuất phục vụ quân đội nước này.

Trước đó, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi nói, Nga đang sao chép những công nghệ thành công của quân đội Ukraine, đặc biệt trong lĩnh vực UAV đánh chặn. Ông nhấn mạnh, trong phát triển UAV hiện có một cuộc chạy đua công nghệ thực sự.

Phân tích mảnh vỡ của các UAV Shahed của Nga bị bắn rơi cho thấy đối phương ngày càng sử dụng thiết bị có modem mạng lưới (mesh modem) và camera điều hướng. Điều này mở ra khả năng làm cho UAV dễ điều khiển hơn và biến chúng thành các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV.

Ngoài ra, năm ngoái Nga đã trang bị cho các UAV Shahed khả năng liên lạc vệ tinh Starlink.