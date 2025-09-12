Ukraine chạy đua “bắt bài” UAV Nga

UAV đóng vai trò quan trọng trong xung đột Nga - Ukraine (Ảnh: Pravda).

Tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb ngày 11/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: “Nga thay đổi thiết kế UAV của họ sau mỗi 2-3 tháng. Chúng tôi cũng thay đổi phương thức đối phó sau mỗi hai đến ba tháng. Họ thay động cơ, chúng tôi thay bộ đánh chặn. Họ thay đổi số lượng, chúng tôi điều chỉnh hệ thống tác chiến điện tử (EW). Họ vượt qua EW, chúng tôi xây dựng 3 hoặc 4 tuyến EW”.

Ông Zelensky lưu ý, việc bảo vệ Ukraine và các quốc gia châu Âu trước mối đe dọa từ UAV phải trở thành một nỗ lực có tính hệ thống, đòi hỏi sự phối hợp và nguồn tài chính.

“Đây là một công việc lớn đòi hỏi nguồn tài chính lớn, không có chỗ cho quan liêu. Quan liêu chỉ dành cho những quyết định đúng đắn trong một tiến trình hòa bình. Nhưng bạn không thể để điều đó xảy ra khi các UAV Shahed đã có động cơ phản lực”, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Ông Zelensky đang đề xuất các đối tác phương Tây khởi động những dự án về tài trợ chung và sản xuất UAV đánh chặn.

Ông nhấn mạnh, Ukraine sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực UAV đánh chặn.

“Ukraine đề xuất rằng tất cả các quốc gia châu Âu láng giềng khởi động một chương trình chung nhằm tài trợ cho việc sản xuất và phát triển UAV đánh chặn… Nhờ sản xuất trong thời chiến, chúng tôi là những người dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ mới này. Điều này cần được triển khai nhanh nhất có thể để quan liêu không cản trở. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác”, ông tuyên bố.

Ông nói thêm: “Các bạn bè châu Âu của chúng tôi và không ai khác trên thế giới có đủ tên lửa để bắn hạ mọi loại UAV. Một quả tên lửa trị giá hàng triệu USD đơn giản là không thể dùng để bắn hạ một UAV chỉ trị giá vài chục nghìn USD”.

Theo Tổng thống Zelensky, kinh nghiệm và nguồn lực của Ukraine cần trở thành một phần trong lá chắn phòng không châu Âu nhằm bảo vệ biên giới.

Ông lấy dẫn chứng việc UAV được cho là của Nga vi phạm không phận Ba Lan cho thấy tạo dựng một lá chắn phòng không tại biên giới phía đông châu Âu ngày càng trở thành một nhu cầu cấp bách và phải là một hệ thống phối hợp với năng lực phòng không đa năng.

“Đây là một hệ thống đa tầng, trong đó các hệ thống phòng không cổ điển hoạt động, các nhóm hỏa lực cơ động hoạt động, UAV đánh chặn hoạt động, trực thăng, máy bay cũng vậy. Chỉ bằng cách sở hữu một hệ thống đa tầng như vậy mới có thể chống lại một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn”, ông nói.

Ông cũng nêu rõ, đề xuất cách đây 2 năm về việc nhờ phương Tây hỗ trợ bắn hạ UAV trên lãnh thổ Ukraine bằng máy bay giờ đây sẽ không còn hiệu quả nữa.

“Nó chỉ là một yếu tố. Nó sẽ củng cố lá chắn trên bầu trời miền tây Ukraine và trên Ba Lan, nhưng nó chỉ là một yếu tố. Cần có sự phối hợp tổng thể, và tốt nhất là Ukraine đảm nhận điều phối. Việc này có thể thực hiện cùng với Ba Lan. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác”, ông cho biết.