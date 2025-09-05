Đơn vị tinh nhuệ hàng đầu của Nga xuất trận: Vòng vây càn quét siết chặt

Binh sĩ Nga chuẩn bị hoạt động phóng UAV (Ảnh minh họa: Militarnyi).

Đơn vị UAV Rubicon của Nga đang nổi lên nhanh chóng như một trong những lực lượng hiệu quả nhất trên tiền tuyến, mở rộng vùng xám nguy hiểm trên tiền tuyến và khiến hoạt động hậu cần của Ukraine khó khăn hơn nhiều.

Một binh sĩ Ukraine có biệt danh Andrii thuộc Tiểu đoàn Hệ thống Không người lái 419, đã kể về vụ tấn công của Rubicon mà anh tận mắt chứng kiến.

Đội của anh chỉ kịp nhảy khỏi xe trước khi một UAV FPV lao trúng, phá hủy toàn bộ phương tiện cùng trang thiết bị. Sau đó, họ còn phát hiện dây cáp quang của đối phương trong khu vực.

“Mục tiêu của họ là đánh vào hậu cần Ukraine”, Andrii nói.

Hệ quả của các đợt tấn công dồn dập bằng UAV là Ukraine ngày càng thiếu xe tải, bán tải và xe bọc thép, nhiều chiếc bị phá hủy trong các chuyến tiếp tế.

“UAV xuất hiện từ hư không. Chúng tôi vừa kịp nhảy ra thì chiếc UAV lao vào xe, thiêu rụi tất cả", Andrii nhớ lại.

Tháng 8/2024, trong chiến dịch phản công vào Kursk, các đội hình UAV như Rubicon đã đóng vai trò then chốt giúp Nga đẩy lùi Ukraine khỏi khu vực. Bằng cách đánh vào sườn và cắt các tuyến hậu cần bằng UAV cáp quang, Moscow cuối cùng buộc Kiev phải rút lui sau nhiều tháng giao tranh ác liệt.

Chuyên gia Andrew Perpetua cảnh báo rằng nếu Ukraine không có biện pháp đối phó, kịch bản Kursk hoàn toàn có thể lặp lại ở những nơi khác.

Hiện sự xuất hiện của Rubicon tại mặt trận Kostiantynivka đã buộc quân Ukraine phải thay đổi toàn bộ tuyến tiếp tế khi đã phải chịu sức ép liên tục.

Vào tháng 7, một binh sĩ Ukraine cho rằng Rubicon đánh dấu bước ngoặt trong chiến thuật UAV ngày càng hiệu quả của Nga. Một tình nguyện viên Mỹ, Rebekah Maciorowski, phụ trách y tế của Lữ đoàn Cơ giới 53, thừa nhận: “Mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Rubicon xuất hiện".

Ban đầu, Ukraine là bên đã sử dụng UAV hiệu quả hơn và ngăn đà tiến của Nga trong giai đoạn đầu của chiến sự. Tuy nhiên, Nga đã rút được kinh nghiệm. Tới năm 2024, tình hình bắt đầu có dấu hiệu đảo ngược và Nga tỏ ra nhanh chân hơn.

Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi thừa nhận Nga hiện vượt trội “cả về số lượng lẫn phạm vi sử dụng" UAV.

Được thành lập nửa cuối năm 2024, Trung tâm Rubicon thuộc Bộ Quốc phòng Nga nhanh chóng trở thành đơn vị tinh nhuệ. Đơn vị gồm 12 phân đội, bao phủ các loại UAV FPV, trinh sát, Lancet, UAV cánh cố định, thậm chí cả USV, cùng với lực lượng tiếp tế và cứu thương.

Các chuyên gia cảnh báo Rubicon đặc biệt nguy hiểm nhờ tập trung nhiều binh sĩ điều khiển UAV cáp quang dày dạn kinh nghiệm. Điều này cho phép Nga phối hợp UAV chặt chẽ với bộ binh tấn công, áp đặt lối đánh chuyên nghiệp và bài bản hơn.

Theo nhà phân tích Serhii “Flash” Beskrestnov, Rubicon nay đóng vai trò trung tâm trong các đòn đánh vào tuyến hậu cần của Ukraine, cho thấy Nga đang chuyển sang mô hình tác chiến UAV tập trung và chuyên nghiệp hóa.

Chuyên gia Mariia Berlinska, lãnh đạo dự án Victory UAVs của Ukraine, cảnh báo Rubicon đang mở rộng thành lực lượng hàng nghìn người. “Đến mùa thu, có thể sẽ có ít nhất 5.000-6.000 chuyên gia hoạt động theo ê-kíp được huấn luyện và trang bị đầy đủ. Ai từng đối mặt với Rubicon đều thừa nhận họ cực kỳ hiệu quả".

Để đối phó, từ tháng 8/2024, chương trình Army of UAVs của Ukraine triển khai hệ thống tính điểm, gọi là “toán học tác chiến”. Mỗi cú đánh được ghi lại qua video UAV, mục tiêu giá trị cao sẽ mang lại nhiều điểm hơn, giúp đơn vị được chuyển thêm UAV và thiết bị.

Gần đây, chương trình được điều chỉnh để ưu tiên để nhằm mục tiêu vào tổ điều khiển UAV Nga, đặc biệt là nhóm điều khiển UAV cáp quang. Chuyên gia đánh giá, cách vận hành như vậy tạo động lực lớn hơn cho binh sĩ Ukraine trong nỗ lực đối phó với đà tiến của Nga.

Tuy vậy, sự lớn mạnh của Rubicon cho thấy Moscow đã học hỏi nhanh chóng và áp dụng thành công chiến thuật tác chiến UAV ở quy mô công nghiệp. Ukraine giờ đang chạy đua với thời gian để phát triển biện pháp đối phó.