"Sát thủ di động" của Nga xung trận, Ukraine tăng tốc guồng quay đối phó

Bên trong nhà máy UAV của Nga (Ảnh: Zvezda).

Theo trang tin Ukraine United24, những UAV Shahed Nga đang sử dụng không còn giống với phiên bản từ mùa thu năm 2022. Sau hơn 3 năm triển khai, chúng đã được nâng cấp toàn diện. Quan trọng nhất, Nga đã chuyển sang sản xuất hàng loạt, có khả năng chế tạo hơn 200 chiếc mỗi ngày.

Theo ước tính của chuyên gia, sản lượng dự kiến của Nga có thể đạt tới 1.000 UAV/ngày trong tương lai gần.

Không chỉ quy mô sản xuất thay đổi, bản thân UAV cũng được nâng cấp. Năm ngoái, các báo cáo xác nhận rằng đầu đạn đã gần như lớn gấp đôi.

Sau đó xuất hiện thông tin Nga đang thử nghiệm Shahed phản lực. Động cơ mới giúp tốc độ tăng hơn gấp đôi lên gần 500km/h. Nâng cấp này trực tiếp vô hiệu hóa một phần phòng thủ của Ukraine.

Nhưng hoạt động hiện đại hóa chưa dừng lại ở đó. Ảnh chụp trong một cuộc tấn công gần đây cho thấy UAV này có thêm 2 nâng cấp: Camera gắn trên thân và ăng-ten modem.

Điều này cho thấy Shahed giờ đây có thể được điều khiển từ xa. Trước đây, chúng chỉ bay theo lộ trình định sẵn. Khả năng mới này đặc biệt nguy hiểm: Cho phép người vận hành quan sát tình hình trực tiếp từ khoảng cách an toàn, thay đổi chiến thuật tấn công, thậm chí chuyển hướng UAV tới mục tiêu mới.

Ngoài ra, với camera, khả năng điều khiển từ xa và tốc độ cao, Shahed giờ có thể tấn công mục tiêu di động, xe cộ, trang thiết bị, thậm chí cả trực thăng. Hầu như mọi thứ trừ máy bay (vốn bay nhanh hơn) đều trở thành mục tiêu. Điều này làm tăng đáng kể sự nguy hiểm của UAV này.

Với Ukraine, việc bổ sung thêm hệ thống phòng không là tối quan trọng, đặc biệt là những hệ thống có khả năng đối phó các đợt UAV Shahed tấn công bầy đàn vào thành phố và hạ tầng thiết yếu.

UAV đánh chặn là một trong những phương án mà Ukraine đang tăng tốc phát triển. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 7/9 cho biết các UAV đánh chặn của nước này đã hạ 150 UAV tấn công tầm xa và UAV mồi nhử của Nga chỉ trong một đêm.

“Tất nhiên, chưa phải tất cả đều bị bắn hạ, và chúng ta vẫn cần tiếp tục tăng cường năng lực phòng không”, ông Zelensky nói.

UAV đánh chặn cần phải đủ nhanh để truy đuổi và va chạm trực tiếp với mục tiêu trên không. Nhiều UAV trong số này là loại điều khiển góc nhìn thứ nhất (FPV), truyền hình ảnh trực tiếp về cho phi công điều khiển lao thẳng vào mục tiêu.

Với việc Nga ngày càng sử dụng nhiều Shahed, Ukraine đã chuyển hướng phát triển UAV đánh chặn để đối phó UAV cảm tử này.

“Đây là ưu tiên hàng đầu. Nga duy trì số lượng Shahed trong các đợt tập kích lớn ở mức 300 đến 400 chiếc mỗi lần, và UAV đánh chặn của chúng ta phải đạt tới mức tương xứng. Điều này là khả thi", ông Zelensky nhấn mạnh.

Phần còn lại của hệ thống phòng không Ukraine dựa vào gây nhiễu điện tử, tên lửa không đối không, tên lửa đất đối không và các nhóm hỏa lực cơ động, tức tổ lái xe gắn súng máy hạng nặng.

Tuy nhiên, họ thường xuyên bị áp đảo bởi số lượng UAV Nga phóng đi cùng lúc. Moscow ngày càng tích trữ UAV tấn công và tên lửa đạn đạo để phóng đồng loạt với quy mô lớn hơn.

Nga cũng triển khai một loại UAV tương tự gọi là Gerbera, được thiết kế để bắt chước Shahed nhằm gây quá tải cho phòng không Ukraine.

Do đó Kiev hy vọng UAV đánh chặn có thể sớm trở thành giải pháp rẻ và đáng tin cậy để đối phó.