Quân cờ quyết định của Iran trong ván cược cân não với Mỹ

Một quả tên lửa của Iran (Ảnh: AFP).

Các chuyên gia nhận định với The Hill, Iran dường như đang tin rằng thời gian sẽ đứng về phía họ trong cuộc xung đột với Mỹ khi Tổng thống Donald Trump phải đối mặt với áp lực trong nước và quốc tế về việc chấm dứt cuộc chiến.

Ưu thế quân sự của Mỹ và Israel đã gây thiệt hại quy mô lớn cho Iran, tấn công hải quân, các bệ phóng tên lửa và nhiều tài sản khác của nước này.

Tuy nhiên, cuộc xung đột cũng gây áp lực đối với ông Trump khi giá dầu tăng vọt và các đồng minh vùng Vịnh phải vội vã đánh chặn làn sóng UAV của Iran, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng đang đến gần.

“Thời gian đứng về phía Iran. Họ đang chiến đấu trên sân nhà. Họ đã lên kế hoạch cho điều này từ lâu. Toàn bộ học thuyết phòng thủ của Iran được xây dựng dựa trên ý tưởng rằng họ phải đối mặt với những đối thủ vượt trội về sức mạnh quân sự thông thường", ông Jon Hoffman, nghiên cứu viên về quốc phòng và chính sách đối ngoại tại Viện Cato, nói.

Các chuyên gia khu vực cho rằng Iran đang cố tình kéo dài cuộc chiến, đặt cược rằng họ có thể chịu đựng các cuộc tấn công liên tục từ chiến đấu cơ và tàu chiến Mỹ - Israel lâu hơn ông Trump có thể chịu đựng áp lực chính trị do cái giá phải trả gia tăng.

“Thách thức hiện nay là Iran đang đi theo lộ trình riêng: Tổng thống có thể đang giảm sự quan tâm với cuộc xung đột này, nhưng Iran gần như chắc chắn chưa dừng lại với chúng ta”, Ariane Tabatabai, người từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết.

Ông Trump nói với những người ủng hộ trong một cuộc mít tinh tại Kentucky giữa tuần này rằng Washington đã “chiến thắng” ở Iran và cuộc xung đột đã “kết thúc” ngay trong giờ đầu tiên.

Tổng thống Trump đã phát động chiến dịch "Cuồng nộ" gần 2 tuần trước nhằm phá hủy hải quân Iran, các tên lửa đạn đạo, chương trình hạt nhân của nước này và cắt đứt sự hỗ trợ của Tehran đối với các nhóm ủy nhiệm trong khu vực.

Quân đội Mỹ đã thực hiện các mục tiêu này, tấn công khoảng 6.000 mục tiêu bên trong Iran kể từ khi chiến sự bùng nổ, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Quân đội Mỹ tuyên bố đã làm hư hại hoặc phá hủy hơn 90 tàu của Iran, tấn công hơn 60 tàu và hơn 30 tàu rải thủy lôi.

Tuy nhiên, eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa và giá dầu đã tăng lên 100 USD/thùng, gây khó khăn cho ông Trump khi quân đội Mỹ đang đối đầu với một đối thủ sẵn sàng chấp nhận bất lợi chiến thuật.

“Phần lớn người Mỹ không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc chiến này, ngoại trừ việc giá xăng tăng. Vì vậy Mỹ không nhất thiết có động lực chiến đấu lâu dài với chi phí cao như Iran”, Rosemary Kelanic, giám đốc Chương trình Trung Đông của Defense Priorities, nói với The Hill.

Iran "bày binh bố trận" thế nào ở eo biển huyết mạch Hormuz? (Video: TOI).

Phó đô đốc nghỉ hưu John Miller nói với The Hill, các cuộc tập kích của Mỹ có thể đã làm suy yếu năng lực quân sự của Iran trong thời gian dài. Sau chiến sự, Iran có thể sẽ không còn là mối đe dọa quá lớn với Washington.

Theo ông, với năng lực quân sự giảm sút, Iran sẽ thiếu cơ sở hạ tầng để sản xuất vũ khí tấn công và không thể hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm ở mức độ đáng kể.

Ông Hoffman của Viện Cato cho rằng chiến lược kéo dài chiến sự của Iran và các cuộc trả đũa nhằm vào Israel cũng như các căn cứ Mỹ ở các nước vùng Vịnh được dự đoán sẽ làm tăng cái giá Washington phải trả.

Theo ông Hoffman, mục tiêu của Iran là tồn tại và họ đang kiên trì với điều này. Trong khi đó, mức chi phí của Mỹ có thể đang gia tăng.

Trong một cuộc họp kín tại quốc hội hồi đầu tuần, các quan chức Lầu Năm Góc nói với các thượng nghị sĩ rằng chi phí cuộc chiến với Iran đã vượt quá 11,3 tỷ USD chỉ trong 6 ngày đầu.

Cuộc chiến tiếp tục leo thang khi Mỹ và Israel tiếp tục oanh kích hải quân và các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng các đợt phóng tên lửa đạn đạo và UAV vào các đồng minh vùng Vịnh của Mỹ. Bảy quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc xung đột và khoảng 140-150 người khác bị thương.

Mojtaba Khamenei, Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, đã ra tuyên bố rằng, eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa và quân đội Iran sẽ tiếp tục tấn công vào mục tiêu Mỹ ở các nước láng giềng vùng Vịnh.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông tin rằng Hải quân Mỹ sẽ hộ tống các tàu chở dầu đi qua tuyến đường hẹp này.

Tuy nhiên, ông Eisenstadt cho rằng Iran vẫn có thể gây gián đoạn thị trường dầu mỏ, bởi quân đội Iran vẫn có khả năng phóng rocket, UAV, thả thủy lôi nhằm vào các tàu chở dầu ngay cả khi quân đội Mỹ phá hủy phần lớn các bệ phóng của họ.